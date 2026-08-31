Dị nhân 18 tuổi một mình đánh 8.000 kỵ binh, sức mạnh "kinh hồn bạt vía"

Trong lịch sử Trung Hoa thời hậu Tam Quốc, không thiếu những danh tướng được ca tụng với sức mạnh “vạn phu bất đương”. Nhưng trường hợp của Văn Ương đặc biệt hơn cả khi mới 18 tuổi, ông đã một mình quay lại đối đầu với 8.000 kỵ binh tinh nhuệ, nhiều lần xông thẳng vào vòng vây rồi rút ra an toàn.

Theo ghi chép trong các bộ chính sử như Tấn Thư và Tư Trị Thông Giám, Văn Ương (238-291), tên thật Văn Thục, là một trong những dũng tướng nổi bật giai đoạn cuối Tam Quốc và đầu Tây Tấn. Chiến tích tại Thọ Xuân năm 255 trở thành một trong những câu chuyện đặc sắc nhất về tài năng và lòng dũng cảm của ông.

Văn Ương một mình quay lại giữa vòng vây 8.000 kỵ binh, nhiều lần xông thẳng vào đội hình quân Ngụy rồi phá vòng vây. Ảnh AI minh họa

Đêm đột kích khiến Tư Mã Sư khiếp sợ

Năm 255, cuộc nổi dậy Thọ Xuân lần thứ hai nổ ra nhằm chống lại quyền lực của nhà Tư Mã. Đại tướng quân Tư Mã Sư khi đó đang mắc bệnh nặng nhưng vẫn phải dẫn quân đến thành Lạc Gia để đàn áp lực lượng do Văn Khâm, cha của Văn Ương, chỉ huy.

Mới 18 tuổi, Văn Ương đã chủ động xin dẫn quân tập kích doanh trại quân Ngụy khi đối phương vừa đặt chân đến khu vực và chưa kịp ổn định đội hình.

Trong đêm, ông liên tục thúc trống, phóng lửa đốt phá doanh trại, khiến quân Ngụy rơi vào cảnh hỗn loạn. Tiếng hò reo và khí thế tấn công dữ dội của Văn Ương được sử liệu mô tả khiến Tư Mã Sư vô cùng kinh hãi.

Đang mắc bệnh nặng, Tư Mã Sư phải cố gắng chịu đựng cơn đau, thậm chí không dám kêu lên vì lo quân sĩ hoang mang.

Một mình đối đầu 8.000 kỵ binh

Đến sáng, do lực lượng phối hợp chưa kịp tới, Văn Ương chủ động rút quân. Quân Ngụy nhanh chóng tổ chức truy kích.

Thay vì tiếp tục bỏ chạy, Văn Ương bất ngờ quay ngựa cùng hơn 10 kỵ binh lao thẳng vào đội hình đối phương, đánh tan lực lượng tiên phong rồi mới rút lui.

Quân Ngụy sau đó cử Tư Mã Ban dẫn 8.000 kỵ binh tinh nhuệ truy đuổi, phía sau còn có bộ binh hỗ trợ.

Tại khu vực sông Sa Dương, khi nhận thấy quân truy kích đã áp sát, Văn Ương yêu cầu cha cùng các binh sĩ tiếp tục rút lui, còn bản thân quay ngựa đối đầu với đối phương.

Một mình một ngựa, ông lao thẳng vào đội hình kỵ binh Ngụy, đánh chết và làm bị thương hơn 100 người rồi phá vòng vây thoát ra ngoài.

Điều đáng kinh ngạc là Văn Ương không dừng lại. Sau khi thoát khỏi vòng vây, ông tiếp tục quay ngựa lao vào quân địch rồi lại rút ra. Hành động này được cho là lặp lại khoảng 6-7 lần.

Sự táo bạo của Văn Ương khiến quân Ngụy hoàn toàn mất nhuệ khí. Tư Trị Thông Giám ghi lại rằng quân kỵ binh truy đuổi “không ai dám tiến lại gần”.

Nhờ màn độc chiến này, cha con Văn Ương cùng lực lượng nổi dậy có thể rút lui an toàn.

Kỳ tích gợi nhớ Triệu Tử Long

Màn “7 lần ra vào” của Văn Ương khiến nhiều người liên tưởng đến điển tích Triệu Vân một mình xông pha giữa vòng vây ở Trường Bản trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Tuy nhiên, hai câu chuyện có sự khác biệt. Hình tượng Triệu Tử Long trong tác phẩm của La Quán Trung mang đậm màu sắc văn học, trong khi chiến tích của Văn Ương được ghi nhận trong các bộ chính sử.

Chính vì vậy, Văn Ương thường được nhắc đến như một trong những mãnh tướng có chiến tích thực tế đặc biệt nhất thời hậu Tam Quốc. Khi mới 18 tuổi, ông đã dám một mình quay lại đối đầu với hàng nghìn kỵ binh và nhiều lần phá vòng vây.

Không chỉ cho thấy bản lĩnh của một thiếu niên trên chiến trường, câu chuyện còn góp phần tạo nên hình tượng Văn Ương như một mãnh tướng có sức mạnh, sự gan dạ và khả năng chiến đấu vượt xa người thường.