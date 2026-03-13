Trực tiếp bóng đá Nam Định - Thanh Hóa: Chờ Xuân Son tỏa sáng (V-League)
(18h, 13/3, vòng 16 V-League) Nam Định đang có phong độ tốt với 2 chiến thắng liên tiếp. Màn so tài với Thanh Hóa là cơ hội để Xuân Son và đồng đội nối dài ngày vui.
V-League | 18h, 13/3 | Thiên Trường
Nam Định lấy lại phong độ
Không nằm ngoài nhận định từ giới chuyên môn, Nam Định không thể lún sâu hơn nữa. Sở hữu lực lượng thuộc diện thiện chiến tốp đầu V.League, nhà ĐKVĐ chỉ cần giải quyết tốt khâu tâm lý, sẽ lại bứt xa khỏi khu vực nguy hiểm.
Quả thật, sự trở lại của HLV Vũ Hồng Việt như thể mang tới ngã rẽ khác biệt. 2 vòng đấu gần nhất dưới quyền chỉ đạo của nhà cầm quân sinh năm 1979, Nam Định lần lượt đánh bại Ninh Bình (3-2) và PVF-CAND (1-0), qua đó vươn lên hạng 9, bỏ cách nhóm cầm đèn đỏ khoảng cách tới 7 điểm.
Nỗi lo với Thanh Hóa
Bên phía đối diện, Thanh Hóa vẫn đang ngập trong khó khăn, dù không phủ nhận những nỗ lực tuyệt vời của thầy trò HLV Mai Xuân Hợp. Việc chưa được FIFA gỡ án phạt cấm chuyển nhượng khiến đội bóng xứ Thanh chưa thể bổ sung nhân sự cho lực lượng mong manh hiện tại.
Vòng đấu gần nhất, Thanh Hóa tưởng như đã có thể đút túi 1 điểm quan trọng ở cuộc đón tiếp Hà Tĩnh. Tuy nhiên, bàn thua ở phút bù giờ thứ 3 đã giáng đòn đau vào đại diện Bắc Trung bộ. Trước vòng 16, Thanh Hóa đứng thứ 3 từ dưới lên và chỉ nhiều hơn 2 đối thủ phía dưới khoảng cách 2 điểm.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-13/03/2026 12:20 PM (GMT+7)