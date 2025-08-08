Martin Lò - Viktor Lê - Chung Nguyen Do chật vật ở V-League: Mác Việt kiều là chưa đủ

Có ưu thế tự nhiên về mặt sinh học (thể hình), bên cạnh đó là tư duy chơi bóng, ăn tập chuyên nghiệp ở các nền bóng đá phát triển, nhưng nhiều cầu thủ Việt kiều chật vật trong việc thích nghi ở đấu trường V-League.

Chung Nguyen Do bị thách thức bởi khí hậu miền Bắc

Ngày 2/8 vừa qua đánh dấu trận ra mắt Ninh Bình FC của cầu thủ “bom tấn” Việt kiều đình đám nhất thị trường chuyển nhượng V League hè này, Do Chung Nguyen, ở trận giao hữu giữa Hà Nội FC và đội bóng cố đô Hoa Lư. Nhưng chỉ sau 45 phút ngắn ngủi, từ những kỳ vọng lớn lao, cái nóng gay gắt tại thủ đô Hà Nội đã nhanh chóng kéo măng non tài năng trở về thực tại phũ phàng.

Chung Nguyen Do

Chung Nguyen Do được HLV trưởng Gerard Albadalejo điền tên vào đội hình ra sân ngay từ đầu bên phía đội khách, nhưng chỉ sau hiệp 1, tiền vệ 20 tuổi buộc phải rời sân sớm vì không thể duy trì thể lực trước thời tiết nắng nóng khắc nghiệt trên sân Hàng Đẫy. Hình ảnh Chung Nguyên ngồi sụp xuống đường biên, liên tục lấy nước mát đổ lên đầu nhằm hạ nhiệt khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Sau trận, bản thân Chung Nguyên thừa nhận mình cần thêm thời gian để hòa nhập với môi trường, khí hậu tại Việt Nam. "Thời tiết ở Việt Nam nóng hơn Bulgaria rất nhiều. Tôi cần thêm thời gian để làm quen", Chung Nguyên chia sẻ.

Với cầu thủ vừa chân ướt chân ráo trở về Việt Nam từ châu Âu, nơi có khí hậu ôn hòa, mát mẻ hơn rất nhiều thì không chỉ lối chơi, nề nếp sinh hoạt hay ngôn ngữ, mà thời tiết chắc chắn là một trong những rào cản lớn Chung Nguyen cần vượt qua nếu muốn khẳng định bản thân trên bản đồ bóng đá Việt.

Viktor Lê còn nhiều điều phải cải thiện

U23 Việt Nam gần đây viết nên trang sử mới tại bóng đá khu vực với chức vô địch U23 Đông Nam Á lần thứ 3 liên tiếp. Chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang Sik đã tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá Việt trước những kỳ phùng địch thủ như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia. Nhưng với cá nhân Viktor Lê, ắt hẳn bản thân ngôi sao của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tự cảm nhận màn trình diễn cá nhân trên đất Indonesia vừa qua là mảng tối hiếm hoi trong bức tranh đầy hứa hẹn của U23 Việt Nam.

Viktor Lê

Không còn phải làm quen từ những điều nhỏ nhặt nhất như thời tiết, văn hóa, nề nếp sinh hoạt giống Chung Nguyen Do, Viktor Lê từ lâu đã trở thành cái tên gây chú ý trên truyền thống nước nhà, đặc biệt sau giai đoạn thi đấu thành công cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại V League mùa trước, hay giải CFA Team 2025 diễn ra ở Trung Quốc cùng U22 Việt Nam hồi đầu năm.

Trước chiến dịch U23 Đông Nam Á, Viktor Lê cùng những ngôi sao như Lý Đức, Thái Sơn hay Quốc Việt được kỳ vọng sẽ trở thành các nhân tố quan trọng dìu dắt đàn em. Nhưng tiền vệ mang 2 dòng máu Nga-Việt chỉ được đá chính trận duy nhất, hầu hết chỉ vào sân từ băng ghế dự bị và không để lại bất kỳ dấu ấn đáng chú ý nào.

Mờ nhạt trên hàng công, thiếu liên kết với các đồng đội xung quanh, thậm chí khi có cơ hội dứt điểm cận thành, Viktor Lê còn thể hiện sự thiếu tự tin, xử lý vụng về, cầu toàn, để rồi đánh bay thời cơ ghi bàn cho đội nhà ở màn đối đầu Campuchia.

Không chỉ gây thất vọng qua các con số thống kê, HLV Kim Sang-sik cũng không ngần ngại tiết lộ những yếu tố cậu học trò 21 tuổi cần cải thiện trong tương lai nếu vẫn nuôi hy vọng 1 ngày được cống hiến cho tuyển quốc gia Việt Nam.

“Ở các giải đấu sắp tới, Viktor Lê cần cải thiện thêm ở khâu dứt điểm, khả năng kiểm soát bóng và giữ bóng dưới áp lực. Đó là những yếu tố quan trọng nếu muốn chơi ở đẳng cấp cao”, ông Kim đánh giá.

Trên hết, chiến lược gia người Hàn Quốc thể hiện sự cảm thông cho cậu học trò trẻ vì phải gánh vác cả những kỳ vọng có phần “ảo tưởng” từ người hâm mộ chỉ vì danh xưng ngôi sao “Việt Kiều”, thứ mà các đồng nghiệp nội cùng trang lứa với Viktor Lê không bao giờ phải đối mặt

“Tôi hiểu Viktor Lê đang mang trên vai những áp lực vô hình từ danh xưng cầu thủ Việt kiều. Điều đó đôi khi khiến cậu ấy chưa thể bộc lộ hết 100% năng lực. Vì vậy, tôi hy vọng truyền thông và người hâm mộ sẽ ủng hộ và đồng hành cùng cậu ấy, thay vì tạo thêm áp lực không cần thiết. Viktor là một cầu thủ có tiềm năng, và nếu được tạo điều kiện, cậu ấy chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn".

Tâm thư của Martin Lò trở thành hồi chuông cảnh tỉnh

Đầu tháng 8, thông qua tài khoản mạng xã hội cá nhân, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam, Martin Lò gây bất ngờ khi thông báo quyết định treo giày ở tuổi 28.

Martin Lò

"Đây là một quyết định cá nhân vì bản thân tôi. Mục tiêu sống và giá trị sống của tôi giờ đây không còn phù hợp với con đường mà bóng đá đang mang lại nữa", Martin Lò chia sẻ.

"Suốt 21 năm, bóng đá đã cho tôi một nơi để thể hiện bản thân theo cách mà lời nói không thể. Là một cậu bé châu Á hướng nội, lớn lên trong môi trường mà người châu Á thường bị xem nhẹ và thiếu đại diện trong thể thao, bóng đá đã cho tôi một tiếng nói khi tôi chưa có một tiếng nói nào.

Bóng đá sẽ luôn là một phần trong cuộc đời Martin Lò nhưng nó sẽ không còn là toàn bộ bản sắc của tôi nữa. Martin Lò rời khỏi sân cỏ không với sự tiếc nuối, mà với tình yêu và lòng biết ơn dành cho môn nghệ thuật mà tôi từng tin tưởng".

Không trực tiếp bộc bạch thành lời nhưng có lẽ từ thời điểm gây sốt khi trở về Việt Nam thi đấu sau khi trưởng thành từ các lò đào tạo bóng đá tại Úc, rồi góp mặt trong danh sách U23 Việt Nam thi đấu giao hữu trước thềm SEA Games 30 dưới triều đại HLV Park Hang Seo, Martin Lò đã mệt mỏi vì chưa bao giờ đạt đến cái ngưỡng mà người hâm mộ “tự đặt ra” đối với 1 ngôi sao Việt Kiều.

Đừng để mác Việt kiều chỉ là điểm nhấn trên mặt báo

Trong bối cảnh các đội tuyển tại Đông Nam Á bị ám ảnh vì chính sách nhập tịch cầu thủ nhằm nâng cấp chất lượng đội hình, bóng đá Việt Nam đơn giản không thể đứng ngoài nếu không muốn bị bỏ lại.

Từ đó, nguồn cầu thủ Việt kiều, những người mang trong mình các yếu tố sinh học vượt trội so với cầu thủ bản địa, đồng thời được tiếp xúc tư duy với những nền bóng đá phát triển trên thế giới, đương nhiên đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch tham vọng của VFF.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít cầu thủ Việt kiều như Chung Nguyễn Đỗ, Viktor Lê, Martin Lò hay những cái tên khác như Bùi Alex, Andrej Nguyễn An Khánh hay Thomas Mai Veeren, dù có nhiều lợi thế, vẫn đang chật vật tìm chỗ đứng trong màu áo các đội tuyển quốc gia.

Điều đó cho thấy, nếu không nỗ lực thích nghi từ những yếu tố nhỏ nhất như khí hậu, ẩm thực, sinh hoạt, ngôn ngữ đến chiến thuật và cả áp lực vô hình từ người hâm mộ, thì danh xưng “Việt kiều” đôi khi cũng chỉ là điểm nhấn... trên mặt báo.