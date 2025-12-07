Trực tiếp bóng đá Brighton - West Ham: "Chim mòng biển" quyết thắng (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h, 7/12 | The AMEX Brighton 0 - 0 West Ham (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Brighton vs West Ham West Ham Điểm Verbruggen Veltman Dunk Van Hecke Kadioglu Baleba Ayari Minteh Gruda De Cuyper Welbeck Điểm Areola Wan-Bissaka Todibo Mavropanos Diouf Potts Magassa Bowen Paqueta Fernandes Wilson Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Brighton Brighton West Ham Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Verbruggen, Veltman, Dunk, Van Hecke, Kadioglu, Baleba, Ayari, Minteh, Gruda, De Cuyper, Welbeck Areola, Wan-Bissaka, Todibo, Mavropanos, Diouf, Potts, Magassa, Bowen, Paqueta, Fernandes, Wilson

Cơ hội vàng cho Brighton

Cho đến vòng đấu thứ 14, Brighton đã có chuỗi 4 trận bất bại. Trong khoảng thời gian đó, Brighton giành được 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Kết quả là họ đã từ vị trí thứ 10 leo lên Tốp 5 Ngoại hạng Anh. Thất bại gần đây trước Aston Villa (3-4) không ảnh hưởng đáng kể đến vị trí của họ trên bảng xếp hạng. Hiện tại, đội bóng của Fabian Hurzeler đang đứng thứ 7, chỉ kém 1 điểm so với suất dự Cúp châu Âu danh giá.

Dấu ấn từ HLV Nuno Santo

Sự xuất hiện của Nuno Santo vẫn chưa tác động đáng kể đến vị trí của West Ham trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Dưới thời vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, West Ham chỉ tăng 2 bậc, từ vị trí 19 lên 17.

Tuy nhiên, kết quả tích cực trong 5 trận đấu gần nhất đã giúp đội bóng thành London tiến gần hơn đến việc thoát khỏi khu vực xuống hạng. Họ chỉ còn cách vị trí an toàn thứ 16 đúng 2 điểm.