MU lấy tấn công "vá" lỗ hổng hàng thủ, Carrick buồn vui lẫn lộn

Sức tấn công đáng sợ của MU

Có rất nhiều điều đáng khen trong cách MU triển khai mặt trận tấn công, đặc biệt là sau khi họ vượt lên dẫn trước Ipswich Town nhờ pha dứt điểm may mắn của Maguire khiến đối thủ phản lưới

Chỉ cần đối thủ để lộ một chút khoảng trống, những nhân tố trên hàng tấn công MU sẽ gây ra sát thương nghiêm trọng. Và không ai đáng sợ hơn Bruno Fernandes. Chỉ 5 ngày sau khi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã lập hat-trick.

Không thể ngăn cản Fernandes

Ipswich Town chắc chắn có thể làm chứng cho sức tấn công đáng sợ của MU. Họ đã trải qua hiệp hai choáng váng, khi cảm giác MU có thể ghi bàn trong mọi đợt lên bóng. Trong một khoảng thời gian, đội khách thậm chí còn khiến người ta nghĩ tới khả năng tái lập con số 9 bàn thắng mà MU từng ghi vào lưới một đội bóng mới thăng hạng trên chính sân đấu này cách đây 31 năm.

Với Marcus Rashford trở lại đội hình, người được HLV Michael Carrick ví như “tân binh”, cùng Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Fernandes, MU đang sở hữu sự pha trộn đầy thú vị giữa các nhân tố tấn công. Nếu tính thêm Kobbie Mainoo, người trong ngày khác hoàn toàn có thể trở thành tâm điểm của trận đấu với màn trình diễn áp đảo ở khu trung tuyến, thì có điều chắc chắn: MU không thiếu sự sáng tạo.

Không có nhiều nghi ngờ về việc MU được hưởng lợi từ sự trở lại của Mainoo ở hàng tiền vệ. Tân binh mùa hè Andrey Santos là người phải nhường chỗ, và Mainoo đã đáp lại bằng màn trình diễn thông minh, sáng tạo bên cạnh Youri Tielemans.

Mainoo luân chuyển bóng cực kỳ mượt mà, xuất sắc trong những không gian chật hẹp, có bản năng săn bàn và nhãn quan chuyền bóng tuyệt vời, cùng khả năng lướt qua đối thủ đầy thanh thoát dù không sở hữu tốc độ vượt trội. Ipswich Town đơn giản là không thể theo kèm anh.

Những vấn đề vẫn còn đó

Vấn đề trên hàng công của họ thường xuất hiện khi đối thủ chủ động lùi sâu và yêu cầu MU phải phá vỡ khối "bê tông". Hull City đã chứng minh điều đó ở cuối tuần trước, khi MU tỏ ra thiếu ý tưởng một cách đáng lo ngại trong khâu tấn công.

Tuy nhiên, giới mộ điệu vẫn sẽ đặt cược rằng Carrick có nhiều khả năng tìm ra lời giải cho bài toán ấy hơn là xử lý những cơn đau đầu nơi hàng phòng ngự, những vấn đề một lần nữa lại xuất hiện trong trận đấu này.

Một tuần sau thất bại gây sốc 0-2 trước Hull, MU tiếp tục nhận thêm một lời cảnh báo khi Ipswich Town tận dụng khả năng phòng ngự yếu ớt để vươn lên dẫn trước, thậm chí hoàn toàn có thể ghi thêm bàn trong hiệp một.

Shaw không còn đủ nhanh nhẹn

Kỳ chuyển nhượng chỉ còn 1 ngày nữa là khép lại và sẽ thật thiếu sót nếu MU không bổ sung hậu vệ trái chất lượng.

Khoảng 15 phút trong hiệp một, khi Abdul Fatawu liên tục hành hạ Luke Shaw, đặc biệt là tình huống anh bứt tốc bỏ xa hậu vệ của MU trước khi căng ngang để Leif Davis ghi bàn. Điều đó là lời cảnh báo tới ban lãnh đạo MU về những rủi ro nếu họ không tăng cường nhân sự cho vị trí này.

Tái thiết hàng phòng ngự là dự án lớn của MU vào mùa hè năm sau, nhưng có những vấn đề không thể chờ đợi. Và đó còn chưa kể tới những bất ổn ở vị trí hậu vệ biên còn lại, nơi Ipswich Town cũng khai thác rất hiệu quả. Fatawu, Daizen Maeda và Davis liên tục gây khó dễ cho Diogo Dalot cùng Mbeumo ở hành lang phải của MU. Trong khi đó, Julio Enciso là mối đe dọa thường trực cho đến khi thế trận hoàn toàn tuột khỏi tay Ipswich Town.

Tuy nhiên, bất chấp những nỗi lo phòng ngự, MU lại mang đến sự phấn khích tột độ khi tấn công, đặc biệt sau thời điểm họ vươn lên dẫn trước nhờ điều luật khá kỳ lạ. Theo đó, pha dùng tay chơi bóng “vô tình” của Harry Maguire trong tình huống dẫn tới bàn thắng thứ hai của đội khách được xác định là “không bị phạt”, bởi chính Maguire không phải là người ghi bàn.

Kể từ thời điểm đó, MU chơi đầy ấn tượng. Họ đã có những khoảnh khắc cho thấy sức sát thương của mình trong 45 phút đầu tiên. Sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp, Ipswich Town đơn giản là liên tục bị dồn ép và không thể thoát khỏi cơn "cuồng phong" mà đối thủ tạo ra. Khi cơn mưa trút xuống, những bàn thắng cũng lần lượt xuất hiện. HLV Gary O'Neil của Ipswich Town nói về sự thiếu kỷ luật, nhưng trong thời điểm ấy, rất nhiều đội bóng cũng sẽ gặp khó khăn trong việc ngăn cản MU.

Sự biến hóa đáng chờ đợi

Rashford là mối đe dọa thực sự trong lần đầu tiên đá chính cho MU sau 626 ngày. Nếu biết cách khai thác đúng tài năng của cầu thủ này, anh sẽ trở thành tài sản khổng lồ. Việc Cunha chơi lùi sâu hơn, trong khi Fernandes và Mbeumo thường xuyên băng xuống phía sau “số 9 ảo” của MU, đã khiến Ipswich Town gặp vô vàn khó khăn.

Amad Diallo và Mason Mount vắng mặt vì chấn thương, trong khi Benjamin Sesko – người vào sân từ ghế dự bị, vẫn đang trên đường lấy lại thể trạng sau khi bỏ lỡ toàn bộ giai đoạn tiền mùa giải. Patrick Dorgu cũng suýt ghi được 2 bàn sau khi vào sân. Vì vậy, Carrick đang sở hữu rất nhiều phương án.

Fernandes đã thể hiện phong độ không thể ngăn cản. Ban đầu, anh trừng phạt sai lầm của Marcelino Nunez sau khi cầu thủ này trượt ngã, tạo điều kiện để Cunha kiến tạo cho đội trưởng MU gỡ hòa. Sang hiệp hai, Fernandes hoàn toàn đưa trận đấu ra khỏi tầm kiểm soát của Ipswich Town.

Sau khi bỏ lỡ hai quả phạt đền trong giai đoạn tiền mùa giải, Fernandes lần này không mắc bất kỳ sai lầm nào trên chấm 11m, sau khi Greaves phạm lỗi với Cunha. Tiếp đó, anh ghi bàn cận thành khi cú sút của Mbeumo bị chặn lại, rồi suýt nữa tạo nên một siêu phẩm với cú lốp bóng từ rất xa. Thời cơ ngon ăn cuối cùng của Fernandes là tung ra đường kiến tạo tinh tế để Mbeumo thoát xuống ghi bàn bằng một cú lốp bóng đầy kỹ thuật.

Đây là lần đầu tiên MU ghi được 5 bàn trong một trận đấu tại Ngoại hạng Anh kể từ chiến thắng trước Leeds United cách đây 5 năm. Còn nếu nói về số cú sút trong một trận đấu ở giải VĐQG, người ta phải quay ngược lại 10 năm mới tìm được lần gần nhất MU tung ra nhiều pha dứt điểm hơn.