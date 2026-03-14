Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Trung Quốc - Đài Loan (TQ): Khó cản đương kim vô địch (Asian Cup)

AFC Asian Cup | 12h, 14/3 | SVĐ HBF Park Trung Quốc 0 - 0 Đài Loan (Trung Quốc) (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Trung Quốc vs Đài Loan (Trung Quốc) Đài Loan (Trung Quốc) Điểm Chen Chen Zhang Chengxue Wu Haiyan Wang Linlin Lu Yatong Wang Shuang Zhang Rui Liu Jing Wang Aifang Jin Kun Wurigumula Điểm Wang Yu Ting Chang Chi Lan Su Sin Yun Hsu Yi Yun Matsunaga Wu Kai Ching Su Yu Hsuan Chen Jin Wen Chen Ying Hui Chen Yu Chin Huang Ke Sin Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Trung Quốc Trung Quốc Đài Loan (Trung Quốc) Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Chen Chen, Zhang Chengxue, Wu Haiyan, Wang Linlin, Lu Yatong, Wang Shuang, Zhang Rui, Liu Jing, Wang Aifang, Jin Kun, Wurigumula Wang Yu Ting, Chang Chi Lan, Su Sin Yun, Hsu Yi Yun, Matsunaga, Wu Kai Ching, Su Yu Hsuan, Chen Jin Wen, Chen Ying Hui, Chen Yu Chin, Huang Ke Sin

Trung Quốc đã thể hiện hình ảnh và đẳng cấp của nhà đương kim vô địch ở vòng bảng. Ngoài 2 chiến thắng dễ dàng trước Bangladesh và Uzbekistan, Trung Quốc đã khẳng định sức mạnh của mình qua trận thắng trước đối thủ khó chịu là Triều Tiên, qua trở thành 1 trong 2 đội toàn thắng sau vòng bảng. Trong khi đó, Đài Loan (Trung Quốc) tiến vào tứ kết với vị trí nhì bảng C. Ngoại trừ trận thua Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) đều chơi tốt để đánh bại ĐT nữ Việt Nam và Ấn Độ.

Tiền vệ Wu Chengshu của Trung Quốc nói trên AFC: “Sau trận đấu gần nhất với Triều Tiên, tôi thấy đội bóng của chúng tôi đang tiến bộ. Chúng tôi chơi gắn kết hơn, hiểu nhau hơn trên sân và ngày càng tự tin với lối chơi của mình. Về phần mình, tôi luôn tự thử thách bản thân để tiếp tục tiến bộ và đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong đội”.