Trực tiếp bóng đá Bournemouth - Man City: Không được phép sảy chân (Ngoại hạng Anh)
(1h30, 20/5, vòng 37) Man City đang đạt phong độ rất cao sau chức vô địch FA Cup và được kỳ vọng tiếp tục đánh bại Bournemouth để nuôi hy vọng đua vô địch Premier League.
Premier League | 1h30, 20/5 | Vitality
Điểm
Petrovic
Truffert
Senesi
Hill
Himenez
Adams
Scott
Tavernier
Kroupi
Rayan
Evanilson
Điểm
Donnarumma
Nunes
Khusanov
Guehi
O'Reilly
Rodri
Silva
Doku
Semenyo
Cherki
Haaland
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Man City hừng hực khí thế sau chức vô địch FA Cup
Man City hừng hực khí thế sau chức vô địch FA Cup
Man City vừa được tiếp thêm sự tự tin lớn sau chiến thắng 1-0 trước Chelsea ở chung kết FA Cup trên sân Wembley. Đó cũng là trận bất bại thứ 10 liên tiếp của thầy trò HLV Pep Guardiola, với 9 chiến thắng trong chuỗi phong độ ấn tượng này.
Hành quân tới sân Vitality, Man City đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League. Với phong độ thăng hoa hiện tại, đội chủ sân Etihad được đánh giá đủ sức vượt qua mọi thử thách ở 2 vòng cuối mùa giải.
Bournemouth khó cản bước nhà đương kim vô địch
Bournemouth hiện đứng thứ 6 tại Premier League và vẫn còn hy vọng cạnh tranh vé dự Champions League khi chỉ kém nhóm trên 4 điểm. Vì thế, đội chủ sân Vitality chắc chắn sẽ chơi với quyết tâm cao ở màn tiếp đón Man City.
Dẫu vậy, Bournemouth lép vế hoàn toàn về thành tích đối đầu khi thua tới 18/19 lần gặp Man City gần nhất, bao gồm thất bại 1-3 ở lượt đi mùa này. Chưa kể, phong độ sân nhà của Bournemouth cũng rất đáng lo khi họ chỉ thắng 2/13 trận gần đây tại Premier League, khiến cơ hội tạo bất ngờ trước Man City là không nhiều.
Sự kiện HLV Pep Guardiola chia tay Man City có thể ảnh hưởng tới cán cân quyền lực Ngoại hạng Anh lẫn bóng đá cấp độ đội tuyển trong tương lai.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/05/2026 18:20 PM (GMT+7)