Trực tiếp bóng đá Chelsea - Benfica: Maresca đọ tài Mourinho (Champions League)
(2h, 1/9, vòng bảng Champions League) Chelsea sẽ gặp lại "người cũ" Mourinho ở thời điểm phong độ đang gặp vấn đề.
C1 - Champions League | 2h, 1/10 | Stamford Bridge
Điểm
Sanchez
Gusto
Chalobah
Adarabioyo
Cucurella
James
Caicedo
Estevao
Enzo Fernández
Neto
Pedro
Điểm
Trubin
Dedic
Otamendi
Silva
Dahl
Aursnes
Rios
Lukebakio
Sudakov
Schjelderup
Pavlidis
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Phong độ bất ổn của Chelsea
Chelsea đang có phong độ không tốt trong thời gian gần đây. Họ chỉ thắng được 1/5 lần ra sân gần nhất tính trên mọi đấu trường. Thực tế, chiến thắng ấy cũng đến một cách cực kỳ vất vả dù đối thủ chỉ là Lincoln City, đội bóng đang chơi ở giải hạng dưới. Hai trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Chelsea toàn thua trước Brighton và MU. Trong ngày ra quân tại Champions League, họ cũng thúc thủ trước Bayern Munich.
Điểm sáng là Chelsea vẫn luôn biết cách ghi bàn trong chuỗi trận này. Tuy nhiên, hàng thủ của họ liên tục mắc sai lầm. Sau khi thủ thành Sanchez nhận thẻ đỏ trong trận đấu với MU, Chalobah “tiếp bước” đồng đội khi bị đuổi khỏi sân trong trận đấu với Brighton.
Ngày về của Jose Mourinho
Jose Mourinho rất quen thuộc với sân Stamford Bridge bởi ông từng làm việc tại đây tới hai lần. Ngoài ra, ông thầy người Bồ Đào Nha cũng không ít lần trở lại nơi đây trên cương vị đối thủ. Lần này cũng không ngoại lệ, “Người đặc biệt” sẽ đứng ở phía đối diện của Chelsea. Kể từ khi tiếp quản Benfica, Jose Mourinho đã đem lại luồng sinh khí mới cho CLB với 2 chiến thắng và 1 trận hòa.
Đó là lý đội khách có lý do để hy vọng có điểm rời Stamford Bridge chứ không giống như trên đất Mỹ cách đây không lâu. Tại FIFA Club World Cup, Chelsea đã "đè bẹp" Benfica với tỉ số 4-1.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/09/2025 18:04 PM (GMT+7)