V-League 2025-2026: Nhiều ngoại binh, cầu thủ Việt kiều góp mặt

Trước mùa giải mới, hàng loạt tân binh đã gia nhập sân chơi V-League. Trong đó, nhiều cầu thủ ngoại từng thi đấu ở các giải châu Âu, châu Á, châu Phi... được đánh giá có trình độ chuyên môn cao. Dẫu vậy, sự khác biệt về khí hậu, múi giờ... sẽ là thử thách lớn với các cầu thủ này.

Chờ các tân binh ra mắt

Sau khi đổi sang tên gọi mới, CLB Công an TP HCM trở thành đội bóng "đắt giá" thứ 4 V-League 2025-2026. CLB này đã chiêu mộ thành công 2 ngoại binh danh tiếng, gồm trung vệ 26 tuổi người Brazil Matheus Felipe và tiền vệ 28 tuổi người Bỉ Samuel Bastien.

Theo Transfermarkt, Matheus Felipe được định giá 1 triệu euro, trở thành cầu thủ đắt giá nhất V-League 2025-2026. Trước khi gia nhập đội chủ sân Thống Nhất thi đấu V-League, trung vệ cao 1,86 m này từng chơi cho các đội bóng hàng đầu Brazil.

Nhiều ngoại binh nổi tiếng đang quy tụ về sân chơi V-League 2025-2026. (Ảnh: CLB CAHN)

Trong khi đó, Samuel Bastien có giá chuyển nhượng 650.000 euro, ngang với chân sút Nguyễn Xuân Son của CLB Nam Định. Anh từng khoác áo tuyển U19, U21 Bỉ và tuyển quốc gia Congo. Trước khi đến với sân chơi V-League, Bastien đã được trải nghiệm các giải đấu hàng đầu châu Âu như Bỉ, Ý, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan.

Tương tự, CLB Nam Định cũng mang về 2 tân binh nổi tiếng: tiền đạo người Anh Kyle Hudlin (cao 2,01 m) và tiền vệ trung tâm người Nam Phi Njabulo Blom. Cả 2 đều chưa từng thi đấu tại V-League song được giới chuyên gia đánh giá cao về trình độ nhờ kinh nghiệm chơi bóng ở những nền bóng đá hàng đầu châu Âu, châu Phi và Mỹ. Trong đó, Njabulo Blom từng thi đấu cho tuyển U20 và quốc gia Nam Phi.

Trong chuyến tập huấn, thi đấu giao hữu với các CLB tại Hàn Quốc mới đây, nhóm ngoại binh của Nam Định nhanh chóng phát huy năng lực, mang về những chiến thắng ấn tượng cho nhà đương kim vô địch V-League. Với 2 tân binh chất lượng này, Nam Định không chỉ gia tăng khả năng kiểm soát bóng, tấn công mà còn thể hiện tham vọng trong việc chinh phục chức vô địch V-League thứ 3 liên tiếp.

CLB Hà Nội cũng chiêu mộ thành công trung vệ Willian Maranhao. Ngoại binh sinh năm 1995 gốc Brazil này có chiều cao 1,79 m, chơi tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự lẫn trung vệ. Maranhao được định giá 900.000 euro, từng thi đấu cho hơn 10 đội bóng có tiếng tại Brazil như: Vasco da Gama, America-MG, EC Bahia, Santos, Avai FC...

Các cầu thủ lần đầu tham dự sân chơi đẳng cấp nhất Việt Nam kỳ này còn có: Milan Makaric, David Henen (CLB Đà Nẵng), Stefan Mauk (Công an Hà Nội), Mahmoud Eid (CLB Nam Định), Hugo Alves, Miloš Zlatković (CLB Becamex TP HCM), Adriel Silva, Victor Morales, Alfredo Pedraza, Daniel Dos Anjos (CLB Ninh Bình)…

Đón "làn sóng" cầu thủ Việt kiều

Những mùa giải gần đây, đặc biệt là từ V-League 2024-2025, bóng đá Việt Nam chứng kiến "làn sóng" các cầu thủ Việt kiều trở về nước thi đấu. Sau những màn trình diễn ấn tượng của Jason Pendant (Công an Hà Nội), Kyle Colonna (Hà Nội FC), Viktor Lê, Adou Minh (Hà Tĩnh) hay Kevin Phạm Ba (Nam Định)..., giới chuyên môn đã có cái nhìn khách quan hơn về việc tận dụng cầu thủ Việt kiều ở giải đấu quốc nội.

Nhiều cầu thủ Việt kiều nhanh chóng khẳng định giá trị nhờ thể hình lý tưởng, tư duy chiến thuật hiện đại và kỹ năng thi đấu bài bản. Sau khi về nước, một số người từng được triệu tập hoặc chiếm suất đá chính trong màu áo tuyển quốc gia Việt Nam như: Mạc Hồng Quân, Adriano Schmidt, Đặng Văn Lâm, Martin Lo, Nguyễn Filip, Patrik Lê Giang hay Pendant Quang Vinh...

Trước mùa giải 2025-2026, nhiều tài năng trẻ ở châu Âu như Chung Nguyen Do, Brandon Ly, Vadim Nguyễn… cũng quyết định trở về cống hiến cho bóng đá nước nhà. Trong đó, Brandon Ly sinh năm 2006, xuất thân từ Học viện bóng đá Burnley (Anh) và vừa gia nhập CLB Công an Hà Nội với bản hợp đồng 5 năm. Anh là một trong những tài năng trẻ được kỳ vọng tạo nên đột phá.

Trong khi đó, tiền vệ đa năng Chung Nguyen Do (20 tuổi) trưởng thành từ Slavia Sofia (Bulgaria), được Ninh Bình FC ký hợp đồng 5 năm với giá chuyển nhượng lên đến 15 tỉ đồng. Vadim Nguyễn cũng 20 tuổi, là Việt kiều Nga, sở hữu chiều cao 1,75 m và được đào tạo bài bản tại học viện bóng đá của FK Rostov - một trong những "lò" đào tạo bóng đá trẻ nổi bật xứ sở Bạch Dương.

Vadim từng có tên trong danh sách 50 cầu thủ U23 Việt Nam được triệu tập chuẩn bị cho Giải U23 châu Á 2024 song vắng mặt vì bận thi đấu cho CLB chủ quản.Tại giải Thiên Long Cup 2025, anh gây chú ý bởi lối chơi tự tin, di chuyển linh hoạt và khả năng phối hợp ăn ý với đồng đội. Nhờ đó, anh được HLV Lê Đức Tuấn điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu của CLB Đà Nẵng ở mùa giải mới.

Nhiều CLB V-League đang tích cực săn tìm cầu thủ gốc Việt được đào tạo ở nước ngoài để bổ sung cho đội hình. Việc này nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội bóng, mở ra những hướng đi mới cho bóng đá Việt Nam.