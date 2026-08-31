Bố là sao NBA, mẹ là quái kiệt "Người sắt": Mỹ nhân bóng chuyền lập kỳ tích lịch sử

Sở hữu ngoại hình nổi bật, thân hình săn chắc cùng lượng người hâm mộ đông đảo trên mạng xã hội, Brandie Wilkerson luôn được xem là một trong những gương mặt quyến rũ nhất của làng bóng chuyền bãi biển thế giới. Phía sau hình ảnh "nữ thần bãi biển" là câu chuyện truyền cảm hứng về một VĐV được thừa hưởng dòng máu thể thao thượng hạng, vượt qua những định kiến để bước lên bục huy chương Olympic và ghi tên mình vào lịch sử.

Brandie là con nhà nòi thể thao

Thừa hưởng "bộ gen vàng" từ gia đình thể thao

Brandie Wilkerson sinh năm 1992 tại Thụy Sĩ nhưng đại diện Canada thi đấu quốc tế. Ngay từ nhỏ, cô đã lớn lên trong môi trường mà thể thao là một phần không thể thiếu của cuộc sống.

Cha của Brandie là Herb Johnson, cựu cầu thủ bóng rổ cao tới 2m08. Ông từng được Cleveland Cavaliers lựa chọn tại NBA Draft trước khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp tại châu Âu, chủ yếu ở Pháp và Thụy Sĩ.

Không kém phần đặc biệt, mẹ cô là Stephanie Wilkerson, cựu VĐV chạy đường dài và từng hai lần hoàn thành Ironman, giải ba môn phối hợp gồm bơi, đạp xe và chạy bộ, được xem là một trong những thử thách sức bền khắc nghiệt nhất hành tinh.

Sức mạnh, khả năng bật nhảy từ người cha cùng ý chí bền bỉ của người mẹ đã tạo nên nền tảng lý tưởng để Brandie theo đuổi con đường thể thao đỉnh cao.

Cao 1m79 nhưng trở thành tay chắn hàng đầu thế giới

Dù sở hữu chiều cao 1m79, Brandie vẫn bị đánh giá là khá khiêm tốn với vị trí chắn bóng trong bóng chuyền bãi biển. Ở đẳng cấp thế giới, các blocker thường cao từ 1m85 trở lên nhằm tạo lợi thế tuyệt đối trước lưới.

Thế nhưng, thay vì xem đó là rào cản, mỹ nhân người Canada lại biến điểm yếu thành lợi thế.

Cô tận dụng sức bật ấn tượng, tốc độ di chuyển, phản xạ nhanh cùng khả năng đọc tình huống để bù đắp cho bất lợi về thể hình. Chính phong cách thi đấu thông minh ấy giúp Brandie nhiều lần khiến những đối thủ cao lớn hơn phải bất ngờ.

Sự nỗ lực không ngừng nghỉ được ghi nhận bằng danh hiệu FIVB Best Blocker, tay chắn bóng xuất sắc nhất thế giới. Đây là phần thưởng xứng đáng cho một VĐV đã chứng minh rằng chiều cao không phải yếu tố duy nhất quyết định thành công ở vị trí chắn bóng.

Cùng Canada viết nên lịch sử tại Olympic

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Brandie đến tại Olympic Paris 2024, khi cô cùng người đồng đội Melissa Humana-Paredes giành HCB nội dung bóng chuyền bãi biển nữ.

Đây là tấm huy chương Olympic đầu tiên trong lịch sử bóng chuyền bãi biển nữ Canada, đồng thời đánh dấu cột mốc đặc biệt khi Brandie trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên đại diện quốc gia này giành huy chương Olympic ở bộ môn bóng chuyền bãi biển.

Không chỉ mang về thành tích lịch sử cho Canada, chiến tích ấy còn đưa tên tuổi của Brandie vươn lên nhóm những VĐV xuất sắc nhất thế giới ở nội dung thi đấu này.

Cô lập được kỳ tích lịch sử cho Canada tại Olympic 2024

Truyền cảm hứng cả trong và ngoài sân đấu

Bên cạnh thành tích chuyên môn, Brandie còn được đánh giá cao bởi những hoạt động vì cộng đồng. Cô là đồng sáng lập Project Worthy Scholarship, quỹ học bổng hỗ trợ các VĐV trẻ là người da màu, người gốc Á và cộng đồng bản địa tại Canada có thêm cơ hội theo đuổi thể thao chuyên nghiệp.

Với Brandie, không chỉ công được đo bằng những tấm huy chương, mà còn nằm ở việc mở ra cơ hội cho thế hệ kế tiếp.

Những hình ảnh về người đẹp Brandie