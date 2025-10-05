Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Brentford - Man City: Khó lòng ngăn cản Haaland (Ngoại hạng Anh)

Manchester City Premier League 2025-26

(22h30, 5/10, vòng 7 Ngoại hạng Anh) Phong độ của Erling Haaland hiện lên rất cao và anh sẵn sàng khiến cho mọi đối thủ ôm hận.

   

Brentford
Trực tiếp bóng đá Brentford - Man City: Khó lòng ngăn cản Haaland (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Brentford - Man City: Khó lòng ngăn cản Haaland (Ngoại hạng Anh) - 1
Man City
🔥Khó lòng ngăn cản Haaland

Mùa giải 2025/26 đang diễn ra suôn sẻ đối với Haaland. Tiền đạo người Na Uy đã ghi tới 11 bàn sau 8 trận ra sân cho nửa xanh thành Manchester. 

Với tình hình như vậy, Haaland rõ ràng sẽ là mối đe dọa lớn cho hàng thủ Brentford ở trận cầu tới. Bản thân hàng thủ Brentford hoạt động không tốt từ đầu mùa khi họ mới có 1 trận giữ sạch lưới ở Ngoại hạng Anh

Haaland còn có duyên ghi bàn vào lưới Brentford. Trong 4 trận gần nhất gặp đối thủ này, tiền đạo sinh năm 2000 đã ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo. 

-05/10/2025 16:55 PM (GMT+7)
