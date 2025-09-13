Trực tiếp bóng đá Arsenal - Nottingham Forest: Màn ra mắt của Postecoglou (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Arsenal vs Nottingham Forest
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Công An Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Heidenheim vs Borussia Dortmund
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Newcastle United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Leeds United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Everton vs Aston Villa
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Sunderland
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Sociedad vs Real Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Inter Milan
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayern Munich vs Hamburger SV
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
West Ham United vs Tottenham Hotspur
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Fiorentina vs Napoli
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Brentford vs Chelsea
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Atlético de Madrid vs Villarreal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Burnley vs Liverpool
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
PSG vs Lens
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Manchester City vs Manchester United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Milan vs Bologna
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Athletic Club vs Arsenal
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Villarreal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Real Madrid vs Olympique Marseille
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Juventus vs Borussia Dortmund
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Ajax vs Inter Milan
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayern Munich vs Chelsea
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Liverpool vs Atlético de Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
PSG vs Atalanta
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Club Brugge vs Monaco
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Copenhagen vs Bayer Leverkusen
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Nottingham Forest: Màn ra mắt của Postecoglou (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Arsenal Premier League 2025-26

(18h30, 13/9, vòng 4 Ngoại hạng Anh) Arsenal đi tìm lại cảm giác chiến thắng và sẽ đối đầu một Nottingham vừa thay tướng, với sự ra mắt của tân HLV Postecoglou.

   

Premier League | 18h30, 13/9 | Emirates

Arsenal
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Nottingham Forest: Màn ra mắt của Postecoglou (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Nottingham Forest: Màn ra mắt của Postecoglou (Ngoại hạng Anh) - 1
Nottingham Forest
(H1: 0-0)
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Nottingham Forest: Màn ra mắt của Postecoglou (Ngoại hạng Anh) - 1
Raya; ,, Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Odegaard, Rice, Madueke, Eze, Gyokeres
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Nottingham Forest: Màn ra mắt của Postecoglou (Ngoại hạng Anh) - 1
Sels, Savona, Milenkovic, Murillo, Williams, Anderson, Yates, McAtee, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Wood

Trận ra mắt của HLV Postecoglou

Nottingham Forest đã sa thải HLV Nuno Santo đầu tuần này do mâu thuẫn giữa ông với chủ sở hữu Marinakis. Trận gặp Arsenal sẽ là trận ra mắt của tân HLV người Australia, và dư luận đang đặt dấu hỏi về hiệu ứng HLV mới.

Lối chơi của Nuno Santo đối lập với Postecoglou. Dưới thời Santo, Nottingham là đội bóng chơi phòng ngự phản công, còn Postecoglou sở trường là tấn công, pressing gây sức ép với đội hình dâng cao. Sự tương phản hoàn toàn về phong cách thi đấu này sẽ khiến Postecoglou tốn nhiều thời gian để xoá đi nền móng lối chơi mà Santo để lại ở Nottingham.

Arsenal giải bài toán tấn công

Sau 3 vòng đấu, mặc dù đã ghi 6 bàn nhưng Arsenal thực tế không tạo cơ hội tốt như họ mong muốn. "Pháo thủ" đang đứng cuối Premier League về số cơ hội rõ rệt tạo ra, bao gồm các pha đối mặt thủ môn, dứt điểm cận thành và penalty.

Đây dự kiến sẽ là trận đá chính đầu tiên của Eberachi Eze tại Emirates, và anh được kỳ vọng sẽ cùng Madueke hỗ trợ tốt cho trung phong Gyokeres. Tuy nhiên có nhiều ý kiến cho rằng vấn đề của hàng công Arsenal không nằm ở cá nhân, mà đến từ đấu pháp thiếu tính phiêu lưu của HLV Mikel Arteta.

Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

13/09/2025 11:57 AM (GMT+7)
