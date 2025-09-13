Trực tiếp bóng đá Arsenal - Nottingham Forest: Màn ra mắt của Postecoglou (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 18h30, 13/9 | Emirates Arsenal 0 - 0 Nottingham Forest (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Arsenal vs Nottingham Forest Nottingham Forest Điểm Raya; , Timber Mosquera Gabriel Calafiori Zubimendi Odegaard Rice Madueke Eze Gyokeres Điểm Sels Savona Milenkovic Murillo Williams Anderson Yates McAtee Gibbs-White Hudson-Odoi Wood Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Arsenal Arsenal Nottingham Forest Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Raya; ,, Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Odegaard, Rice, Madueke, Eze, Gyokeres Sels, Savona, Milenkovic, Murillo, Williams, Anderson, Yates, McAtee, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Wood

Trận ra mắt của HLV Postecoglou

Nottingham Forest đã sa thải HLV Nuno Santo đầu tuần này do mâu thuẫn giữa ông với chủ sở hữu Marinakis. Trận gặp Arsenal sẽ là trận ra mắt của tân HLV người Australia, và dư luận đang đặt dấu hỏi về hiệu ứng HLV mới.

Lối chơi của Nuno Santo đối lập với Postecoglou. Dưới thời Santo, Nottingham là đội bóng chơi phòng ngự phản công, còn Postecoglou sở trường là tấn công, pressing gây sức ép với đội hình dâng cao. Sự tương phản hoàn toàn về phong cách thi đấu này sẽ khiến Postecoglou tốn nhiều thời gian để xoá đi nền móng lối chơi mà Santo để lại ở Nottingham.

Arsenal giải bài toán tấn công

Sau 3 vòng đấu, mặc dù đã ghi 6 bàn nhưng Arsenal thực tế không tạo cơ hội tốt như họ mong muốn. "Pháo thủ" đang đứng cuối Premier League về số cơ hội rõ rệt tạo ra, bao gồm các pha đối mặt thủ môn, dứt điểm cận thành và penalty.

Đây dự kiến sẽ là trận đá chính đầu tiên của Eberachi Eze tại Emirates, và anh được kỳ vọng sẽ cùng Madueke hỗ trợ tốt cho trung phong Gyokeres. Tuy nhiên có nhiều ý kiến cho rằng vấn đề của hàng công Arsenal không nằm ở cá nhân, mà đến từ đấu pháp thiếu tính phiêu lưu của HLV Mikel Arteta.