Trực tiếp bóng đá Chelsea - Benfica: Maresca đọ tài Mourinho (Champions League)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Kairat vs Real Madrid
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Pafos vs Bayern Munich
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Tottenham Hotspur
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Slavia Praha
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Chelsea vs Benfica
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Trực tiếp bóng đá Chelsea - Benfica: Maresca đọ tài Mourinho (Champions League)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Chelsea Cup C1 - Champions League 2025/26

(2h, 1/9, vòng bảng Champions League) Chelsea sẽ gặp lại "người cũ" Mourinho ở thời điểm phong độ đang gặp vấn đề.

C1 - Champions League | 2h, 1/10 | Stamford Bridge

Chelsea
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Benfica: Maresca đọ tài Mourinho (Champions League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Benfica: Maresca đọ tài Mourinho (Champions League) - 1
Benfica
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Benfica: Maresca đọ tài Mourinho (Champions League) - 1
Sanchez, Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella, James, Caicedo, Estevao, Enzo Fernández, Neto, Pedro
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Benfica: Maresca đọ tài Mourinho (Champions League) - 1
Trubin, Dedic, Otamendi, Silva, Dahl, Aursnes, Rios, Lukebakio, Sudakov, Schjelderup, Pavlidis

Phong độ bất ổn của Chelsea

Chelsea đang có phong độ không tốt trong thời gian gần đây. Họ chỉ thắng được 1/5 lần ra sân gần nhất tính trên mọi đấu trường. Thực tế, chiến thắng ấy cũng đến một cách cực kỳ vất vả dù đối thủ chỉ là Lincoln City, đội bóng đang chơi ở giải hạng dưới. Hai trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Chelsea toàn thua trước Brighton và MU. Trong ngày ra quân tại Champions League, họ cũng thúc thủ trước Bayern Munich.

Điểm sáng là Chelsea vẫn luôn biết cách ghi bàn trong chuỗi trận này. Tuy nhiên, hàng thủ của họ liên tục mắc sai lầm. Sau khi thủ thành Sanchez nhận thẻ đỏ trong trận đấu với MU, Chalobah “tiếp bước” đồng đội khi bị đuổi khỏi sân trong trận đấu với Brighton.

Ngày về của Jose Mourinho

Jose Mourinho rất quen thuộc với sân Stamford Bridge bởi ông từng làm việc tại đây tới hai lần. Ngoài ra, ông thầy người Bồ Đào Nha cũng không ít lần trở lại nơi đây trên cương vị đối thủ. Lần này cũng không ngoại lệ, “Người đặc biệt” sẽ đứng ở phía đối diện của Chelsea. Kể từ khi tiếp quản Benfica, Jose Mourinho đã đem lại luồng sinh khí mới cho CLB với 2 chiến thắng và 1 trận hòa.

Đó là lý đội khách có lý do để hy vọng có điểm rời Stamford Bridge chứ không giống như trên đất Mỹ cách đây không lâu. Tại FIFA Club World Cup, Chelsea đã "đè bẹp" Benfica với tỉ số 4-1. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/09/2025 18:04 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay
Xem thêm
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN