Trực tiếp bóng đá Chelsea - Benfica: Maresca đọ tài Mourinho (Champions League)

C1 - Champions League | 2h, 1/10 | Stamford Bridge Chelsea 0 - 0 Benfica (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Chelsea vs Benfica Benfica Điểm Sanchez Gusto Chalobah Adarabioyo Cucurella James Caicedo Estevao Enzo Fernández Neto Pedro Điểm Trubin Dedic Otamendi Silva Dahl Aursnes Rios Lukebakio Sudakov Schjelderup Pavlidis Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Chelsea Chelsea Benfica Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Sanchez, Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella, James, Caicedo, Estevao, Enzo Fernández, Neto, Pedro Trubin, Dedic, Otamendi, Silva, Dahl, Aursnes, Rios, Lukebakio, Sudakov, Schjelderup, Pavlidis

Phong độ bất ổn của Chelsea

Chelsea đang có phong độ không tốt trong thời gian gần đây. Họ chỉ thắng được 1/5 lần ra sân gần nhất tính trên mọi đấu trường. Thực tế, chiến thắng ấy cũng đến một cách cực kỳ vất vả dù đối thủ chỉ là Lincoln City, đội bóng đang chơi ở giải hạng dưới. Hai trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Chelsea toàn thua trước Brighton và MU. Trong ngày ra quân tại Champions League, họ cũng thúc thủ trước Bayern Munich.

Điểm sáng là Chelsea vẫn luôn biết cách ghi bàn trong chuỗi trận này. Tuy nhiên, hàng thủ của họ liên tục mắc sai lầm. Sau khi thủ thành Sanchez nhận thẻ đỏ trong trận đấu với MU, Chalobah “tiếp bước” đồng đội khi bị đuổi khỏi sân trong trận đấu với Brighton.

Ngày về của Jose Mourinho

Jose Mourinho rất quen thuộc với sân Stamford Bridge bởi ông từng làm việc tại đây tới hai lần. Ngoài ra, ông thầy người Bồ Đào Nha cũng không ít lần trở lại nơi đây trên cương vị đối thủ. Lần này cũng không ngoại lệ, “Người đặc biệt” sẽ đứng ở phía đối diện của Chelsea. Kể từ khi tiếp quản Benfica, Jose Mourinho đã đem lại luồng sinh khí mới cho CLB với 2 chiến thắng và 1 trận hòa.

Đó là lý đội khách có lý do để hy vọng có điểm rời Stamford Bridge chứ không giống như trên đất Mỹ cách đây không lâu. Tại FIFA Club World Cup, Chelsea đã "đè bẹp" Benfica với tỉ số 4-1.