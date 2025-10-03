Pep Guardiola sắp rời Man City, lộ diện ứng viên thay thế bất ngờ

🔵 Pep Guardiola và di sản khổng lồ tại Etihad

Từ khi cập bến Man City vào tháng 7/2016, Pep Guardiola đã tạo nên một kỷ nguyên huy hoàng với 18 danh hiệu lớn nhỏ, bao gồm 6 chức vô địch Premier League, 2 FA Cup, 4 EFL Cup, 3 Community Shield, 1 Champions League, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup.

Pep Guardiola được cho là sẽ rời Man City sau mùa giải 2025/26

Dù mùa 2024/25 trắng tay, kết thúc với vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh và thất bại trước Crystal Palace trong trận chung kết FA Cup, di sản của Guardiola ở Etihad gần như không thể bàn cãi.

Mùa giải 2025/26, Man City đang trong giai đoạn chuyển giao sau khi chia tay Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan và thủ môn Ederson. Sau 6 vòng, "The Citizens" mới đứng thứ 7 trên BXH, với 3 chiến thắng, 1 hòa và 2 thua.

🗣️ Richard Keys: “Guardiola gần như đã cạn năng lượng”

Trong chương trình cùng Andy Gray và Marcel Desailly, nhà báo Richard Keys gây chú ý với tuyên bố:

“Tôi nghĩ Guardiola đã bước vào mùa giải cuối cùng. Ông ấy trông có vẻ mệt mỏi, đôi lúc thiếu hứng thú… Tôi nghĩ ông ấy gần như đã cạn năng lượng”.

Keys nhấn mạnh, nếu Pep rời đi, chỉ có một cái tên duy nhất đủ khả năng thay thế: Vincent Kompany.

👔 Kompany - sự lựa chọn “đóng đinh” cho Man City?

Kompany từng gây ấn tượng khi giúp Burnley thăng hạng Premier League năm 2022/23, trước khi nhận lời dẫn dắt Bayern Munich vào tháng 7/2024.

Vincent Kompany được Richard Keys xem là ứng viên số một thay thế Pep tại Etihad

Chỉ trong mùa đầu tiên, chiến lược gia 39 tuổi đã đưa "Hùm xám" trở lại ngôi vương Bundesliga. Lối chơi kiểm soát bóng tấn công của ông cũng được đánh giá cao, khiến nhiều người tin rằng Kompany sẽ là “truyền nhân hoàn hảo” của Guardiola tại Etihad.

Từng có 360 lần khoác áo Man City và giành 10 danh hiệu (4 Ngoại hạng Anh, 2 FA Cup, 4 League Cup), Kompany hiểu CLB này hơn bất kỳ ai. Tuy nhiên, khả năng ông rời Bayern để tái ngộ City vẫn còn bỏ ngỏ.

⚡ Keys chỉ trích Guardiola vì quyết định 7 năm trước

Không dừng lại ở đó, Richard Keys còn “đào xới” một quyết định gây tranh cãi mà Guardiola từng đưa ra khi mới đến City: loại bỏ Joe Hart vì cho rằng anh chơi chân không tốt.

Keys cho rằng thương vụ mới nhất với Gianluigi Donnarumma từ PSG là nghịch lý: “Tôi không hiểu thương vụ Donnarumma. Điều đầu tiên Guardiola làm khi đến City là loại Joe Hart vì anh ấy không giỏi chơi chân. PSG cũng nói điều tương tự về Donnarumma”.

Thủ thành Donnarumma, cao 1m96, nổi tiếng với khả năng phản xạ xuất thần và làm chủ không gian. Nhưng khác Ederson, anh hạn chế khi chơi chân và không giỏi lao ra ngoài vòng cấm cắt bóng.

Thương vụ này cho thấy Guardiola muốn Man City đổi phong cách, có thể chơi trực diện hơn. Nó cũng khiến tương lai của thủ môn trẻ James Trafford trở nên mờ mịt.