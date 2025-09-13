Dự đoán tỷ số trận HOT: Arsenal gieo sầu đội của Postecoglou, Garnacho chờ ra mắt Chelsea

* 2 trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

⚽ Arsenal - Nottingham Forest (18h30, 13/9): Arsenal phá hỏng tiệc ra mắt của Postecoglou?

Thành tích toàn thắng của Arsenal đã bị chặn đứng sau trận thua Liverpool 0-1 ở vòng 3, còn HLV Mikel Arteta hứng chịu chỉ trích nặng nề vì cách tiếp cận có phần thực dụng ở các đại chiến. Cách tiếp cận này mang lại kết quả trái ngược trước MU (thắng 1-0) và Liverpool (thua 0-1) nhưng trên hết, đều không làm thỏa mãn người hâm mộ nếu nhìn vào số lượng tân binh đắt giá trên hàng công mà "Pháo thủ" chiêu mộ.

HLV Postecoglou có giúp Nottingham Forest gây bất ngờ ở trận ra mắt?

Ở vòng 4, Liverpool sẽ thi đấu vào Chủ nhật, còn đội nhì bảng Chelsea đá muộn hơn vài tiếng, vì vậy Arsenal có cơ hội trở lại vị trí dẫn dầu trong ít nhất vài giờ nếu đánh bại Nottingham Forest.

Mục tiêu này hoàn toàn trong tầm tay thầy trò Arteta bởi Nottingham Forest đang khủng hoảng sau trận thua thảm West Ham 0-3 cùng quyết định "thay tướng". Cựu HLV trưởng Tottenham, Ange Postecoglou được bổ nhiệm thay thế Nuno Santo. Với việc chỉ có vài ngày chuẩn bị, rõ ràng nhà cầm quân người Australia khó có thể giúp đội bóng "lột xác".

Trong quá khứ, Arsenal trải qua 36 trận bất bại trước Nottingham Forest trên sân nhà. Chưa kể, HLV Arteta cũng duy trì thành tích bất bại suốt 4 lần chạm trán Postecoglou vào thời điểm nhà cầm quân người Australia dẫn dắt Tottenham (3 thắng, 1 hòa).

Dự đoán tỷ số: Arsenal 2-1 Nottingham Forest Đội hình dự kiến: Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Eze Nottingham Forest: Sels; Savona, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Yates; McAtee, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood Thông tin lực lượng: Arsenal: Vắng Saliba, Gabriel Jesus, Kai Havertz, Saka (chấn thương), Norgaard, Ben White bỏ ngỏ khả năng ra sân. Nottingham Forest: Vắng Ola Aina, Nicolas Dominguez (chấn thương), Zinchenko (ràng buộc hợp đồng với Arsenal).

🏟️ Brentford - Chelsea (2h, 13/9): Garnacho chờ ra mắt ở derby London

​​Chelsea trải qua qua lịch thi đấu tương đối thú vị trong giai đoạn đầu mùa giải 2025/26. Cuộc chạm trán Brentford là trận derby London thứ 4 liên tiếp của "The Blues" sau 4 vòng. Trước đó, họ lần lượt hòa Crystal Palace 0-0, thắng West Ham 5-1 và Fulham 2-0, qua đó chiếm ngôi nhì bảng.

Garnacho sáng cửa đá chính

Thống kê chỉ ra, đây là mới lần thứ 2 trong 7 mùa giải gần nhất, Chelsea thắng ít nhất 2/3 trận đầu. Với phong độ ấn tượng, thầy trò HLV Enzo Maresca có lí do để tự tin bước vào 3 trận sân khách sắp tới trên mọi đấu trường, bao gồm 2 màn đại chiến Bayern Munich (18/9, Champions League) và MU (20/9, Ngoại hạng Anh).

Rõ ràng, Brentford là đối thủ "dễ xơi" nhất chuỗi trận này. Nếu chỉ tính kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, đội chủ sân Gtech Community chỉ thắng 1/8 lần chạm trán Chelsea. Cần biết, trận đấu sắp tới chỉ là khởi đầu cho chuỗi trận "tử thần" của thầy trò HLV Keith Andrews trên sân nhà, khi lần lượt gặp MU, Man City, Liverpool, Newcastle.

Tâm điểm derby London còn là sự xuất hiện của tân binh đáng chú ý bên phía Chelsea, Alejandro Garnacho. Bản hợp đồng trị giá 40 triệu bảng từ MU nhiều khả năng có cơ hội đá chính nếu Cole Palmer không kịp bình phục chấn thương.