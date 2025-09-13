Trực tiếp bóng đá Arsenal - Nottingham Forest: Màn ra mắt của Postecoglou (Ngoại hạng Anh)
(18h30, 13/9, vòng 4 Ngoại hạng Anh) Arsenal đi tìm lại cảm giác chiến thắng và sẽ đối đầu một Nottingham vừa thay tướng, với sự ra mắt của tân HLV Postecoglou.
Premier League | 18h30, 13/9 | Emirates
Điểm
Raya; ,
Timber
Mosquera
Gabriel
Calafiori
Zubimendi
Odegaard
Rice
Madueke
Eze
Gyokeres
Điểm
Sels
Savona
Milenkovic
Murillo
Williams
Anderson
Yates
McAtee
Gibbs-White
Hudson-Odoi
Wood
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Trận ra mắt của HLV Postecoglou
Nottingham Forest đã sa thải HLV Nuno Santo đầu tuần này do mâu thuẫn giữa ông với chủ sở hữu Marinakis. Trận gặp Arsenal sẽ là trận ra mắt của tân HLV người Australia, và dư luận đang đặt dấu hỏi về hiệu ứng HLV mới.
Lối chơi của Nuno Santo đối lập với Postecoglou. Dưới thời Santo, Nottingham là đội bóng chơi phòng ngự phản công, còn Postecoglou sở trường là tấn công, pressing gây sức ép với đội hình dâng cao. Sự tương phản hoàn toàn về phong cách thi đấu này sẽ khiến Postecoglou tốn nhiều thời gian để xoá đi nền móng lối chơi mà Santo để lại ở Nottingham.
Arsenal giải bài toán tấn công
Sau 3 vòng đấu, mặc dù đã ghi 6 bàn nhưng Arsenal thực tế không tạo cơ hội tốt như họ mong muốn. "Pháo thủ" đang đứng cuối Premier League về số cơ hội rõ rệt tạo ra, bao gồm các pha đối mặt thủ môn, dứt điểm cận thành và penalty.
Đây dự kiến sẽ là trận đá chính đầu tiên của Eberachi Eze tại Emirates, và anh được kỳ vọng sẽ cùng Madueke hỗ trợ tốt cho trung phong Gyokeres. Tuy nhiên có nhiều ý kiến cho rằng vấn đề của hàng công Arsenal không nằm ở cá nhân, mà đến từ đấu pháp thiếu tính phiêu lưu của HLV Mikel Arteta.
