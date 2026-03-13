Trực tiếp bóng đá Nam Định - Thanh Hóa: Chờ Xuân Son tỏa sáng (V-League)

V-League | 18h, 13/3 | Thiên Trường Nam Định 0 - 0 Thanh Hóa (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nam Định vs Thanh Hóa Thanh Hóa Điểm Nguyên Mạnh Văn Vĩ Lucas Văn Tới Văn Kiên Văn Vũ Romulo Hoàng Anh Ababa Ti Phông Xuân Son Điểm Y Êli Niê Xuân Hưng Văn Lợi Đình Huyên Ngọc Hà Odilzhon Ngọc Tân Văn Tùng Trùm Tĩnh Ngọc Mỹ Rimario Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nam Định Nam Định Thanh Hóa Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyên Mạnh, Văn Vĩ, Lucas, Văn Tới, Văn Kiên, Văn Vũ, Romulo, Hoàng Anh, Ababa, Ti Phông, Xuân Son Y Êli Niê, Xuân Hưng, Văn Lợi, Đình Huyên, Ngọc Hà, Odilzhon, Ngọc Tân, Văn Tùng, Trùm Tĩnh, Ngọc Mỹ, Rimario

Nam Định lấy lại phong độ

Không nằm ngoài nhận định từ giới chuyên môn, Nam Định không thể lún sâu hơn nữa. Sở hữu lực lượng thuộc diện thiện chiến tốp đầu V.League, nhà ĐKVĐ chỉ cần giải quyết tốt khâu tâm lý, sẽ lại bứt xa khỏi khu vực nguy hiểm.

Quả thật, sự trở lại của HLV Vũ Hồng Việt như thể mang tới ngã rẽ khác biệt. 2 vòng đấu gần nhất dưới quyền chỉ đạo của nhà cầm quân sinh năm 1979, Nam Định lần lượt đánh bại Ninh Bình (3-2) và PVF-CAND (1-0), qua đó vươn lên hạng 9, bỏ cách nhóm cầm đèn đỏ khoảng cách tới 7 điểm.

Nỗi lo với Thanh Hóa

Bên phía đối diện, Thanh Hóa vẫn đang ngập trong khó khăn, dù không phủ nhận những nỗ lực tuyệt vời của thầy trò HLV Mai Xuân Hợp. Việc chưa được FIFA gỡ án phạt cấm chuyển nhượng khiến đội bóng xứ Thanh chưa thể bổ sung nhân sự cho lực lượng mong manh hiện tại.

Vòng đấu gần nhất, Thanh Hóa tưởng như đã có thể đút túi 1 điểm quan trọng ở cuộc đón tiếp Hà Tĩnh. Tuy nhiên, bàn thua ở phút bù giờ thứ 3 đã giáng đòn đau vào đại diện Bắc Trung bộ. Trước vòng 16, Thanh Hóa đứng thứ 3 từ dưới lên và chỉ nhiều hơn 2 đối thủ phía dưới khoảng cách 2 điểm.

