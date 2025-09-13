Chelsea bất ngờ mua tiền đạo ghi 14 bàn mùa trước, tranh cãi "chuyển nhượng chui"

⚡ Chelsea trở lại thị trường chuyển nhượng

Chelsea đã đạt thỏa thuận với CLB “chị em” Strasbourg để chiêu mộ tiền đạo đang được săn đón Emanuel Emegha vào năm 2026. Dù hợp pháp, những thương vụ qua lại giữa "The Blues" và đội bóng Pháp tiếp tục gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ.

Chelsea chiêu mộ Emanuel Emegha

🖊️ Hợp đồng 7 năm chờ đón tại Stamford Bridge

Chelsea xác nhận Emegha ký bản hợp đồng có thời hạn 7 năm, nhưng anh sẽ tiếp tục khoác áo Strasbourg đến hết mùa giải này để cùng CLB tiến sâu ở Conference League.

Ở tuổi 22, Emegha đã bùng nổ tại Strasbourg mùa trước với 14 bàn thắng tại giải Ligue 1 và được trao băng đội trưởng. Anh ghi 26 bàn và 5 kiến tạo sau 64 trận ra sân cho Strasbourg, trong đó có 3 pha lập công ở mùa giải hiện tại. Dù đã “chốt đơn” sang Chelsea, chân sút Hà Lan khẳng định toàn bộ sự tập trung của mình vẫn dành cho Strasbourg.

Emanuel Emegha chơi tốt ở Strasbourg

🎙️ Lời cam kết từ Emegha

Chia sẻ với truyền thông CLB, Emegha nhấn mạnh:“Strasbourg đã cho tôi cơ hội để phát triển và đạt đến đẳng cấp ngày hôm nay. Tôi vẫn chưa hoàn thiện, và tôi muốn cống hiến 100% cho đội bóng đến hết mùa. Tôi không muốn có tin đồn hay xao nhãng nào ảnh hưởng đến tập thể”.

Emegha cũng tiết lộ từng có cơ hội đến những CLB Champions League, nhưng sau khi thảo luận cùng Chelsea, Strasbourg và tập đoàn BlueCo, anh đồng ý ở lại thêm một năm để dẫn dắt đội tại cúp châu Âu trước khi sang Anh.

Emanuel Emegha được đánh giá là cầu thủ có tham vọng

🔥 Khát vọng chinh phục châu Âu

“Chúng tôi không chỉ muốn góp mặt ở Conference League, mà muốn tạo nên dấu ấn thật sự. Tập thể này trẻ trung, khát khao và đầy tham vọng. Tôi sẽ chứng minh điều đó trên sân”, Emegha nói thêm.

🔵 Thử thách mới tại Chelsea

Bắt đầu từ mùa 2026/27, Emegha sẽ trở thành một lựa chọn tấn công mới cho HLV Enzo Maresca. Tuy nhiên, với chính sách mua sắm mạnh tay của "The Blues", tiền đạo người Hà Lan sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với dàn chân sút đã quen thuộc với triết lý của Maresca.