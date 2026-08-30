Trực tiếp bóng đá MU - Ipswich Town: Sức ép phải thắng (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 22h30, 20/8 | Old Trafford Manchester United 0 - 0 Ipswich Town (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Manchester United vs Ipswich Town Ipswich Town Điểm Lammens Mazraoui Maguire Shaw Mainoo A. Santos Mbeumo B. Fernandes Rashford Heaven M. Cunha Điểm Scherpen O'Shea Diop Greaves Davis Nunez Lukic Clarke Enciso Maeda Emersonn Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Manchester United Manchester United Ipswich Town Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Lammens, Mazraoui, Maguire, Shaw, Mainoo, A. Santos, Mbeumo, B. Fernandes, Rashford, Heaven, M. Cunha Scherpen, O'Shea, Diop, Greaves, Davis, Nunez, Lukic, Clarke, Enciso, Maeda, Emersonn

MU chịu áp lực lớn sau khởi đầu thất vọng

Thất bại gây sốc 0-2 trước tân binh Hull City ở vòng khai màn Premier League 2026/27 đã ngắt chuỗi 13 trận bất bại của MU trước các đội bóng mới thăng hạng. Dù tung ra tới 21 pha dứt điểm, sự thiếu hiệu quả trên hàng công khiến đoàn quân của HLV Michael Carrick trải qua một ngày thi đấu thất vọng. Trở lại Old Trafford, "Quỷ đỏ" buộc phải điều chỉnh và hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.

Nhiệm vụ này càng trở nên khó khăn hơn khi cơn bão chấn thương đang tàn phá lực lượng của MU. Tân binh Carlos Baleba dính chấn thương mắt cá nên chưa thể ra mắt, trong khi Tom Heaton, Matthijs de Ligt, Mason Mount và Manuel Ugarte đều vắng mặt. Dù vậy, HLV Carrick dự kiến sẽ có những sự thay đổi nhân sự trong đội hình xuất phát, với việc Marcus Rashford và Kobbie Mainoo tràn đầy cơ hội đá chính để tăng cường sức sáng tạo cho hàng công.

Ipswich Town hưng phấn nhưng đối mặt thử thách cực đại

Trái ngược hoàn toàn với đội chủ nhà, Ipswich Town lại đang trải qua giai đoạn khởi đầu mùa giải vô cùng thăng hoa dưới sự dẫn dắt của tân HLV Gary O’Neil. Sau khi mua sắm rầm rộ với hơn 100 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè, đội á quân Championship mùa trước đã ngay lập tức đánh bại Sunderland 2-1 ở vòng 1 Premier League và tiếp tục vượt qua Leicester City 3-1 tại League Cup giữa tuần qua.

Sự tự tin và phong độ ấn tượng từ các tân binh như Marcelino Nunez hay Jack Clarke đang là điểm tựa lớn cho Ipswich. Dù vậy, chuyến làm khách tới Old Trafford vẫn là một thử thách ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Trước một MU đang ở thế bị dồn vào chân tường và quyết tâm chiến thắng trên sân nhà, Ipswich Town dự báo sẽ phải đối mặt với vô vàn sóng gió.