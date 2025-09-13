Trực tiếp bóng đá Brentford - Chelsea: Tiếp mạch thăng hoa (Ngoại hạng Anh)

Laliga | 2h, 14/9 | SVĐ Gtech Community Brentford 0 - 0 Chelsea (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Brentford vs Chelsea Chelsea Điểm Kelleher Kayode Collins Van Den Berg Lewis Potter Yarmolyuk Henderson Damsgaard Outtara Igor Thiago Schade Điểm Sanchez Gusto Tosin Chalobah Cucurella Caicedo Enzo Estevao Pedro Neto Garnacho Joao Pedro Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Brentford Brentford Chelsea Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Kelleher, Kayode, Collins, Van Den Berg, Lewis Potter, Yarmolyuk, Henderson, Damsgaard, Outtara, Igor Thiago, Schade Sanchez, Gusto, Tosin, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Enzo, Estevao, Pedro Neto, Garnacho, Joao Pedro

Tiếp mạch thăng hoa

Chelsea đang xếp nhì bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau 3 vòng đấu, bất bại và sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất cùng hiệu số bàn thắng bại tốt nhất giải. Có thể nói đó là màn khởi đầu hơn cả “tạm ổn”, dù lịch thi đấu đã phần nào ủng hộ đoàn quân của HLV Enzo Maresca.

Tuy nhiên, sự thuận lợi đó sẽ không còn ở giai đoạn tới. Trong vòng 10 ngày, “The Blues” phải trải qua 4 trận sân khách liên tiếp trên 3 đấu trường khác nhau khi lần lượt gặp Brentford ở Ngoại hạng Anh, Bayern Munich (trận mở màn Champions League), MU và sau đó là Lincoln City tại League Cup.

Mạch ấn tượng với chỉ 2 thất bại trong 19 trận gần nhất trên mọi đấu trường chắc chắn sẽ bị thử thách khắc nghiệt. Brentford đã thay đổi khá nhiều so với mùa trước và nhìn chung sa sút, nhưng luôn tiềm ẩn sự khó chịu mỗi khi thi đấu trên sân nhà.

Maresca cập nhật tình hình Palmer, Delap và Garnacho

HLV Maresca xác nhận Cole Palmer vẫn chưa trở lại tập luyện đầy đủ. Ngôi sao trẻ người Anh đã dính chấn thương trong phần khởi động trước trận thắng West Ham 5-1 và sau đó tiếp tục vắng mặt ở chiến thắng 2-0 trước Fulham trước kỳ nghỉ đội tuyển quốc gia.

Khi được hỏi về tình hình học trò, HLV Maresca cho biết: “Palmer mới chỉ tham gia buổi tập hôm qua lần đầu tiên. Nhưng không phải trọn vẹn cả buổi. Chúng tôi còn một buổi tập nữa, sẽ theo dõi cậu ấy. Nếu ổn thì tốt, còn không thì cậu ấy sẽ lại phải nghỉ. Đây là quá trình hồi phục chấn thương chứ không phải quản lý khối lượng tập luyện”.

HLV Maresca đồng thời xác nhận tiền đạo Liam Delap sẽ phải nghỉ thi đấu từ 10 đến 12 tuần do chấn thương gân khoeo gặp phải trong trận gặp Fulham. Trong khi đó, tân binh Alejandro Garnacho vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất sau khi gia nhập từ MU.

“Delap sẽ phải nghỉ khoảng 10 đến 12 tuần. Quãng thời gian khá dài! Còn Garnacho đang tập luyện tốt, nhưng rõ ràng cậu ấy chưa đạt 100% thể lực khi mới đến. Cậu ấy cần thêm thời gian để rèn luyện, và đang làm rất tốt. Hy vọng sớm thôi chúng tôi có thể trao cho cậu ấy những phút thi đấu đầu tiên”, HLV Maresca chia sẻ.