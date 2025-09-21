Dự đoán tỷ số Arsenal - Man City: Pep gian nan phá dớp trước Arteta (Ngoại hạng Anh)

📈 Phong độ

Phong độ 5 trận gần nhất Arsenal Man City Athletic Bilbao 0-2 Arsenal (Cúp C1) Arsenal 3-0 Nottingham Forest (Premier League) Liverpool 1-0 Arsenal (Premier League) Arsenal 5-0 Leeds (Premier League) MU 0-1 Arsenal (Premier League) Man City 2-0 Napoli (Cúp C1) Man City 3-0 MU (Premier League) Brighton 2-1 Man City (Premier League) Man City 0-2 Tottenham (Premier League) Wolves 0-4 Man City (Premier League)

Arsenal đã thắng 3/4 vòng đầu, trong đó có 2 thắng lợi áp đảo trước Leeds và Nottingham Forest. Dù vậy họ chơi có phần quá thận trọng trước 2 đối thủ lớn là MU và Liverpool, họ thắng 1-0 trước MU nhờ Riccardo Calafiori trong một tình huống phạt góc, nhưng bị Liverpool hạ tại Anfield sau cú sút phạt trái phá của Dominik Szoboszlai.

Man City trở lại chiến thắng sau khi vùi dập MU 3-0

Man City thắng đậm Wolves 4-0 trong ngày mở màn, nhưng thua bạc nhược ngay trên sân nhà trước Tottenham trước khi bị ngược dòng bởi Brighton. Dù vậy "The Citizens" đã vùng dậy với trận thắng đậm 3-0 trước MU, và mới đây họ vượt qua Napoli 2-0 trong thế hơn người để ra quân thắng lợi ở cúp châu Âu.

🆚 Đối đầu

5 trận đối đầu gần nhất giữa Arsenal và Man City Ngày thi đấu Giải đấu Kết quả trận đấu 2/2/2025 Premier League Arsenal 5-1 Man City 22/9/2024 Premier League Man City 2-2 Arsenal 31/3/2024 Premier League Man City 0-0 Arsenal 8/10/2023 Premier League Arsenal 1-0 Man City 6/8/2023 Community Shield Arsenal 1-1 Man City (pen: 4-1)

Sự trỗi dậy của Arsenal lên tầm ứng cử viên vô địch cho các danh hiệu cũng đi kèm với thành tích cải thiện của họ trước Man City những mùa gần đây. Arsenal đang bất bại 5 trận liên tiếp trước Man City và trong đó có 2 chiến thắng trong 90 phút.

Arsenal đánh tan tác Man City 5-1 ở lượt về mùa trước

Lịch sử đối đầu Arsenal - Man City không thực sự nóng lên cho tới khi Mikel Arteta nâng tầm cho "Pháo thủ" trở lại vị thế tranh chấp ngôi vô địch Premier League. Sau giai đoạn 2008 - 2014 là giai đoạn Arsenal mất nhiều cầu thủ vào tay Man City, và giai đoạn 2014 - 2022 là giai đoạn Man City thường xuyên thắng, từ 2022 đến nay tình thế đã trở nên ngang bằng: Man City thắng 4 trận liên tiếp từ 2022 đến tháng 4/2023, nhưng Arsenal thắng 3 hòa 2 trong 5 trận gần nhất.

⚽Phân tích lối chơi

Arsenal Man City Điểm mạnh Rất mạnh trong không chiến và các pha đá phạt, cả phòng ngự lẫn tấn công; các tiền đạo biên có tốc độ cao; tuyến giữa mạnh trong tranh chấp và chuyền xuyên tuyến; hiếm khi để thua ngược. Chuyển trạng thái ở tốc độ cao rất tốt; kỹ thuật cá nhân mạnh đều ở mọi tuyến để kiểm soát bóng lâu; các đường chuyền trực diện về phía trung phong có độ chính xác cao; hàng thủ có tốc độ nhanh để chống phản công; thủ môn phản xạ xuất sắc. Điểm yếu Phản công chậm do lối chơi có phần quá thận trọng Hàng thủ hay mắc lỗi cá nhân trong xử lý; chật vật khi đối phó với tiền đạo đối thủ có kỹ thuật rê dắt tốt; hay thua ngược.

Arsenal đang sở hữu một trong những hàng phòng ngự tốt nhất tại châu Âu, thủng lưới duy nhất 1 bàn từ đầu mùa giải và đó là từ một pha đá phạt trực tiếp. Khả năng tranh chấp của họ là cực tốt ở từng vị trí của hàng phòng ngự, đặc biệt là trên không trong các tình huống cố định.

Bàn thua gần nhất của Arsenal trước Man City là do Haaland ghi, và anh đang thắng 100% pha không chiến từ đầu mùa 2025/26

Tuy nhiên Man City sẽ mang lại thách thức lớn nhất từ đầu mùa giải cho Arsenal về khía cạnh không chiến: Chính Man City mới là đội có tỷ lệ thắng không chiến cao nhất Premier League hiện tại, 62,1% so với 55,8% của Arsenal. Mùa này họ sử dụng nhiều đường bóng trực diện hơn so với trước đây để đưa bóng đến cho Erling Haaland càng sớm càng tốt.

🏃Cầu thủ nổi bật

Đội bóng Bàn thắng Kiến tạo Arsenal Viktor Gyokeres - 3 Timber & Zubimendi - cùng 2 Saka & Calafiori - cùng 1 Riccardo Calafiori - 2 Rice, Eze, Timber, Trossard - cùng 1 Man City Erling Haaland - 5 Foden, Cherki & Reijnders - cùng 1 Jeremy Doku - 2 Silva, Marmoush, Bobb, Lewis, Reijnders - cùng 1

Arsenal

1) Viktor Gyokeres: Đã ghi 3 bàn từ khi gia nhập, trung phong người Thụy Điển hòa nhập rất nhanh với đội bóng mới và anh đã trở thành một trung điểm cần thiết để gây khó khăn cho đối phương trong khu vực 16m50. Không chỉ có thể hình to con để hoạt động trong vòng cấm, Gyokeres còn có thể đột phá cắt từ cánh trái vào để sút chân phải.

Gyokeres đã có 3 bàn cho Arsenal

2) Martin Zubimendi: Bùng nổ trước Nottingham Forest với 1 cú đúp, Zubimendi cho thấy kỹ năng đánh chặn và chuyền xuyên tuyến của anh không phải là tất cả những gì anh có. Tiền vệ người xứ Basque mới chỉ có 1 trận chơi không quá tốt là trước Liverpool, do đó hãy chờ xem anh sẽ thể hiện ra sao trước hàng tiền vệ mạnh của Man City.

3) Gabriel: Trung vệ đang có phong độ tốt nhất của Arsenal. Gần như bất khả chiến bại trên không và khó bị vượt qua trong các pha đấu tay đôi, Gabriel sẽ thường xuyên đối phó với Haaland trong trận này và anh ngăn chặn được Haaland sẽ là chìa khóa cho Arsenal giành điểm.

Man City

1) Erling Haaland: Trung phong người Na Uy đang phát huy mạnh mẽ thế mạnh của mình trong lối chơi mới với xu hướng chuyền bóng trực diện hơn. Haaland đã ghi 5 bàn từ đầu mùa giải, anh ngoài ra đang là trung phong duy nhất của Premier League thắng toàn bộ các pha không chiến của mình (10 lần).

Gabriel và Haaland lại chuẩn bị gặp nhau

2) Jeremy Doku: Ngôi sao người Bỉ sau khi ghi cú đúp trên tuyển đã trở về CLB và 2 trận liên tiếp đóng vai trò then chốt trong thắng lợi của Man City, kiến tạo 2 bàn trong trận thắng MU trước khi nâng tỷ số lên 2-0 trước Napoli. Rất nhanh nhẹn và khó lường trong động tác rê dắt, Doku sẽ là mấu chốt để Man City tạo cơ hội từ biên trái.

3) Gianluigi Donnarumma: Cản phá cả 2 cú dứt điểm trúng đích của MU trong trận derby Manchester (bao gồm một cú đá rất khó của Bryan Mbeumo), Donnarumma tiếp nối màn trình diễn này với 90 phút khá nhàn nhã trước Napoli. Giờ sẽ là Arsenal và hàng tấn công đáng gờm hơn cả 2 đối thủ vừa qua, và không chỉ các chân sút của "Pháo thủ", Donnarumma sẽ còn phải đối đầu với bóng bổng và các chuyên gia chơi đầu.

🚑 Tổn thất lực lượng

Arsenal Man City Gabriel Jesus (đầu gối) Kai Havertz (đầu gối) Bukayo Saka (bắp đùi) Martin Odegaard (vai - 25% khả năng ra sân) Ben White (đầu gối - 25% khả năng ra sân) Rayan Cherki (bắp đùi) Omar Marmoush (đầu gối) Mateo Kovacic (cẳng chân & gót) Rayan Ait-Nouri (mắt cá) John Stones (đau nhẹ - 75% khả năng ra sân)

📋 Đội hình dự kiến

🔥AI dự đoán kịch bản trận đấu

Kết quả Khả năng xảy ra Arsenal thắng 30% Hòa 45% Man City thắng 25%

Dự đoán: Hòa 1-1