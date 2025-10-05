Trực tiếp bóng đá Brentford - Man City: Khó lòng ngăn cản Haaland (Ngoại hạng Anh)
(22h30, 5/10, vòng 7 Ngoại hạng Anh) Phong độ của Erling Haaland hiện lên rất cao và anh sẵn sàng khiến cho mọi đối thủ ôm hận.
Premier League | 22h30, 5/10 | Brentford Community
Điểm
Kelleher
Kayode
Collins
Van den Berg
Hickey
Henderson
Yarmolyuk
Ouattara
Damsgaard
Schade
Thiago
Điểm
Donnarumma
Nunes
Stones
Gvardiol
O'Reilly
Gonzalez
Savinho
Foden
Reijnders
Doku
Haaland
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
🔥Khó lòng ngăn cản Haaland
Mùa giải 2025/26 đang diễn ra suôn sẻ đối với Haaland. Tiền đạo người Na Uy đã ghi tới 11 bàn sau 8 trận ra sân cho nửa xanh thành Manchester.
Với tình hình như vậy, Haaland rõ ràng sẽ là mối đe dọa lớn cho hàng thủ Brentford ở trận cầu tới. Bản thân hàng thủ Brentford hoạt động không tốt từ đầu mùa khi họ mới có 1 trận giữ sạch lưới ở Ngoại hạng Anh.
Haaland còn có duyên ghi bàn vào lưới Brentford. Trong 4 trận gần nhất gặp đối thủ này, tiền đạo sinh năm 2000 đã ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo.
(Lượt 2 vòng bảng Cúp C1) Man City vẫn đánh rơi 3 điểm trong ngày Haaland có màn trình diễn chói sáng.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/10/2025 16:55 PM (GMT+7)