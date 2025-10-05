Trực tiếp bóng đá Brentford - Man City: Khó lòng ngăn cản Haaland (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 22h30, 5/10 | Brentford Community Brentford 0 - 0 Man City (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Brentford vs Man City Man City Điểm Kelleher Kayode Collins Van den Berg Hickey Henderson Yarmolyuk Ouattara Damsgaard Schade Thiago Điểm Donnarumma Nunes Stones Gvardiol O'Reilly Gonzalez Savinho Foden Reijnders Doku Haaland Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Brentford Brentford Man City Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Kelleher, Kayode, Collins, Van den Berg, Hickey, Henderson, Yarmolyuk, Ouattara, Damsgaard, Schade, Thiago Donnarumma, Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly, Gonzalez, Savinho, Foden, Reijnders, Doku, Haaland

🔥Khó lòng ngăn cản Haaland

Mùa giải 2025/26 đang diễn ra suôn sẻ đối với Haaland. Tiền đạo người Na Uy đã ghi tới 11 bàn sau 8 trận ra sân cho nửa xanh thành Manchester.

Với tình hình như vậy, Haaland rõ ràng sẽ là mối đe dọa lớn cho hàng thủ Brentford ở trận cầu tới. Bản thân hàng thủ Brentford hoạt động không tốt từ đầu mùa khi họ mới có 1 trận giữ sạch lưới ở Ngoại hạng Anh.

Haaland còn có duyên ghi bàn vào lưới Brentford. Trong 4 trận gần nhất gặp đối thủ này, tiền đạo sinh năm 2000 đã ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo.