Trực tiếp bóng đá U17 Nhật Bản - U17 Uzbekistan: Chờ màn đôi công mãn nhãn (U17 châu Á)

22h, 19/5 | U17 Nhật Bản 0 - 0 U17 Uzbekistan (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U17 Nhật Bản vs U17 Uzbekistan U17 Uzbekistan Điểm Oshita Motosuna Iwatsuchi Wada Kitahara Saito Ezemoukwe Tsuneyoshi Kimura Kumada Okamoto Điểm Shomurodov Hakimov Erkinov Ravshanov Sadijonov Anvorov Abdunabiev Ravshabakov Murodov Abduraimov Rakhimov ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Oshita, Motosuna, Iwatsuchi, Wada, Kitahara, Saito, Ezemoukwe, Tsuneyoshi, Kimura, Kumada, Okamoto Shomurodov, Hakimov, Erkinov, Ravshanov, Sadijonov, Anvorov, Abdunabiev, Ravshabakov, Murodov, Abduraimov, Rakhimov

U17 Uzbekistan khẳng định sức mạnh đáng gờm

U17 Uzbekistan tiếp tục cho thấy chất lượng đào tạo trẻ ấn tượng khi giành vé vào bán kết sau chuỗi màn trình diễn thuyết phục. Ngoài chiến thắng trước U17 Ấn Độ, đại diện Trung Á còn gây tiếng vang lớn với 2 chiến thắng trước U17 Australia và U17 Hàn Quốc.

Đội bóng này gây ấn tượng nhờ lối chơi kỷ luật, kiểm soát bóng tốt và phối hợp nhỏ đầy kỹ thuật. Sự gắn kết trong cách vận hành giúp U17 Uzbekistan trở thành thử thách thực sự cho bất kỳ đối thủ nào.

U17 Nhật Bản cho thấy đẳng cấp ứng viên vô địch

Đối thủ của U17 Uzbekistan ở bán kết là U17 Nhật Bản, đội đang thể hiện phong độ cực kỳ thuyết phục với chuỗi 4 trận toàn thắng. “Samurai trẻ” gần như không gặp nhiều khó khăn trên hành trình vừa qua, đặc biệt là chiến thắng hủy diệt 5-0 trước U17 Tajikistan ở tứ kết.

Không chỉ mạnh trong kiểm soát bóng, U17 Nhật Bản còn tạo được sự cân bằng hoàn hảo giữa tấn công và phòng ngự. Hàng công bùng nổ trong khi hệ thống phòng ngự duy trì sự chắc chắn, giúp đội bóng “Đông Á” được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chức vô địch.