Trực tiếp bóng đá Fulham - Chelsea: Hiểm địa Craven Cottage, "The Blues" vượt khó (Ngoại hạng Anh)

Premier League 2025-26

(2h30, 8/1, vòng 21) Chelsea hành quân tới sân của Fulham với hành trang là chuỗi phong độ bết bát và sự xáo trộn lớn trên băng ghế chỉ đạo, dự báo một trận Derby Tây London đầy cam go.

   

Premier League | 02h30, 08/01 | Craven Cottage

Fulham
Trực tiếp bóng đá Fulham - Chelsea: Hiểm địa Craven Cottage, "The Blues" vượt khó (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Fulham - Chelsea: Hiểm địa Craven Cottage, "The Blues" vượt khó (Ngoại hạng Anh) - 1
Chelsea
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Fulham - Chelsea: Hiểm địa Craven Cottage, "The Blues" vượt khó (Ngoại hạng Anh) - 1
Leno, Robinson, Cuenca, Andersen, Castagne, Lukic, Berge, Kevin, Rowe, Wilson, Jimenez
Trực tiếp bóng đá Fulham - Chelsea: Hiểm địa Craven Cottage, "The Blues" vượt khó (Ngoại hạng Anh) - 1
Sanchez, James, Chalobah, Fofana, Gusto, Fernandez, Caicedo, Neto, Palmer, Garnacho, Pedro

Chelsea vừa có trận hòa 1-1 đầy may mắn trước Man City nhờ bàn thắng muộn của Enzo Fernandez. Dù giành được 1 điểm quý giá tại Etihad, nhưng thực tế "The Blues" đang chìm sâu trong khủng hoảng. Họ đã trải qua 4 trận liên tiếp không thắng tại Premier League, bị đánh bật khỏi Top 4 và hiện kém đội đầu bảng Arsenal tới 17 điểm.

Băng ghế huấn luyện tại Stamford Bridge đang nóng rực khi HLV Enzo Maresca vừa bị sa thải. Dù là HLV tạm quyền Calum McFarlane hay tân thuyền trưởng Liam Rosenior (đang đàm phán) dẫn dắt, sự bất ổn tâm lý là điều khó tránh khỏi với các cầu thủ khách.

Chelsea may mắn gỡ hoà nhờ bàn thắng phút bù giờ của Enzo Fernandez

Chelsea may mắn gỡ hoà nhờ bàn thắng phút bù giờ của Enzo Fernandez

Ngược lại, Fulham đang là "kẻ ngáng đường" khó chịu nhất thời điểm hiện tại. Đội chủ sân Craven Cottage đang bay cao với chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp (3 thắng, 2 hòa), trong đó có trận hòa kiên cường 2-2 trước đương kim vô địch Liverpool. Sự tự tin và lợi thế sân nhà là vũ khí lớn để thầy trò Marco Silva tin vào việc giữ lại điểm số.

Về lực lượng, Fulham chịu tổn thất khi Bassey, Iwobi và Chukwueze phải dự AFCON 2025, trong khi Chelsea vắng Lavia và Colwill do chấn thương. Dẫu vậy, lịch sử đối đầu tại Craven Cottage thường chứng kiến những cơn mưa bàn thắng (5/7 trận gần nhất có tối thiểu 3 bàn). Với hàng thủ lỏng lẻo của Chelsea và sự hưng phấn của Fulham, chuyên gia Gary Neville nhận định đội khách sẽ rất khó ra về với trọn vẹn 3 điểm.

