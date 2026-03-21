Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU đánh rơi chiến thắng, cách top 2 mấy điểm?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bayern Munich vs Union Berlin
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Heidenheim vs Bayer Leverkusen
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Milan vs Torino
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Borussia Dortmund vs Hamburger SV
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Juventus vs Sassuolo
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Nice vs Paris Saint-Germain
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
SHB Đà Nẵng vs Công An Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Barcelona vs Rayo Vallecano
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Olympique Lyonnais vs Monaco
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Olympique Marseille vs Lille
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Athletic Club vs Real Betis
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Augsburg vs Stuttgart
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Fiorentina vs Inter Milan
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Real Madrid vs Atlético de Madrid
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Việt Nam vs Bangladesh
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Bangladesh - BAN Bangladesh
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Romania - ROU Romania
-
Italy vs Northern Ireland
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Ukraine vs Thụy Điển
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Bắc Macedonia - MKD Bắc Macedonia
-
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Ba Lan vs Albania
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Albania - ALB Albania
-
Slovakia vs Kosovo
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
-
Brazil vs Pháp
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Colombia vs Croatia
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Iran vs Nigeria
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Nigeria - NGA Nigeria
-
Chile vs Cabo Verde
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Cabo Verde - CPV Cabo Verde
-
Trung Quốc vs Curaçao
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo St. Kitts and Nevis - SKN St. Kitts and Nevis
-
Nga vs Nicaragua
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Nicaragua - NCA Nicaragua
-
Saudi Arabia vs Egypt
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Egypt - EGY Egypt
-
Hà Lan vs Na Uy
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Anh vs Uruguay
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Thụy Sĩ vs Đức
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Đức - GER Đức
-
Tây Ban Nha vs Serbia
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Scotland vs Nhật Bản
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mỹ vs Bỉ
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Mexico vs Bồ Đào Nha
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Colombia vs Pháp
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
New Zealand vs Chile
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Đức vs Ghana
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Iran vs Costa Rica
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Costa Rica - CRC Costa Rica
-
Cameroon vs Trung Quốc
Logo Cameroon - CMR Cameroon
-
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Australia vs Curaçao
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Na Uy vs Thụy Sĩ
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Serbia vs Saudi Arabia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Morocco vs Paraguay
Logo Morocco - MAR Morocco
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Scotland vs Côte d'Ivoire
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Algeria vs Uruguay
Logo Algeria - ALG Algeria
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Hà Lan vs Ecuador
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Anh vs Nhật Bản
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Áo vs Hàn Quốc
Logo Áo - AUT Áo
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Argentina vs Guatemala
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Guatemala - GUA Guatemala
-
Brazil vs Croatia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Mexico vs Bỉ
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Hải Phòng vs Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Port Vale - PVL Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU đánh rơi chiến thắng, cách top 2 mấy điểm?

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United A.F.C Bournemouth

MU đã bị Bournemouth cầm hòa 2-2 trong trận đấu mà họ hai lần vươn lên dẫn trước, qua đó khiến hành trình tiến gần hơn đến suất tham dự Champions League bị chững lại.

   

MU đánh rơi 3 điểm vì thẻ đỏ của Maguire

Dù chỉ thua 1 trong 10 trận kể từ khi tiếp quản MU, HLV Michael Carrick vẫn phải chứng kiến “Quỷ đỏ” chật vật giữ lại 1 điểm trước Bournemouth, đặc biệt sau chiếc thẻ đỏ của Harry Maguire ở những phút cuối. Trận đấu là “câu chuyện của ba quả phạt đền”, hai được thổi, một bị từ chối. Bruno Fernandes mở tỷ số cho MU đầu hiệp hai từ chấm 11m.

Maguire bị truất quyền thi đấu đúng vào ngày anh được gọi trở lại tuyển Anh

Maguire bị truất quyền thi đấu đúng vào ngày anh được gọi trở lại tuyển Anh

Tuy nhiên, Bournemouth nhanh chóng đáp trả. Ngay sau tình huống MU đòi thêm một quả phạt đền không thành, đội chủ nhà phản công chớp nhoáng và Ryan Christie gỡ hòa chỉ vài giây sau đó.

MU tái lập thế dẫn trước nhờ pha phản lưới của James Hill, nhưng bước ngoặt đến khi Maguire kéo ngã Evanilson trong vòng cấm và phải nhận thẻ đỏ. Từ chấm phạt đền, Junior Kroupi không mắc sai lầm, ấn định tỷ số 2-2 cho đoàn quân của Andoni Iraola.

Kết quả này khiến MU tiếp tục đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, kém vị trí thứ hai của Man City 6 điểm và nới rộng khoảng cách với đội đứng thứ sáu Chelsea lên 7 điểm. Với việc các CLB Anh thi đấu tốt tại cúp châu Âu mùa này, một vị trí trong top 5 gần như chắc chắn sẽ đủ để giành vé dự Champions League mùa tới.

Bournemouth giật lại 1 điểm kịch tính

Hiệp một diễn ra hấp dẫn nhưng không có bàn thắng, khi thủ môn Petrovic liên tiếp từ chối các cơ hội của Fernandes và Amad Diallo. Mọi kịch tính dồn vào 20 phút bùng nổ trong hiệp hai. Fernandes ghi bàn mở tỷ số sau khi Cunha bị Jimenez phạm lỗi trong vòng cấm.

Cục diện nửa đầu BXH Ngoại hạng Anh hiện tai

Cục diện nửa đầu BXH Ngoại hạng Anh hiện tai

Ngay sau đó, MU cho rằng họ xứng đáng có thêm một quả phạt đền khi Diallo ngã sau va chạm với Truffert, nhưng trọng tài đã cho trận đấu tiếp tục. Bournemouth lập tức trừng phạt bằng pha phản công nhanh, với Truffert kiến tạo để Christie ghi bàn.

Chỉ 4 phút sau, MU lại vươn lên khi Hill phản lưới từ quả phạt góc của Fernandes. Nhưng lợi thế không kéo dài khi Maguire bị truất quyền thi đấu đúng ngày anh được gọi trở lại tuyển Anh sau lần gần nhất vào tháng 9/2024.

Tận dụng cơ hội hơn người, Bournemouth dồn lên trong 20 phút cuối nhưng không thể tìm thêm bàn thắng, đành chấp nhận kéo dài chuỗi bất bại tại giải lên 11 trận.

Dù vậy, việc hòa tới 5 trận liên tiếp khiến “The Cherries” vẫn chỉ đứng thứ 10, chưa thể cải thiện đáng kể cơ hội giành vé dự cúp châu Âu mùa tới.

8

Arsenal - Man City 22.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man City
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 22/03
Thể lệ
Trực tiếp bóng đá Bournemouth – MU: Suýt có thêm bàn thắng (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Bournemouth – MU: Suýt có thêm bàn thắng (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 31 Ngoại hạng Anh) Man United cố gắng phòng thủ và Bournemouth không thể có thêm bàn thứ 3.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/03/2026 04:55 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN