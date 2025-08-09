Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Nam Định: Đại chiến tại Thiên Trường (Siêu cúp Quốc gia)

18h, 9/8 | SVĐ Thiên Trường Công an Hà Nội 0 - 0 Nam Định (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Công an Hà Nội vs Nam Định Nam Định Điểm Nguyễn Filip Thành Long Việt Anh Đình Trọng Gomes Hugo Quang Vinh Ly Brandon Quang Hải Mauk Igo Văn Đức Alan Điểm Nguyên Mạnh Kevin Phạm Ba Thanh Hào Lucas Alves Văn Vĩ Hoàng Anh Romulo A Mít Lâm Ti Phông Văn Toàn Brenner Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công an Hà Nội Công an Hà Nội Nam Định Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyễn Filip, Thành Long, Việt Anh, Đình Trọng, Gomes Hugo, Quang Vinh, Ly Brandon, Quang Hải, Mauk Igo, Văn Đức, Alan Nguyên Mạnh, Kevin Phạm Ba, Thanh Hào, Lucas Alves, Văn Vĩ, Hoàng Anh, Romulo, A Mít, Lâm Ti Phông, Văn Toàn, Brenner

📝Bài kiểm tra cho tham vọng của Công an Hà Nội

Với tham vọng rất lớn mùa này khi tham dự 4 đấu trường, Công an Hà Nội đã chuẩn bị lực lượng hùng hậu. Đội đương kim vô địch Cúp quốc gia mang về 3 trung vệ, trong đó có cái tên kỳ cựu Janclesio, trung vệ Việt kiều Adou Minh (lọt vào đội hình tiêu biểu mùa trước) cùng sao trẻ Phạm Lý Đức.

Đội bóng của HLV Mano Polking cũng mang về tiền vệ Stefan Mauk, người từng khoác áo U23 Australia và được định giá 20 tỉ đồng. Cộng với bộ khung trụ cột được duy trì, Công an Hà Nội đang là đội sở hữu lực lượng mạnh mẽ, có chiều sâu và hùng hậu bậc nhất V-League.

🏠Nam Định có điểm tựa Thiên Trường

Sau 2 chức vô địch V-League liên tiếp, Nam Định đối mặt với dấu hỏi về động lực khi các tuyến đều chưa được tăng cường đáng kể, còn những đối thủ như Công an Hà Nội, Hà Nội hay Thể Công Viettel đều “rốt ráo” chạy đua lực lượng.

HLV Vũ Hồng Việt khẳng định: “Bóng chưa lăn thì chưa thể nói trước điều gì. Đây là trận đấu quan trọng, mở màn cho mùa giải mới nên cả hai đội chắc chắn đều rất quyết tâm. Với chúng tôi, khát khao chiến thắng càng lớn hơn khi được thi đấu trên sân nhà Thiên Trường”.