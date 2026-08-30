Trực tiếp bóng đá Chelsea - Brighton: Quyết phá dớp đối đầu (Ngoại hạng Anh)

Premier League | (20h, 30/8 | Stamford Bridge Chelsea 0 - 0 Brighton (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Chelsea vs Brighton Brighton Điểm Sanchez Acheampong Lacroix Colwill Gusto James Lavia Hato Rogers Palmer Joao Pedro Điểm Verbruggen Wieffer Vuskovic Dunk Boscagli Gross Ayari Gomez Hinshelwood De Cuyper Rutter Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Chelsea Chelsea Brighton Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Sanchez, Acheampong, Lacroix, Colwill, Gusto, James, Lavia, Hato, Rogers, Palmer, Joao Pedro Verbruggen, Wieffer, Vuskovic, Dunk, Boscagli, Gross, Ayari, Gomez, Hinshelwood, De Cuyper, Rutter

Chelsea khởi đầu ấn tượng dưới thời Xabi Alonso

Chelsea đang có những tín hiệu tích cực trong những trận đấu đầu tiên dưới triều đại HLV Xabi Alonso. Ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh, “The Blues” có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Fulham trong trận derby Tây London.

Điểm sáng lớn nhất của Chelsea nằm ở hàng công khi bộ ba Joao Pedro, Morgan Rogers và Cole Palmer đều ghi bàn. Những pha lập công của các mũi nhọn này giúp đội bóng áo xanh giành trọn 3 điểm trong một trận đấu có tốc độ cao và diễn biến hấp dẫn.

Không dừng lại ở đó, Chelsea tiếp tục duy trì đà hưng phấn bằng chiến thắng 2-0 trước Luton tại League Cup. Kết quả này cho thấy đội bóng thành London đang từng bước tạo được sự ổn định dưới thời HLV Xabi Alonso.

Brighton tự tin nhờ phong độ và thành tích đối đầu

Brighton cũng bước vào cuộc đối đầu với Chelsea trong trạng thái đầy hưng phấn. Đội bóng của HLV Fabian Hurzeler đã có hai chiến thắng liên tiếp với cùng tỷ số 4-0.

Ở trận mở màn Ngoại hạng Anh cuối tuần trước, Brighton gây ấn tượng mạnh khi đánh bại Aston Villa 4-0 trên sân nhà. Đến giữa tuần, họ tiếp tục duy trì sức mạnh bằng chiến thắng 4-0 trước Tromso của Na Uy tại vòng play-off Europa Conference League.

Phong độ ghi bàn của Brighton vì thế là điều Chelsea không thể xem nhẹ. Đặc biệt, đội khách còn sở hữu thành tích đối đầu rất đáng chú ý trước “The Blues”.

Brighton đã thắng cả 3 lần gần nhất gặp Chelsea tại giải VĐQG. Đáng chú ý hơn, họ đều ghi được 3 bàn trong mỗi trận đấu đó. Đây là cơ sở để thầy trò Fabian Hurzeler tự tin dù phải làm khách tại Stamford Bridge.