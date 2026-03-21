Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU đánh rơi chiến thắng, cách top 2 mấy điểm?

MU đánh rơi 3 điểm vì thẻ đỏ của Maguire

Dù chỉ thua 1 trong 10 trận kể từ khi tiếp quản MU, HLV Michael Carrick vẫn phải chứng kiến “Quỷ đỏ” chật vật giữ lại 1 điểm trước Bournemouth, đặc biệt sau chiếc thẻ đỏ của Harry Maguire ở những phút cuối. Trận đấu là “câu chuyện của ba quả phạt đền”, hai được thổi, một bị từ chối. Bruno Fernandes mở tỷ số cho MU đầu hiệp hai từ chấm 11m.

Maguire bị truất quyền thi đấu đúng vào ngày anh được gọi trở lại tuyển Anh

Tuy nhiên, Bournemouth nhanh chóng đáp trả. Ngay sau tình huống MU đòi thêm một quả phạt đền không thành, đội chủ nhà phản công chớp nhoáng và Ryan Christie gỡ hòa chỉ vài giây sau đó.

MU tái lập thế dẫn trước nhờ pha phản lưới của James Hill, nhưng bước ngoặt đến khi Maguire kéo ngã Evanilson trong vòng cấm và phải nhận thẻ đỏ. Từ chấm phạt đền, Junior Kroupi không mắc sai lầm, ấn định tỷ số 2-2 cho đoàn quân của Andoni Iraola.

Kết quả này khiến MU tiếp tục đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, kém vị trí thứ hai của Man City 6 điểm và nới rộng khoảng cách với đội đứng thứ sáu Chelsea lên 7 điểm. Với việc các CLB Anh thi đấu tốt tại cúp châu Âu mùa này, một vị trí trong top 5 gần như chắc chắn sẽ đủ để giành vé dự Champions League mùa tới.

Bournemouth giật lại 1 điểm kịch tính

Hiệp một diễn ra hấp dẫn nhưng không có bàn thắng, khi thủ môn Petrovic liên tiếp từ chối các cơ hội của Fernandes và Amad Diallo. Mọi kịch tính dồn vào 20 phút bùng nổ trong hiệp hai. Fernandes ghi bàn mở tỷ số sau khi Cunha bị Jimenez phạm lỗi trong vòng cấm.

Cục diện nửa đầu BXH Ngoại hạng Anh hiện tai

Ngay sau đó, MU cho rằng họ xứng đáng có thêm một quả phạt đền khi Diallo ngã sau va chạm với Truffert, nhưng trọng tài đã cho trận đấu tiếp tục. Bournemouth lập tức trừng phạt bằng pha phản công nhanh, với Truffert kiến tạo để Christie ghi bàn.

Chỉ 4 phút sau, MU lại vươn lên khi Hill phản lưới từ quả phạt góc của Fernandes. Nhưng lợi thế không kéo dài khi Maguire bị truất quyền thi đấu đúng ngày anh được gọi trở lại tuyển Anh sau lần gần nhất vào tháng 9/2024.

Tận dụng cơ hội hơn người, Bournemouth dồn lên trong 20 phút cuối nhưng không thể tìm thêm bàn thắng, đành chấp nhận kéo dài chuỗi bất bại tại giải lên 11 trận.

Dù vậy, việc hòa tới 5 trận liên tiếp khiến “The Cherries” vẫn chỉ đứng thứ 10, chưa thể cải thiện đáng kể cơ hội giành vé dự cúp châu Âu mùa tới.