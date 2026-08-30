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Trực tiếp bóng đá MU - Ipswich Town: Sức ép phải thắng (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Manchester United

(22h30, 30/8 - Vòng 2) MU chưa có điểm sau thất bại ở vòng khai màn đang chịu áp lực rất lớn phải giành chiến thắng trong trận đấu trên sân nhà Old Trafford trước tân binh Ipswich Town.

   

Premier League | 22h30, 20/8 | Old Trafford

Manchester United
Trực tiếp bóng đá MU - Ipswich Town: Sức ép phải thắng (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá MU - Ipswich Town: Sức ép phải thắng (Ngoại hạng Anh) - 1
Ipswich Town
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá MU - Ipswich Town: Sức ép phải thắng (Ngoại hạng Anh) - 1
Lammens, Mazraoui, Maguire, Shaw, Mainoo, A. Santos, Mbeumo, B. Fernandes, Rashford, Heaven, M. Cunha
Trực tiếp bóng đá MU - Ipswich Town: Sức ép phải thắng (Ngoại hạng Anh) - 1
Scherpen, O'Shea, Diop, Greaves, Davis, Nunez, Lukic, Clarke, Enciso, Maeda, Emersonn

MU chịu áp lực lớn sau khởi đầu thất vọng

Thất bại gây sốc 0-2 trước tân binh Hull City ở vòng khai màn Premier League 2026/27 đã ngắt chuỗi 13 trận bất bại của MU trước các đội bóng mới thăng hạng. Dù tung ra tới 21 pha dứt điểm, sự thiếu hiệu quả trên hàng công khiến đoàn quân của HLV Michael Carrick trải qua một ngày thi đấu thất vọng. Trở lại Old Trafford, "Quỷ đỏ" buộc phải điều chỉnh và hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.

Nhiệm vụ này càng trở nên khó khăn hơn khi cơn bão chấn thương đang tàn phá lực lượng của MU. Tân binh Carlos Baleba dính chấn thương mắt cá nên chưa thể ra mắt, trong khi Tom Heaton, Matthijs de Ligt, Mason Mount và Manuel Ugarte đều vắng mặt. Dù vậy, HLV Carrick dự kiến sẽ có những sự thay đổi nhân sự trong đội hình xuất phát, với việc Marcus Rashford và Kobbie Mainoo tràn đầy cơ hội đá chính để tăng cường sức sáng tạo cho hàng công.

Ipswich Town hưng phấn nhưng đối mặt thử thách cực đại

Trái ngược hoàn toàn với đội chủ nhà, Ipswich Town lại đang trải qua giai đoạn khởi đầu mùa giải vô cùng thăng hoa dưới sự dẫn dắt của tân HLV Gary O’Neil. Sau khi mua sắm rầm rộ với hơn 100 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè, đội á quân Championship mùa trước đã ngay lập tức đánh bại Sunderland 2-1 ở vòng 1 Premier League và tiếp tục vượt qua Leicester City 3-1 tại League Cup giữa tuần qua.

Sự tự tin và phong độ ấn tượng từ các tân binh như Marcelino Nunez hay Jack Clarke đang là điểm tựa lớn cho Ipswich. Dù vậy, chuyến làm khách tới Old Trafford vẫn là một thử thách ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Trước một MU đang ở thế bị dồn vào chân tường và quyết tâm chiến thắng trên sân nhà, Ipswich Town dự báo sẽ phải đối mặt với vô vàn sóng gió.

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Trước 22:30 ngày 06/09
Thể lệ
MU ra quân thất bại, HLV Carrick dự kiến thay 2 cầu thủ đá chính
MU ra quân thất bại, HLV Carrick dự kiến thay 2 cầu thủ đá chính

HLV Carrick dự kiến sẽ có thay đổi với đội hình xuất phát MU sau trận thua Hull City ở ngày ra quân.

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/08/2026 16:48 PM (GMT+7)
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