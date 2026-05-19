Trực tiếp bóng đá Bournemouth - Man City: Không được phép sảy chân (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 1h30, 20/5 | Vitality Bournemouth 0 - 0 Man City (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Bournemouth vs Man City Man City Điểm Petrovic Truffert Senesi Hill Himenez Adams Scott Tavernier Kroupi Rayan Evanilson Điểm Donnarumma Nunes Khusanov Guehi O'Reilly Rodri Silva Doku Semenyo Cherki Haaland ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Petrovic, Truffert, Senesi, Hill, Himenez, Adams, Scott, Tavernier, Kroupi, Rayan, Evanilson Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly, Rodri, Silva, Doku, Semenyo, Cherki, Haaland

Man City hừng hực khí thế sau chức vô địch FA Cup

Man City vừa được tiếp thêm sự tự tin lớn sau chiến thắng 1-0 trước Chelsea ở chung kết FA Cup trên sân Wembley. Đó cũng là trận bất bại thứ 10 liên tiếp của thầy trò HLV Pep Guardiola, với 9 chiến thắng trong chuỗi phong độ ấn tượng này.

Hành quân tới sân Vitality, Man City đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League. Với phong độ thăng hoa hiện tại, đội chủ sân Etihad được đánh giá đủ sức vượt qua mọi thử thách ở 2 vòng cuối mùa giải.

Bournemouth khó cản bước nhà đương kim vô địch

Bournemouth hiện đứng thứ 6 tại Premier League và vẫn còn hy vọng cạnh tranh vé dự Champions League khi chỉ kém nhóm trên 4 điểm. Vì thế, đội chủ sân Vitality chắc chắn sẽ chơi với quyết tâm cao ở màn tiếp đón Man City.

Dẫu vậy, Bournemouth lép vế hoàn toàn về thành tích đối đầu khi thua tới 18/19 lần gặp Man City gần nhất, bao gồm thất bại 1-3 ở lượt đi mùa này. Chưa kể, phong độ sân nhà của Bournemouth cũng rất đáng lo khi họ chỉ thắng 2/13 trận gần đây tại Premier League, khiến cơ hội tạo bất ngờ trước Man City là không nhiều.