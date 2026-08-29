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Kết quả bóng đá Bournemouth - Everton: Vỡ òa phút 90+1, tạm lọt top 4 (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2026-27 Everton F.C A.F.C Bournemouth

(Vòng 2 Ngoại hạng Anh) Bournemouth không thể bảo vệ 3 điểm trước Everton chỉ vì 1 khoảng khắc thi đấu không chắc chắn.

   

Everton đã có hiệp một thiếu may mắn trước Bournemouth. Họ tạo ra không ít cơ hội ngon ăn, nhưng tất cả đều bị thủ môn Petrovic từ chối.

Về phần Bournemouth, đội bóng này thi đấu hiệu quả hơn ở mặt trận tấn công. Phút 41, Nhận đường chuyền thuận lợi của Evanilson, Scott đã có vài nhịp lắc người, sau đó dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho Bournemouth.

Scott ăn mừng bàn mở điểm

Scott ăn mừng bàn mở điểm

Bước sang hiệp hai, Bournemouth tiếp tục là đội chơi trên cơ. Có những thời điểm họ rất gần với việc ghi bàn thắng thứ 2, nhưng lại bị thủ môn Pickford từ chối. 

Everton thi đấu không hề tốt, nhưng cuối cùng họ lại tìm được bàn gỡ hòa đầy bất ngờ. Phút 90+1, từ pha bóng Everton đá phạt góc, hàng thủ Bournemouth cố gắng không chiến nhưng lại đưa bóng đến vị trí của Tarkowski. Tarkowski lập tức chớp thời cơ bằng cú đá chéo góc rất căng, gỡ hòa 1-1 cho Everton.

Đây cũng là bàn thắng cuối của trận đấu này. Việc kiếm về trận hòa 1-1 trước Bournemouth giúp Everton tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 4 điểm có trong tay.

Tỷ số chung cuộc: Bournemouth 1-1 Everton (H1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo) 

Bournemouth: Scott 41' (Evanilson)

Everton: Tarkowski 90+1'

Đội hình xuất phát: 

Bournemouth: Petrovic, Smith, Hill, Silva, Truffert, Cook, Scott, Rayan, Kluivert, Tavernier, Evanilson

Everton: Pickford, Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Armstrong, Garner, Ndiaye, Dewsbury-Hall, George, Barry

Chấm điểm cầu thủ (Theo Whoscored)

Bournemouth Kết quả bóng đá Bournemouth - Everton: Vỡ òa phút 90+1, tạm lọt top 4 (Ngoại hạng Anh) - 2 vs Kết quả bóng đá Bournemouth - Everton: Vỡ òa phút 90+1, tạm lọt top 4 (Ngoại hạng Anh) - 3 Everton

Điểm

Petrovic 6.9

Smith 6.4

Hill 7.1

Silva 7.0

Truffert 7.4

Cook 6.7

Ghi bàn Scott 8.2

Rayan 6.2

Kluivert 6.8

Tavernier 7.1

Kiến tạo Evanilson 7.1

Điểm

7.1Pickford

6.2Rohl

8.2Tarkowski Ghi bàn

6.7Branthwaite

6.9Mykolenko

6.5Armstrong

6.1Garner

6.8Ndiaye

7.2Dewsbury-Hall

6.4George

6.4Barry

Thay người

Rodriguez 6.0

Brooks 5.9

Christie 6.1

Adams 5.9

Thay người

6.0Alcaraz

6.1Johnson

6.1Iroegbunam

6.1Hackney

6.1Beto

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Thống kê trận đấu (Theo ESPN) 

Kết quả bóng đá Bournemouth - Everton: Vỡ òa phút 90+1, tạm lọt top 4 (Ngoại hạng Anh) - 4 Bournemouth Everton Kết quả bóng đá Bournemouth - Everton: Vỡ òa phút 90+1, tạm lọt top 4 (Ngoại hạng Anh) - 5

Sút khung thành
17 (5)
13 (7)
Thời gian kiểm soát bóng
58%
42%
Phạm lỗi
11
14
Thẻ vàng
3
2
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
0
1
Phạt góc
10
7
Cứu thua
5
4

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Video bóng đá Everton - Crystal Palace: Trả giá cho những pha bỏ lỡ (Ngoại hạng Anh)
Video bóng đá Everton - Crystal Palace: Trả giá cho những pha bỏ lỡ (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 1 Ngoại hạng Anh) Everton đã trừng phạt sự vô duyên của các chân sút Palace với bàn thắng cuối hiệp 1.

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Theo Đặng Phong ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/08/2026 22:06 PM (GMT+7)
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