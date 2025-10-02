Video bóng đá Monaco - Man City: Haaland chói sáng, rượt đuổi nghẹt thở (Cúp C1)

Man City có niềm vui sớm trong chuyến hành quân tới sân của Monaco. Phút 15, Gvardiol chọc khe bổng để Haaland thoát xuống thuận lợi, sau đó dứt điểm tinh tế để mở tỷ số cho "The Citizens".

Bàn thua sớm không làm Monaco lo lắng. Chỉ 3 phút sau, đội bóng này ghi bàn gỡ hòa. Teze khống chế bóng gọn gàng, sau đó tung ra cú sút xa trái phá để gỡ hòa 1-1 cho Monaco.

Trước khi hiệp một khép lại, Haaland tiếp tục tỏa sáng. O'Reilly tạt bóng chính xác, Haaland không chiến mạnh mẽ để làm tung lưới Monaco lần thứ 2.

Haaland quá hay

Sang hiệp hai, Man City chơi chậm lại và còn phung phí một số cơ hội. Điều đó giúp đối phương có nhiều thời cơ để tấn công. Monaco tạo ra nhiều cơ hội nhưng phải đến phút 90, họ mới có bàn gỡ hòa 2-2 khi Dier dứt điểm thành công ở chấm phạt đền. Trước đó, chính Dier bị Gonzalez phạm lỗi trong vòng cấm.

Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Điều đó khiến Man City hòa đáng tiếc với tỷ số 2-2 trước Monaco.

Tỷ số chung cuộc: Monaco 2-2 Man City (H1: 1-1)

Ghi bàn (kiến tạo):

Monaco: Teze 18' (Diatta), Dier 90'

Man City: Haaland 15' (Gvardiol), Haaland 44' (O'Reilly)

Đội hình xuất phát:

Monaco: Kohn, Vanderson, Dier, Kehrer, Teze, Akliouche, Salisu, Diatta, Coulibaly, Balogun, Ansu Fati

Man City: Donnarumma, Stones, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Rodri, Doku, Bernardo Silva, Foden, Reijnders, Haaland