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Trực tiếp bóng đá Chelsea - Brighton: Quyết phá dớp đối đầu (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2026-27 Chelsea Brighton FC

(20h, 30/8 - Vòng 2) Chelsea và Brighton cùng có khởi đầu tích cực ở mùa giải 2026/27. Lợi thế sân Stamford Bridge giúp thầy trò Xabi Alonso được đánh giá cao hơn, nhưng Brighton đang có phong độ tốt và đặc biệt rất có duyên khi đối đầu “The Blues”.

   

Premier League | (20h, 30/8 | Stamford Bridge

Chelsea
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Brighton: Quyết phá dớp đối đầu (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Brighton: Quyết phá dớp đối đầu (Ngoại hạng Anh) - 1
Brighton
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Brighton: Quyết phá dớp đối đầu (Ngoại hạng Anh) - 1
Sanchez, Acheampong, Lacroix, Colwill, Gusto, James, Lavia, Hato, Rogers, Palmer, Joao Pedro
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Brighton: Quyết phá dớp đối đầu (Ngoại hạng Anh) - 1
Verbruggen, Wieffer, Vuskovic, Dunk, Boscagli, Gross, Ayari, Gomez, Hinshelwood, De Cuyper, Rutter

Chelsea khởi đầu ấn tượng dưới thời Xabi Alonso

Chelsea đang có những tín hiệu tích cực trong những trận đấu đầu tiên dưới triều đại HLV Xabi Alonso. Ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh, “The Blues” có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Fulham trong trận derby Tây London.

Điểm sáng lớn nhất của Chelsea nằm ở hàng công khi bộ ba Joao Pedro, Morgan Rogers và Cole Palmer đều ghi bàn. Những pha lập công của các mũi nhọn này giúp đội bóng áo xanh giành trọn 3 điểm trong một trận đấu có tốc độ cao và diễn biến hấp dẫn.

Không dừng lại ở đó, Chelsea tiếp tục duy trì đà hưng phấn bằng chiến thắng 2-0 trước Luton tại League Cup. Kết quả này cho thấy đội bóng thành London đang từng bước tạo được sự ổn định dưới thời HLV Xabi Alonso.

Brighton tự tin nhờ phong độ và thành tích đối đầu

Brighton cũng bước vào cuộc đối đầu với Chelsea trong trạng thái đầy hưng phấn. Đội bóng của HLV Fabian Hurzeler đã có hai chiến thắng liên tiếp với cùng tỷ số 4-0.

Ở trận mở màn Ngoại hạng Anh cuối tuần trước, Brighton gây ấn tượng mạnh khi đánh bại Aston Villa 4-0 trên sân nhà. Đến giữa tuần, họ tiếp tục duy trì sức mạnh bằng chiến thắng 4-0 trước Tromso của Na Uy tại vòng play-off Europa Conference League.

Phong độ ghi bàn của Brighton vì thế là điều Chelsea không thể xem nhẹ. Đặc biệt, đội khách còn sở hữu thành tích đối đầu rất đáng chú ý trước “The Blues”.

Brighton đã thắng cả 3 lần gần nhất gặp Chelsea tại giải VĐQG. Đáng chú ý hơn, họ đều ghi được 3 bàn trong mỗi trận đấu đó. Đây là cơ sở để thầy trò Fabian Hurzeler tự tin dù phải làm khách tại Stamford Bridge.

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Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/08/2026 11:50 AM (GMT+7)
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