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Alonso nói lý do loại Enzo khỏi đội hình Chelsea, Man City chờ chốt hạ "bom tấn"

Sự kiện: Chelsea Manchester City Chuyển nhượng mùa hè

HLV Xabi Alonso giải thích vì sao Enzo Fernandez lại vắng mặt trong trận Chelsea gặp Luton và khiến người ta lại càng hoài nghi về tương lai của cầu thủ này.

   

Xabi Alonso "tiền hậu bất nhất" về Enzo Fernandez

Chelsea vừa giành chiến thắng khá vất vả trước Luton Town tại League Cup 2026/27. Điểm đáng chú ý là tiền vệ người Argentina, Enzo Fernandez không góp mặt trong trận đấu này. Cầu thủ này thậm chí còn không xuất hiện trong danh sách đăng ký thi đấu.

Xabi Alonso và Enzo Fernandez

Xabi Alonso và Enzo Fernandez

Trước đó, một nguồn tin từ Argentina tiết lộ Enzo Fernandez đã chủ động xin không thi đấu với HLV Xabi Alonso để toàn tâm toàn ý đàm phán với Man City. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được xác thực. Trong cuộc phỏng vấn sau trận, HLV Xabi Alonso xác nhận ông là người đưa ra quyết định Enzo không thi đấu với Luton.

“Chúng tôi xem xét ở mọi khía cạnh rồi tổng hợp lại để xem điều gì tốt nhất cho đội bóng. Trong trận đấu này, tôi nghĩ một số cầu thủ nên được thi đấu nên tôi đã đưa ra quyết định. Enzo không thi đấu là quyết định của tôi và tôi đã thông báo với ban lãnh đạo trước đó.

Tôi nghĩ trận đấu này là cơ hội tốt để một số cầu thủ khác được thi đấu. Enzo là một cầu thủ rất chuyên nghiệp. Cậu ấy đang tập luyện tốt và tôi không có gì để phàn nàn. Như tôi đã nói, tôi là người đưa ra quyết định. Enzo không thi đấu là bởi tôi muốn cậu ấy có thêm thời gian để nghỉ ngơi và các cầu thủ khác có cơ hội thi đấu. Quyết định ấy chỉ dành cho hôm nay, mọi người hãy chờ xem Chủ nhật như thế nào”.

Tuy nhiên, câu trả lời này trái ngược hoàn toàn với những gì chính Alonso từng nói trước trận đấu với Luton. "Vâng, chúng tôi kỳ vọng cậu ấy sẽ tham gia. Enzo đã tập luyện và thể hiện tốt trên sân tập. Cậu ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp thực thụ và chắc chắn sẽ góp mặt trong trận đấu tới. Chúng tôi muốn có đội hình tốt nhất có thể. Chúng tôi hiểu rõ phẩm chất của Enzo và muốn cậu ấy có mặt".

Man City tự tin có được Enzo

Ở một chiều hướng khác,một số tờ báo của Anh đưa tin Man City tự tin có được Enzo Fernandez ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Các cuộc đàm phán vẫn đang được diễn ra và cầu thủ người Argentina không có ý định ở lại Chelsea. Trước đó, “The Blues” yêu cầu Man City đưa ra lời đề nghị trị giá 120 triệu bảng trước ngày 14/8 nhưng không được đáp ứng.

Nếu như chiêu mộ thành công Enzo, Man City sẽ có bộ ba tiền vệ trung tâm hoàn toàn mới trị giá từ 100 triệu euro trở lên là Elliot Anderson (135 triệu euro), Ayyoub Bouaddi (100 triệu euro) và Enzo Fernandez (140 triệu euro).

Video bóng đá Chelsea - Luton: Liên hoàn bỏ lỡ, thở phào nhờ "lão tướng" (League Cup)
Video bóng đá Chelsea - Luton: Liên hoàn bỏ lỡ, thở phào nhờ "lão tướng" (League Cup)

(Vòng 2 League Cup) Hàng công Chelsea liên tiếp vô duyên trước khung thành của đối thủ hạng 2.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/08/2026 15:01 PM (GMT+7)
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