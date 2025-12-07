Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Brighton - West Ham: "Chim mòng biển" quyết thắng (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay West Ham United Brighton FC

(21h, 7/12, vòng 15 Ngoại hạng Anh) Brighton có cơ hội leo 5 bậc lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Muốn vậy, "Chim mòng biển" phải hạ được West Ham.

   

Premier League | 21h, 7/12 | The AMEX

Brighton
Trực tiếp bóng đá Brighton - West Ham: "Chim mòng biển" quyết thắng (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Brighton - West Ham: "Chim mòng biển" quyết thắng (Ngoại hạng Anh) - 1
West Ham
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Brighton - West Ham: "Chim mòng biển" quyết thắng (Ngoại hạng Anh) - 1
Verbruggen, Veltman, Dunk, Van Hecke, Kadioglu, Baleba, Ayari, Minteh, Gruda, De Cuyper, Welbeck
Trực tiếp bóng đá Brighton - West Ham: "Chim mòng biển" quyết thắng (Ngoại hạng Anh) - 1
Areola, Wan-Bissaka, Todibo, Mavropanos, Diouf, Potts, Magassa, Bowen, Paqueta, Fernandes, Wilson

Cơ hội vàng cho Brighton

Cho đến vòng đấu thứ 14, Brighton đã có chuỗi 4 trận bất bại. Trong khoảng thời gian đó, Brighton giành được 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Kết quả là họ đã từ vị trí thứ 10 leo lên Tốp 5 Ngoại hạng Anh. Thất bại gần đây trước Aston Villa (3-4) không ảnh hưởng đáng kể đến vị trí của họ trên bảng xếp hạng. Hiện tại, đội bóng của Fabian Hurzeler đang đứng thứ 7, chỉ kém 1 điểm so với suất dự Cúp châu Âu danh giá.

Dấu ấn từ HLV Nuno Santo

Sự xuất hiện của Nuno Santo vẫn chưa tác động đáng kể đến vị trí của West Ham trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Dưới thời vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, West Ham chỉ tăng 2 bậc, từ vị trí 19 lên 17.

Tuy nhiên, kết quả tích cực trong 5 trận đấu gần nhất đã giúp đội bóng thành London tiến gần hơn đến việc thoát khỏi khu vực xuống hạng. Họ chỉ còn cách vị trí an toàn thứ 16 đúng 2 điểm.

