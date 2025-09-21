Trực tiếp bóng đá Bournemouth - Newcastle: Chủ nhà tiếp đà thăng hoa (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 20h | Vitality Bournemouth 0 - 0 Newcastle (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Bournemouth vs Newcastle Newcastle Điểm Petrovic Hill Milosavljevic Senesi Truffert Adams Scott Brooks Tavernier Semenyo Evanilson Điểm Pope Trippier Schar Burn Livramento Guimaraes Tonali Joelinton Murphy Woltemade Barnes Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Bournemouth Bournemouth Newcastle Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Petrovic, Hill, Milosavljevic, Senesi, Truffert, Adams, Scott, Brooks, Tavernier, Semenyo, Evanilson Pope, Trippier, Schar, Burn, Livramento, Guimaraes, Tonali, Joelinton, Murphy, Woltemade, Barnes

🔴 Bournemouth bay cao với khởi đầu ấn tượng

Mùa giải trước, Bournemouth đã đạt được thành tích tốt nhất trong lịch sử ngoại hạng Anh khi kết thúc ở vị trí thứ 9 dưới thời HLV Andoni Iraola. Sang mùa này, đội chủ sân Vitality tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng với 3 chiến thắng sau 4 vòng, chỉ chịu thua Liverpool trong ngày ra quân. Các chiến thắng liên tiếp trước Wolves, Tottenham và Brighton đã giúp họ leo lên vị trí thứ 5 trên BXH.

Thầy trò Iraola càng thêm tự tin khi chuẩn bị đối đầu Newcastle ở vòng 5. Lịch sử đối đầu đang đứng về phía Bournemouth khi họ bất bại trong 5 lần gần nhất gặp “Chích chòe”, trong đó có chiến thắng 4-1 ngay tại St James’ Park mùa trước.

⚫ Newcastle lao đao, áp lực đè nặng lên Eddie Howe

Bên kia chiến tuyến, Newcastle khởi đầu mùa giải khá chật vật. Sau 4 vòng, họ chỉ có 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại, hiện đứng thứ 13. “Chích chòe” vừa chấm dứt chuỗi 11 trận không thắng kéo dài từ cuối mùa trước bằng chiến thắng 1-0 trước Wolves, nhưng ngay sau đó lại gục ngã 1-2 trước Barca ở Champions League.

Tình hình lực lượng cũng khiến Newcastle đau đầu khi nhiều trụ cột dính chấn thương, trong khi Anthony Gordon bị treo giò. Hàng thủ có thể phải thay đổi lớn khi Tripper và Schar bỏ ngỏ khả năng ra sân, tạo áp lực không nhỏ lên HLV Eddie Howe trong chuyến làm khách tại Vitality.