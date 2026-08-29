Tranh cãi penalty trận Liverpool: Không thay được người vì lý do "lãng xẹt", nghi vấn ném biên sai luật

Premier League, giải đấu giàu nhất thế giới cũng đồng thời là giải đấu có nhiều lỗi trọng tài một cách ngạc nhiên. Và những tranh cãi về công tác trọng tài đã không phải đợi lâu để nổi lên trong mùa 2026/27 khi chỉ mất 2 vòng đấu, và đến ở trận Liverpool - Nottingham Forest.

Nico Williams va chạm với Alisson dẫn tới quả penalty cho Nottingham Forest

Khi tỷ số đang là 1-0 cho Nottingham Forest ở phút 59, HLV Andoni Iraola của Liverpool chuẩn bị thay 3 người gồm Rio Ngumoha, Ryan Gravenberch và Kostas Tsimikas. Nhà cầm quân này đã đưa họ ra đứng đường pitch chờ đợi, nhưng Alexander Isak gỡ hòa 1-1 ở phút 60. Quyết định thay người sau đó không rõ đã bị rút lại bởi Iraola hay do trục trặc kỹ thuật.

Rắc rối thực sự đến ở sau đó, 3 cầu thủ Liverpool lại chuẩn bị ra sân ở phút 66 nhưng sau 3 phút và tới 5 lần bóng ra biên, trọng tài vẫn không cho dừng trận đấu để thay người do... bảng điện tử hỏng. Phút 69, Liam Delap của Nottingham đã có pha ném biên nhanh để đưa Neco Williams thoát xuống và hậu vệ này câu được quả penalty trong pha va chạm với Alisson.

Phía Liverpool chờ dài cổ không thay nổi người vì bảng điện tử hỏng

Phía Liverpool vô cùng bực bội bởi không những việc thay người chậm trễ, họ còn cho rằng quả penalty là quá nặng. Nico Williams đã kịp tâng bóng ở pha đối mặt nhưng cú dứt điểm đi không trúng khung thành, và đội chủ nhà cho rằng Alisson không có ý định cản người khi đã giơ tay ra để chặn cú sút trước khi Neco Williams lao vào.

Đáng chú ý là bên cạnh sự nghiệp dư của trọng tài thứ 4 (bảng điện tử hỏng) và phía Liverpool cho rằng thổi 11m cho pha va chạm là quá nặng, quay chậm quả ném biên cho thấy Liam Delap có vẻ đã sai luật. Chân trụ của Delap không chạm đất khi thực hiện cú ném nhanh và theo luật đây phải là lỗi ném biên và chuyển quyền ném về phía Liverpool.

Quả ném biên nhanh của Delap bị nghi đã sai luật khi chân trụ không chạm đất ở thời điểm ném

Mọi sự phản đối trước trọng tài đều vô nghĩa và Nottingham Forest ghi bàn từ quả penalty để dẫn 2-1. May mắn cho Liverpool là Victor Munoz gỡ hòa 2-2 ở phút 82, nhưng đây đã là 2 trận hòa 2-2 liên tiếp của "The Reds". Lần này họ có lý do để cáu, nhưng công tác trọng tài Anh không phải thứ họ có thể tự sửa đổi được, và những "vua áo đen" chịu trách nhiệm (và bị phạt thích đáng) cho cách cầm còi của họ là điều càng không bao giờ xảy ra.