Djokovic bị loại sớm ở US Open: Kiệt sức vẫn không bỏ cuộc, vừa đấu vừa khóc

Một khoảnh khắc đầy xúc động đã diễn ra tại sân Arthur Ashe khi Novak Djokovic rơi lệ giữa chừng trong trận thua trước Mariano Navone ở vòng 1 đơn nam US Open.

Djokovic kiệt quệ và đau nhức toàn thân khi trận đấu gặp Navone kéo dài hơn 4 giờ thi đấu

Ban đầu, mọi thứ dường như đang chỉ tới chiến thắng cho Djokovic khi anh đã ngược dòng dẫn 2-1 và thậm chí có 1 break ở set 4. Tuy nhiên cục diện trận đấu đã đảo chiều hoàn toàn, Djokovic chỉ thắng thêm được 1 game duy nhất trong phần còn lại của trận đấu.

Navone thắng set 4 với tỷ số 6-2 và set 5 với tỷ số 6-1 để ấn định chiến thắng chung cuộc 7-6 (7-5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 sau 4 giờ 36 phút thi đấu. Kết quả này đồng nghĩa với việc hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25 của Djokovic vẫn chưa thể hoàn tất, đây là lần đầu tiên anh bị loại ngay tại vòng 1 của US Open, đồng thời cũng là thất bại đầu tiên của anh ở vòng 1 một giải Grand Slam kể từ Australian Open 2006.

Djokovic rơi lệ sau ván thắng duy nhất của set 5

Djokovic thua cả 3 ván đầu của set 5 và lộ rõ sự mệt mỏi lẫn khó khăn trong di chuyển. Nhưng Nole không bỏ cuộc và sự cổ vũ của khán giả kéo anh tới ván thắng duy nhất của set đấu sau đó, rút ngắn 1-3. Djokovic đã không cầm được nước mắt và đã lấy tay che mặt để khán giả không thấy những giọt lệ trên khuôn mặt của anh.

Djokovic sau trận đấu đã nhận sự vỗ tay tán thưởng của các fan và anh rời sân trong sự phần nào mãn nguyện rằng mình đã không chấp nhận bỏ cuộc giữa chừng. Anh còn dành thời gian ký tặng và trao những nụ hôn gió cho khán giả trước khi đi vào phòng thay đồ.

Djokovic cảm ơn và ký tặng khán giả trước khi rời sân

Sau trận đấu Djokovic cho biết: “Đó là một cảm giác thật tồi tệ. Thật không may đó là vấn đề mà tôi phải gánh chịu trong hầu hết các trận đấu năm nay. Cứ nôn mửa như vậy thực sự là một vấn đề nghiêm trọng”.

“Toàn bộ cơ thể tôi bắt đầu suy kiệt, chủ yếu là do bị chuột rút và đau đớn. Cuối cùng thì phần lưng và vai tôi không còn chịu đựng nổi nữa, khiến tôi không thể trụ được”.

“Tôi thực sự ghét những khoảnh khắc thi đấu trên sân ở trận đấu này. Nhưng sự cổ vũ của khán giả thì thật tuyệt vời ngay từ đầu. Họ đã tiếp thêm động lực cho tôi vào những thời điểm quan trọng, và tôi rất tiếc vì đã không thể thi đấu tốt như mong đợi để đáp lại họ. Dù vậy, tình cảm và sự trân trọng mà khán giả dành cho tôi khi trận đấu kết thúc thực sự đã chạm đến trái tim tôi”.