Xabi Alonso giỏi "liệu cơm gắp mắm", vì sao Chelsea vẫn chưa đủ tầm vô địch?

3 trận đầu tiên của Chelsea thời Xabi Alonso là 3 chiến thắng. Họ vượt qua Fulham 3-2 với 3 ngôi sao hàng công cùng ghi bàn, nhưng 2 bàn thua đều do thủ môn Robert Sanchez “góp sức”. “The Blues” sau đó thắng Luton ở League Cup, họ bỏ lỡ khá nhiều cho tới khi Danny Welbeck lập công đầu hiệp 2 (dù trước đó mất dạng cả hiệp 1) và có thêm một bàn đá phản để an tâm đi tiếp.

Hàng công Chelsea đã ghi 7 bàn sau 2 vòng đầu tiên

Mới đây là trận thắng 4-3 trước Brighton tại Stamford Bridge. Mặc dù hàng tấn công tiếp tục phát huy, hàng thủ Chelsea vẫn lúng túng mặc dù họ đã cho thủ môn mới Emiliano Martinez vào bắt luôn (và bắt không tệ). Sự chệch choạc phòng ngự là lý do Chelsea vẫn không an tâm ngay cả sau khi đã dẫn 3-0 trong hiệp 1.

Điều đáng nói là Chelsea kết thúc trận đấu với chỉ 26% thời lượng kiểm soát trước Brighton, cũng như chuyền chỉ 146 lần. 2 con số này là thấp kỷ lục kể từ mùa 2003/04 khi những thông số này được thống kê cụ thể vào kho dữ liệu giải đấu, cho thấy rằng việc không giữ được bóng đã khiến Chelsea phải hứng chịu sức ép dẫn tới thủng lưới nhiều.

Thủng lưới 5 trận sau 2 vòng đầu không phải dấu hiệu tích cực cho HLV Xabi Alonso, dù khó có thể nói lỗi là của ông. Moises Caicedo chưa trở lại sau chấn thương và Enzo Fernandez vắng mặt ở vòng này do đang được Man City mời gia nhập. 2 trận đã qua Alonso xoay sở với hàng tiền vệ chắp vá, thậm chí trước Brighton ông đã cho Reece James nghỉ và kéo Malo Gusto từ cánh phải vào đá tiền vệ trung tâm.

Tuyến giữa Chelsea không giữ được bóng và đặt đội nhà trước áp lực liên tục kể cả khi đã dẫn 3 bàn

Sự lợi hại của hàng tấn công cho thấy Alonso vẫn còn có thể dựa vào bộ ba Pedro – Rogers – Palmer trong những thế trận bị lấn lướt, họ quá ăn ý và mượt trong phối hợp. Alonso cũng là người linh hoạt trong sắp xếp, ông biết Pedro có thể giữ được bóng nhưng không tin tưởng khả năng triển khai từ sân nhà của các hậu vệ, nên Martinez liên tục phất dài thẳng lên trên cho hàng tiền đạo.

Nhưng cách chơi này không phải giải pháp lâu dài, bởi ngay trong trận này Brighton dù bị dẫn đậm vẫn trở lại được trận đấu nhờ pressing rất rát lên các vị trí hàng thủ Chelsea, cũng như liên tục vượt qua tuyến giữa của đội chủ nhà. Cả Joao Pedro lẫn Morgan Rogers nhiều lần ở hiệp 2 phải lùi về hỗ trợ làm bóng, và chơi kiểu này trước những đối thủ mạnh hơn sẽ rất khó khăn.

Chưa kể ở 2 vòng qua, Fulham lẫn Brighton đều không phòng thủ lùi sâu, Brighton còn dâng rất cao để nắm thế chủ động. Vì lý do đó mà những đường phất dài của Emiliano Martinez dễ tạo được cơ hội khi các tiền đạo Chelsea khống chế được bóng. Chưa chắc sẽ dễ như vậy nếu Chelsea gặp các đối thủ chơi tử thủ số đông.

Xabi Alonso xoay sở tốt với lực lượng đang có, nhưng Chelsea phải mang về cho ông lực lượng ổn hơn nữa

Chelsea sẽ cần sự trở lại của Caicedo, có thể cả Enzo Fernandez, nhưng họ có khi cũng nên bổ sung tiền vệ để kiểm soát được bóng. Họ đang khẩn trương tiến hành vụ mua Lamine Camara từ Monaco và nếu thành công, Xabi Alonso sẽ có thêm độ dày ở tuyến giữa để chấn chỉnh lối chơi.

Đội hình Chelsea hiện tại vẫn chưa đủ tầm tranh chức vô địch dù đã toàn thắng 2 vòng đầu. Hàng thủ thì Alonso chưa thể thay đổi hết lúc này, nhưng mạnh hơn về tuyến giữa sẽ giảm bớt áp lực đáng kể.