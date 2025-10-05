Man City muốn giải cứu Rodrygo khỏi Real, nhắm sao Bayern Munich thay Rodri

⚡ Guardiola muốn giải thoát Rodrygo khỏi Bernabeu

Theo truyền thông Tây Ban Nha, HLV Pep Guardiola đã trực tiếp tác động để thuyết phục Rodrygo chia tay Real Madrid sau 6 năm gắn bó. Dưới áp lực cạnh tranh khốc liệt nơi hàng công Los Blancos với sự xuất hiện của Kylian Mbappe, cầu thủ người Brazil ngày càng ít đất diễn và cân nhắc ra đi.

Man City đang đẩy nhanh thương vụ Rodrygo

Ban đầu, mức giá 90 triệu euro Real Madrid đưa ra khiến thương vụ bế tắc. Tuy nhiên, thái độ cứng rắn của Rodrygo khi quyết tâm tìm bến đỗ mới đã mở ra cơ hội cho Man City. Guardiola thậm chí hứa hẹn biến anh thành nhân tố then chốt trong sơ đồ tấn công, tận dụng tốc độ, kỹ thuật và khả năng ghi bàn ở những thời khắc quyết định.

Về phía Real, chủ tịch Florentino Perez có thể buộc phải hạ giá nếu không muốn mâu thuẫn kéo dài trong phòng thay đồ. Bởi lẽ, giữ chân một ngôi sao không còn toàn tâm toàn ý sẽ ảnh hưởng tới sự ổn định của tập thể.

Nếu thành công, đây không chỉ là bản hợp đồng nâng cao sức mạnh hàng công City, mà còn là đòn giáng mạnh vào tham vọng bá chủ châu Âu của Real Madrid.

🔎 Pavlovic – lời giải thay thế Rodri dài hạn

Song song với việc theo đuổi Rodrygo, Man City cũng đang hướng sự chú ý sang hàng tiền vệ, nơi Rodri được coi là “trái tim” của Guardiola trong nhiều năm qua. Dù vẫn là trụ cột không thể thay thế, những tin đồn về việc tiền vệ Tây Ban Nha có thể rời Etihad trong tương lai gần khiến City phải tính toán phương án lâu dài.

Pavlovic được cho là thay thế phù hợp cho tuyến giữa của Man City

Aleksandar Pavlovic, tài năng trẻ mới 21 tuổi của Bayern Munich, được đánh giá là ứng viên hoàn hảo cho vị trí này. Chỉ sau vài trận đá chính mùa giải 2025/26, cầu thủ người Đức đã gây ấn tượng mạnh bởi sự điềm tĩnh, khả năng kiểm soát nhịp độ và lối chơi toàn diện.

Man City sẵn sàng chi từ 45–50 triệu euro để thuyết phục Bayern nhả người ngay trong tháng 1. Dù con số này khá cao với một cầu thủ còn ít kinh nghiệm, giới chuyên môn tin rằng Pavlovic sở hữu tiềm năng phát triển thành tiền vệ trụ đẳng cấp thế giới dưới bàn tay của Guardiola.

Với tầm nhìn xa, City hiểu rằng đầu tư cho Pavlovic không chỉ là bổ sung nhân sự, mà còn là bước chuẩn bị cần thiết cho thời kỳ hậu Rodri.

🏆 Cuộc cạnh tranh khốc liệt ở chợ chuyển nhượng

Dĩ nhiên, Man City sẽ không dễ dàng đạt được mục tiêu kép này. Đối với Rodrygo, Real Madrid vẫn hy vọng giữ lại bằng cách thuyết phục anh cạnh tranh vị trí. Trong khi đó, mức phí chuyển nhượng vẫn là rào cản lớn.

Ở thương vụ Pavlovic, Man City vấp phải sự cạnh tranh gay gắt. Juventus đang theo dõi sát sao để tái thiết tuyến giữa, còn PSG coi đây là mảnh ghép cân bằng đội hình. Thậm chí, Man United cũng từng được liên hệ, tạo thêm áp lực cho đội bóng áo xanh thành Manchester.

Người hâm mộ City vừa phấn khích, vừa lo lắng. Viễn cảnh Rodri ra đi chắc chắn sẽ để lại khoảng trống lớn, trong khi Pavlovic dù giàu tiềm năng vẫn là canh bạc chưa kiểm chứng. Còn với Rodrygo, sự bổ sung này có thể mang lại sức bật đáng kể cho hàng công, nhưng City cũng phải dè chừng thái độ quyết liệt của Real Madrid.

Dẫu vậy, tham vọng chinh phục châu Âu lâu dài buộc Guardiola phải mạnh tay. Một khi Man City hoàn tất “đòn kép” này, họ sẽ gửi đi thông điệp rõ ràng không chỉ bảo vệ ngôi vương ngoại hạng Anh, mà còn tiếp tục là ứng cử viên cho Champions League trong nhiều năm tới.