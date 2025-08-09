Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Nam Định: Đại chiến tại Thiên Trường (Siêu cúp Quốc gia)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Nam Định: Đại chiến tại Thiên Trường (Siêu cúp Quốc gia)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay CLB Nam Định CLB Công an Hà Nội

(18h, 9/8, Siêu cúp Quốc gia) Bóng đá Việt Nam mùa giải mới sẽ chính thức bắt đầu bằng cuộc chạm trán giữa Công an Hà Nội và Nam Định.

   

18h, 9/8 | SVĐ Thiên Trường

Công an Hà Nội
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Nam Định: Đại chiến tại Thiên Trường (Siêu cúp Quốc gia) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Nam Định: Đại chiến tại Thiên Trường (Siêu cúp Quốc gia) - 1
Nam Định
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Nam Định: Đại chiến tại Thiên Trường (Siêu cúp Quốc gia) - 1
Nguyễn Filip, Thành Long, Việt Anh, Đình Trọng, Gomes Hugo, Quang Vinh, Ly Brandon, Quang Hải, Mauk Igo, Văn Đức, Alan
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Nam Định: Đại chiến tại Thiên Trường (Siêu cúp Quốc gia) - 1
Nguyên Mạnh, Kevin Phạm Ba, Thanh Hào, Lucas Alves, Văn Vĩ, Hoàng Anh, Romulo, A Mít, Lâm Ti Phông, Văn Toàn, Brenner

📝Bài kiểm tra cho tham vọng của Công an Hà Nội

Với tham vọng rất lớn mùa này khi tham dự 4 đấu trường, Công an Hà Nội đã chuẩn bị lực lượng hùng hậu. Đội đương kim vô địch Cúp quốc gia mang về 3 trung vệ, trong đó có cái tên kỳ cựu Janclesio, trung vệ Việt kiều Adou Minh (lọt vào đội hình tiêu biểu mùa trước) cùng sao trẻ Phạm Lý Đức.

Đội bóng của HLV Mano Polking cũng mang về tiền vệ Stefan Mauk, người từng khoác áo U23 Australia và được định giá 20 tỉ đồng. Cộng với bộ khung trụ cột được duy trì, Công an Hà Nội đang là đội sở hữu lực lượng mạnh mẽ, có chiều sâu và hùng hậu bậc nhất V-League.

🏠Nam Định có điểm tựa Thiên Trường

Sau 2 chức vô địch V-League liên tiếp, Nam Định đối mặt với dấu hỏi về động lực khi các tuyến đều chưa được tăng cường đáng kể, còn những đối thủ như Công an Hà Nội, Hà Nội hay Thể Công Viettel đều “rốt ráo” chạy đua lực lượng.

HLV Vũ Hồng Việt khẳng định: “Bóng chưa lăn thì chưa thể nói trước điều gì. Đây là trận đấu quan trọng, mở màn cho mùa giải mới nên cả hai đội chắc chắn đều rất quyết tâm. Với chúng tôi, khát khao chiến thắng càng lớn hơn khi được thi đấu trên sân nhà Thiên Trường”.

8

PSG - Tottenham Hotspur 14.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Tottenham Hotspur
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 14/08
Thể lệ
Công an Hà Nội tự tin vô địch Siêu cúp Quốc gia, HLV Nam Định cập nhật về Xuân Son
Công an Hà Nội tự tin vô địch Siêu cúp Quốc gia, HLV Nam Định cập nhật về Xuân Son

Trận Siêu cúp bóng đá Quốc gia 2024/25 tại Thiên Trường sẽ diễn ra vào 9/8, hai đội Công An Hà Nội và Thép Xanh Nam Định quyết tâm lên ngôi vô địch.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/08/2025 12:09 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN