Trực tiếp bóng đá Bournemouth - Newcastle: Chủ nhà tiếp đà thăng hoa (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2025-26 Newcastle United

(20h, 21/9, vòng 5) Bournemouth thăng hoa với chuỗi trận ấn tượng, trong khi Newcastle vẫn loay hoay tìm sự ổn định. Cuộc đối đầu tại Vitality hứa hẹn nóng bỏng khi thầy trò Eddie Howe buộc phải vượt khó trước đội bóng từng nhiều lần gieo sầu cho họ.

   

Premier League | 20h | Vitality

Bournemouth
Trực tiếp bóng đá Bournemouth - Newcastle: Chủ nhà tiếp đà thăng hoa (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Bournemouth - Newcastle: Chủ nhà tiếp đà thăng hoa (Ngoại hạng Anh) - 1
Newcastle
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Bournemouth - Newcastle: Chủ nhà tiếp đà thăng hoa (Ngoại hạng Anh) - 1
Petrovic, Hill, Milosavljevic, Senesi, Truffert, Adams, Scott, Brooks, Tavernier, Semenyo, Evanilson
Trực tiếp bóng đá Bournemouth - Newcastle: Chủ nhà tiếp đà thăng hoa (Ngoại hạng Anh) - 1
Pope, Trippier, Schar, Burn, Livramento, Guimaraes, Tonali, Joelinton, Murphy, Woltemade, Barnes

🔴 Bournemouth bay cao với khởi đầu ấn tượng

Mùa giải trước, Bournemouth đã đạt được thành tích tốt nhất trong lịch sử ngoại hạng Anh khi kết thúc ở vị trí thứ 9 dưới thời HLV Andoni Iraola. Sang mùa này, đội chủ sân Vitality tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng với 3 chiến thắng sau 4 vòng, chỉ chịu thua Liverpool trong ngày ra quân. Các chiến thắng liên tiếp trước Wolves, Tottenham và Brighton đã giúp họ leo lên vị trí thứ 5 trên BXH.

Thầy trò Iraola càng thêm tự tin khi chuẩn bị đối đầu Newcastle ở vòng 5. Lịch sử đối đầu đang đứng về phía Bournemouth khi họ bất bại trong 5 lần gần nhất gặp “Chích chòe”, trong đó có chiến thắng 4-1 ngay tại St James’ Park mùa trước.

⚫ Newcastle lao đao, áp lực đè nặng lên Eddie Howe

Bên kia chiến tuyến, Newcastle khởi đầu mùa giải khá chật vật. Sau 4 vòng, họ chỉ có 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại, hiện đứng thứ 13. “Chích chòe” vừa chấm dứt chuỗi 11 trận không thắng kéo dài từ cuối mùa trước bằng chiến thắng 1-0 trước Wolves, nhưng ngay sau đó lại gục ngã 1-2 trước Barca ở Champions League.

Tình hình lực lượng cũng khiến Newcastle đau đầu khi nhiều trụ cột dính chấn thương, trong khi Anthony Gordon bị treo giò. Hàng thủ có thể phải thay đổi lớn khi Tripper và Schar bỏ ngỏ khả năng ra sân, tạo áp lực không nhỏ lên HLV Eddie Howe trong chuyến làm khách tại Vitality.

MU đánh bại Chelsea "giữ ghế" cho HLV Amorim: Thắng không đẹp vẫn sướng
MU đánh bại Chelsea "giữ ghế" cho HLV Amorim: Thắng không đẹp vẫn sướng

Một lần nữa, MU trải qua trận đấu không có nhiều ấn tượng về lối chơi, nhưng họ vẫn có được điều mình muốn là 3 điểm nhờ nhiều yếu tố.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Tài

Nguồn: [Link nguồn]

-21/09/2025 12:40 PM (GMT+7)
