Trực tiếp bóng đá Nam Định - Thanh Hóa: Chờ Xuân Son tỏa sáng (V-League)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thép Xanh Nam Định vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Borussia M'gladbach vs St. Pauli
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Olympique Marseille vs Auxerre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Ninh Bình vs Công An Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Inter Milan vs Atalanta
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Augsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Getafe
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Lecce
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Udinese vs Juventus
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Elche
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Monaco vs Brest
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Sevilla
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Real Betis vs Celta de Vigo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Stuttgart vs RB Leipzig
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Rennes vs Lille
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sporting CP vs Bodø / Glimt
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Manchester City vs Real Madrid
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Barcelona vs Newcastle United
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Galatasaray
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Bayern Munich vs Atalanta
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Midtjylland vs Nottingham Forest
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Porto vs Stuttgart
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Aston Villa vs Lille
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Real Betis vs Panathinaikos
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Trực tiếp bóng đá Nam Định - Thanh Hóa: Chờ Xuân Son tỏa sáng (V-League)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay CLB Thanh Hóa CLB Nam Định

(18h, 13/3, vòng 16 V-League) Nam Định đang có phong độ tốt với 2 chiến thắng liên tiếp. Màn so tài với Thanh Hóa là cơ hội để Xuân Son và đồng đội nối dài ngày vui.

   

Danh sách các trận đấu HOT

Vuốt ngang để xem tiếp bảng
SHB Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
SHB Đà Nẵng
-
Hoàng Anh Gia Lai
-
FPT Play, TV360+11
Thép Xanh Nam Định vs Đông Á Thanh Hóa
Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa
-
FPT Play, TV360+8
Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Hà Nội
-
Sông Lam Nghệ An
-
FPT Play, TV360+9
Borussia M'gladbach vs St. Pauli
Borussia M'gladbach
-
St. Pauli
-
TV360
Olympique Marseille vs Auxerre
Olympique Marseille
-
Auxerre
-
On Sports News
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
FPT Play, HTV4, MyTV, TV360, SCTV
Ninh Bình vs Công An Hà Nội
Ninh Bình
-
Công An Hà Nội
-
FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV
Inter Milan vs Atalanta
Inter Milan
-
Atalanta
-
On Football
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
Bayer Leverkusen
-
Bayern Munich
-
TV360
Borussia Dortmund vs Augsburg
Borussia Dortmund
-
Augsburg
-
TV360

V-League | 18h, 13/3 | Thiên Trường

Nam Định
Trực tiếp bóng đá Nam Định - Thanh Hóa: Chờ Xuân Son tỏa sáng (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Nam Định - Thanh Hóa: Chờ Xuân Son tỏa sáng (V-League) - 1
Thanh Hóa
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Nam Định - Thanh Hóa: Chờ Xuân Son tỏa sáng (V-League) - 1
Nguyên Mạnh, Văn Vĩ, Lucas, Văn Tới, Văn Kiên, Văn Vũ, Romulo, Hoàng Anh, Ababa, Ti Phông, Xuân Son
Trực tiếp bóng đá Nam Định - Thanh Hóa: Chờ Xuân Son tỏa sáng (V-League) - 1
Y Êli Niê, Xuân Hưng, Văn Lợi, Đình Huyên, Ngọc Hà, Odilzhon, Ngọc Tân, Văn Tùng, Trùm Tĩnh, Ngọc Mỹ, Rimario

Nam Định lấy lại phong độ

Không nằm ngoài nhận định từ giới chuyên môn, Nam Định không thể lún sâu hơn nữa. Sở hữu lực lượng thuộc diện thiện chiến tốp đầu V.League, nhà ĐKVĐ chỉ cần giải quyết tốt khâu tâm lý, sẽ lại bứt xa khỏi khu vực nguy hiểm.

Quả thật, sự trở lại của HLV Vũ Hồng Việt như thể mang tới ngã rẽ khác biệt. 2 vòng đấu gần nhất dưới quyền chỉ đạo của nhà cầm quân sinh năm 1979, Nam Định lần lượt đánh bại Ninh Bình (3-2) và PVF-CAND (1-0), qua đó vươn lên hạng 9, bỏ cách nhóm cầm đèn đỏ khoảng cách tới 7 điểm.

Nỗi lo với Thanh Hóa

Bên phía đối diện, Thanh Hóa vẫn đang ngập trong khó khăn, dù không phủ nhận những nỗ lực tuyệt vời của thầy trò HLV Mai Xuân Hợp. Việc chưa được FIFA gỡ án phạt cấm chuyển nhượng khiến đội bóng xứ Thanh chưa thể bổ sung nhân sự cho lực lượng mong manh hiện tại.

Vòng đấu gần nhất, Thanh Hóa tưởng như đã có thể đút túi 1 điểm quan trọng ở cuộc đón tiếp Hà Tĩnh. Tuy nhiên, bàn thua ở phút bù giờ thứ 3 đã giáng đòn đau vào đại diện Bắc Trung bộ. Trước vòng 16, Thanh Hóa đứng thứ 3 từ dưới lên và chỉ nhiều hơn 2 đối thủ phía dưới khoảng cách 2 điểm.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn.

8

Arsenal - Man City 22.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man City
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 22/03
Thể lệ
Vòng 16 V-League 2025-2026: Cơ hội cho Xuân Son chỉnh "thước ngắm"
Vòng 16 V-League 2025-2026: Cơ hội cho Xuân Son chỉnh "thước ngắm"

(NLĐO) - Cuộc đối đầu giữa Nam Định và Thanh Hóa tại vòng 16 V-League 2025-2026 vào ngày 13-2 sẽ là cơ hội để chân sút Nguyễn Xuân Son chỉnh lại thước...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/03/2026 12:20 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN