Dự đoán tỷ số trận HOT: Arsenal gieo sầu đội của Postecoglou, Garnacho chờ ra mắt Chelsea

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt 13/09/25 - Trực tiếp
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
1
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
0
Arsenal vs Nottingham Forest
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Công An Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Heidenheim vs Borussia Dortmund
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Newcastle United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Leeds United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Everton vs Aston Villa
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Sunderland
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Sociedad vs Real Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Inter Milan
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayern Munich vs Hamburger SV
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
West Ham United vs Tottenham Hotspur
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Fiorentina vs Napoli
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Brentford vs Chelsea
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Atlético de Madrid vs Villarreal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Burnley vs Liverpool
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
PSG vs Lens
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Manchester City vs Manchester United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Milan vs Bologna
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Athletic Club vs Arsenal
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Villarreal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Real Madrid vs Olympique Marseille
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Juventus vs Borussia Dortmund
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Ajax vs Inter Milan
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayern Munich vs Chelsea
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Liverpool vs Atlético de Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
PSG vs Atalanta
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Club Brugge vs Monaco
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Copenhagen vs Bayer Leverkusen
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-

Dự đoán tỷ số trận HOT: Arsenal gieo sầu đội của Postecoglou, Garnacho chờ ra mắt Chelsea

Sự kiện: Premier League 2025-26 Nottingham Forest Chelsea

(Nhận định bóng đá Arsenal - Nottingham Forest và Brentford - Chelsea, vòng 4 Ngoại hạng Anh) Những "tân binh" như HLV Ange Postecoglou hay Garnacho sẽ ra mắt đội bóng lớn ở vòng 4 Ngoại hạng Anh.

   

* 2 trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

⚽ Arsenal - Nottingham Forest (18h30, 13/9): Arsenal phá hỏng tiệc ra mắt của Postecoglou?

Thành tích toàn thắng của Arsenal đã bị chặn đứng sau trận thua Liverpool 0-1 ở vòng 3, còn HLV Mikel Arteta hứng chịu chỉ trích nặng nề vì cách tiếp cận có phần thực dụng ở các đại chiến. Cách tiếp cận này mang lại kết quả trái ngược trước MU (thắng 1-0) và Liverpool (thua 0-1) nhưng trên hết, đều không làm thỏa mãn người hâm mộ nếu nhìn vào số lượng tân binh đắt giá trên hàng công mà "Pháo thủ" chiêu mộ.

HLV Postecoglou có giúp Nottingham Forest gây bất ngờ ở trận ra mắt?

HLV Postecoglou có giúp Nottingham Forest gây bất ngờ ở trận ra mắt?

Ở vòng 4, Liverpool sẽ thi đấu vào Chủ nhật, còn đội nhì bảng Chelsea đá muộn hơn vài tiếng, vì vậy Arsenal có cơ hội trở lại vị trí dẫn dầu trong ít nhất vài giờ nếu đánh bại Nottingham Forest.

Mục tiêu này hoàn toàn trong tầm tay thầy trò Arteta bởi Nottingham Forest đang khủng hoảng sau trận thua thảm West Ham 0-3 cùng quyết định "thay tướng". Cựu HLV trưởng Tottenham, Ange Postecoglou được bổ nhiệm thay thế Nuno Santo. Với việc chỉ có vài ngày chuẩn bị, rõ ràng nhà cầm quân người Australia khó có thể giúp đội bóng "lột xác".

Trong quá khứ, Arsenal trải qua 36 trận bất bại trước Nottingham Forest trên sân nhà. Chưa kể, HLV Arteta cũng duy trì thành tích bất bại suốt 4 lần chạm trán Postecoglou vào thời điểm nhà cầm quân người Australia dẫn dắt Tottenham (3 thắng, 1 hòa).

Dự đoán tỷ số: Arsenal 2-1 Nottingham Forest

Đội hình dự kiến:

Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Eze

Nottingham Forest: Sels; Savona, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Yates; McAtee, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood

Thông tin lực lượng:

Arsenal: Vắng Saliba, Gabriel Jesus, Kai Havertz, Saka (chấn thương), Norgaard, Ben White bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Nottingham Forest: Vắng Ola Aina, Nicolas Dominguez (chấn thương), Zinchenko (ràng buộc hợp đồng với Arsenal).

🏟️ Brentford - Chelsea (2h, 13/9): Garnacho chờ ra mắt ở derby London 

​​Chelsea trải qua qua lịch thi đấu tương đối thú vị trong giai đoạn đầu mùa giải 2025/26. Cuộc chạm trán Brentford là trận derby London thứ 4 liên tiếp của "The Blues" sau 4 vòng. Trước đó, họ lần lượt hòa Crystal Palace 0-0, thắng West Ham 5-1 và Fulham 2-0, qua đó chiếm ngôi nhì bảng. 

Garnacho sáng cửa đá chính

Garnacho sáng cửa đá chính

Thống kê chỉ ra, đây là mới lần thứ 2 trong 7 mùa giải gần nhất, Chelsea thắng ít nhất 2/3 trận đầu. Với phong độ ấn tượng, thầy trò HLV Enzo Maresca có lí do để tự tin bước vào 3 trận sân khách sắp tới trên mọi đấu trường, bao gồm 2 màn đại chiến Bayern Munich (18/9, Champions League) và MU (20/9, Ngoại hạng Anh).

Rõ ràng, Brentford là đối thủ "dễ xơi" nhất chuỗi trận này. Nếu chỉ tính kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, đội chủ sân Gtech Community chỉ thắng 1/8 lần chạm trán Chelsea. Cần biết, trận đấu sắp tới chỉ là khởi đầu cho chuỗi trận "tử thần" của thầy trò HLV Keith Andrews trên sân nhà, khi lần lượt gặp MU, Man City, Liverpool, Newcastle.

Tâm điểm derby London còn là sự xuất hiện của tân binh đáng chú ý bên phía Chelsea, Alejandro Garnacho. Bản hợp đồng trị giá 40 triệu bảng từ MU nhiều khả năng có cơ hội đá chính nếu Cole Palmer không kịp bình phục chấn thương.

Dự đoán tỷ số: Brentford 0-1 Chelsea

Đội hình dự kiến:

Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Lewis-Potter; Yarmolyuk, Henderson, Damsgaard; Outtara, Igor Thiago, Schade

Chelsea: Sanchez; Gusto, Tosin, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo; Estevao, Pedro Neto, Garnacho; Joao Pedro

Thông tin lực lượng:

Brentford: Vitaly Janelt bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Chelsea: Vắng Liam Delap (chấn thương), Palmer, Lavia, Badiashile bỏ ngỏ khả năng ra sân.

8

Man City - Man U 14.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Manchester City
Manchester United
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 14/09
Thể lệ
Dự đoán tỷ số vòng 4 Ngoại hạng Anh: Derby Man City - MU không còn chênh lệch, ông lớn dễ thở
Dự đoán tỷ số vòng 4 Ngoại hạng Anh: Derby Man City - MU không còn chênh lệch, ông lớn dễ thở

Tâm điểm của vòng 4 Ngoại hạng Anh sẽ là cuộc đối đầu giữa Man City và MU. Trong khi đó, nhiều đội bóng lớn khác như Liverpool hay Chelsea dự báo...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/09/2025 23:53 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN