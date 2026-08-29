Kết quả bóng đá Bournemouth - Everton: Vỡ òa phút 90+1, tạm lọt top 4 (Ngoại hạng Anh)

Everton đã có hiệp một thiếu may mắn trước Bournemouth. Họ tạo ra không ít cơ hội ngon ăn, nhưng tất cả đều bị thủ môn Petrovic từ chối.

Về phần Bournemouth, đội bóng này thi đấu hiệu quả hơn ở mặt trận tấn công. Phút 41, Nhận đường chuyền thuận lợi của Evanilson, Scott đã có vài nhịp lắc người, sau đó dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho Bournemouth.



Scott ăn mừng bàn mở điểm

Bước sang hiệp hai, Bournemouth tiếp tục là đội chơi trên cơ. Có những thời điểm họ rất gần với việc ghi bàn thắng thứ 2, nhưng lại bị thủ môn Pickford từ chối.

Everton thi đấu không hề tốt, nhưng cuối cùng họ lại tìm được bàn gỡ hòa đầy bất ngờ. Phút 90+1, từ pha bóng Everton đá phạt góc, hàng thủ Bournemouth cố gắng không chiến nhưng lại đưa bóng đến vị trí của Tarkowski. Tarkowski lập tức chớp thời cơ bằng cú đá chéo góc rất căng, gỡ hòa 1-1 cho Everton.

Đây cũng là bàn thắng cuối của trận đấu này. Việc kiếm về trận hòa 1-1 trước Bournemouth giúp Everton tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 4 điểm có trong tay.

Tỷ số chung cuộc: Bournemouth 1-1 Everton (H1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Bournemouth: Scott 41' (Evanilson)

Everton: Tarkowski 90+1'

Đội hình xuất phát:

Bournemouth: Petrovic, Smith, Hill, Silva, Truffert, Cook, Scott, Rayan, Kluivert, Tavernier, Evanilson

Everton: Pickford, Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Armstrong, Garner, Ndiaye, Dewsbury-Hall, George, Barry

Chấm điểm cầu thủ (Theo Whoscored)

Bournemouth vs Everton Điểm Petrovic 6.9 Smith 6.4 Hill 7.1 Silva 7.0 Truffert 7.4 Cook 6.7 Scott 8.2 Rayan 6.2 Kluivert 6.8 Tavernier 7.1 Evanilson 7.1 Điểm 7.1Pickford 6.2Rohl 8.2Tarkowski 6.7Branthwaite 6.9Mykolenko 6.5Armstrong 6.1Garner 6.8Ndiaye 7.2Dewsbury-Hall 6.4George 6.4Barry Thay người Rodriguez 6.0 Brooks 5.9 Christie 6.1 Adams 5.9 Thay người 6.0Alcaraz 6.1Johnson 6.1Iroegbunam 6.1Hackney 6.1Beto Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Thống kê trận đấu (Theo ESPN)

Bournemouth Everton Sút khung thành 17 (5) 13 (7) Thời gian kiểm soát bóng 58% 42% Phạm lỗi 11 14 Thẻ vàng 3 2 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 1 Phạt góc 10 7 Cứu thua 5 4

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