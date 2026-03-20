Dự đoán tỷ số vòng 31 Ngoại hạng Anh: MU có cơ hội bứt tốc, Chelsea - Liverpool gặp khó

MU ổn định trở lại, lợi thế từ lịch thi đấu

Dù trải qua chuỗi 10 trận bất bại tại Premier League (thắng 4, hòa 6), Bournemouth vẫn chưa thể khiến người hâm mộ hoàn toàn hài lòng khi hòa liên tiếp 4 trận, trong đó có 3 trận không ghi bàn.

HLV Andoni Iraola thừa nhận đội bóng của ông đang “thiếu hụt” ở khâu tấn công sau trận hòa 0-0 với Burnley cuối tuần qua. “The Cherries” có lý do để tiếc nuối khi bỏ lỡ nhiều cơ hội bứt phá trên bảng xếp hạng, hiện đã kém top 6 tới 7 điểm.

MU (áo đỏ) đối đầu Bournemouth

Manchester United đã phản ứng hoàn hảo sau thất bại đầu tiên dưới thời HLV Michael Carrick bằng chiến thắng 3-1 trước Aston Villa, qua đó tạo khoảng cách 5 điểm với Liverpool ở vị trí thứ 5. Trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh vé dự Champions League còn phải phân sức trên nhiều đấu trường, việc chỉ tập trung vào Premier League đang trở thành lợi thế lớn cho “Quỷ đỏ”, đặc biệt khi đây là trận đấu cuối cùng của họ trong hơn 3 tuần tới.

Phong độ sân khách của MU cũng khá ổn định khi chỉ thua 2/12 trận gần nhất (thắng 5, hòa 5). Tuy nhiên, một trong hai thất bại đó lại đến ở chuyến làm khách gần nhất (thua Newcastle 1-2). Sau tất cả, theo dự đoán của siêu máy tính Ngoại hạng Anh, "Quỷ đỏ" vẫn có thể ra về với chiến thắng 2-1 trước Bournemouth.

Chelsea nguy cơ sa lầy trên sân Everton

Hai đội bóng đang khát khao trở lại quỹ đạo chiến thắng sẽ đối đầu trong bối cảnh Everton muốn tận dụng lợi thế sân nhà, còn Chelsea lại có dấu hiệu hụt hơi trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Khi mùa giải chỉ còn 8 vòng, Everton vẫn đang góp mặt trong top 8 Premier League, vị trí có thể đủ để mang về suất dự cúp châu Âu mùa tới. Tuy nhiên, thất bại 0-2 trên sân của đội đầu bảng Arsenal cuối tuần trước đã khiến khoảng cách an toàn của họ bị thu hẹp xuống chỉ còn 1 điểm.

Chelsea (áo xanh) thua thảm PSG ở Champions League

Một thống kê đáng lo: “The Toffees” chưa thắng bất kỳ đội nào thuộc top 10 trên sân nhà mùa này (hòa 1, thua 5). Đây sẽ là bài test thực sự khi họ tiếp đón thêm một ông lớn, dù đối thủ lần này đang không ở trạng thái tốt nhất.

Chelsea vừa nhận cú sốc lớn khi thua 0-3 trước PSG ngay tại Stamford Bridge, qua đó bị loại khỏi Champions League với tổng tỷ số 2-8. Trận thua này nối dài chuỗi phong độ nghèo nàn của họ: chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất (tính trong 90 phút), đồng thời toàn thua 3 trận gần đây.

Hệ quả là Chelsea đã rơi khỏi top 5 trước vòng đấu này, đồng thời tạo áp lực không nhỏ lên HLV Liam Rosenior. Hàng thủ lỏng lẻo là vấn đề lớn khi họ đã 8 trận liên tiếp không giữ sạch lưới tại Premier League. Theo siêu máy tính Ngoại hạng Anh, trận này có thể kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

Brighton thăng hoa, Liverpool cẩn trọng

Brighton đang dần tìm lại phong độ với chuỗi trận ấn tượng gần đây, trong khi Liverpool lại có dấu hiệu hụt hơi đúng vào giai đoạn then chốt của cuộc đua top 4.

Từng đối mặt nguy cơ rơi vào cuộc chiến trụ hạng sau giai đoạn sa sút kéo dài từ tháng 12 đến tháng 2, Brighton đã kịp thời bứt lên với 3 chiến thắng trong 4 vòng gần nhất (thua 1). Chuỗi trận này giúp họ cán mốc 40 điểm và tạm đứng thứ 12 trước vòng đấu. Nếu tiếp tục có kết quả tích cực, “The Seagulls” hoàn toàn có thể chen chân vào nửa trên bảng xếp hạng.

Liverpool (áo đỏ) bị Tottenham cầm hòa

Phía bên kia, Liverpool phần nào giải tỏa áp lực cho HLV Arne Slot bằng chiến thắng 4-0 trước Galatasaray, qua đó giành vé vào tứ kết Champions League. Dẫu vậy, đó chỉ là “liều doping tinh thần” tạm thời, bởi tại Premier League, “The Reds” vừa đánh rơi những điểm số quan trọng khi thua Wolves 1-2 và bị Tottenham cầm hòa 1-1.

Việc chỉ giành 1 điểm sau 2 trận khiến Liverpool tụt lại trong cuộc đua top 4. Theo đánh giá của siêu máy tính Ngoại hạng Anh, Liverpool chỉ ra về với 1 điểm, tỷ số trận đấu có thể là 1-1.