Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Nam Định: Đại chiến tại Thiên Trường (Siêu cúp Quốc gia)
(18h, 9/8, Siêu cúp Quốc gia) Bóng đá Việt Nam mùa giải mới sẽ chính thức bắt đầu bằng cuộc chạm trán giữa Công an Hà Nội và Nam Định.
18h, 9/8 | SVĐ Thiên Trường
Điểm
Nguyễn Filip
Thành Long
Việt Anh
Đình Trọng
Gomes Hugo
Quang Vinh
Ly Brandon
Quang Hải
Mauk Igo
Văn Đức
Alan
Điểm
Nguyên Mạnh
Kevin Phạm Ba
Thanh Hào
Lucas Alves
Văn Vĩ
Hoàng Anh
Romulo
A Mít
Lâm Ti Phông
Văn Toàn
Brenner
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
📝Bài kiểm tra cho tham vọng của Công an Hà Nội
Với tham vọng rất lớn mùa này khi tham dự 4 đấu trường, Công an Hà Nội đã chuẩn bị lực lượng hùng hậu. Đội đương kim vô địch Cúp quốc gia mang về 3 trung vệ, trong đó có cái tên kỳ cựu Janclesio, trung vệ Việt kiều Adou Minh (lọt vào đội hình tiêu biểu mùa trước) cùng sao trẻ Phạm Lý Đức.
Đội bóng của HLV Mano Polking cũng mang về tiền vệ Stefan Mauk, người từng khoác áo U23 Australia và được định giá 20 tỉ đồng. Cộng với bộ khung trụ cột được duy trì, Công an Hà Nội đang là đội sở hữu lực lượng mạnh mẽ, có chiều sâu và hùng hậu bậc nhất V-League.
🏠Nam Định có điểm tựa Thiên Trường
Sau 2 chức vô địch V-League liên tiếp, Nam Định đối mặt với dấu hỏi về động lực khi các tuyến đều chưa được tăng cường đáng kể, còn những đối thủ như Công an Hà Nội, Hà Nội hay Thể Công Viettel đều “rốt ráo” chạy đua lực lượng.
HLV Vũ Hồng Việt khẳng định: “Bóng chưa lăn thì chưa thể nói trước điều gì. Đây là trận đấu quan trọng, mở màn cho mùa giải mới nên cả hai đội chắc chắn đều rất quyết tâm. Với chúng tôi, khát khao chiến thắng càng lớn hơn khi được thi đấu trên sân nhà Thiên Trường”.
Trận Siêu cúp bóng đá Quốc gia 2024/25 tại Thiên Trường sẽ diễn ra vào 9/8, hai đội Công An Hà Nội và Thép Xanh Nam Định quyết tâm lên ngôi vô địch.
