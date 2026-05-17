Trực tiếp bóng đá Newcastle - West Ham: Phải thắng vì suất trụ hạng (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 23h30, 17/5 | St James Park Newcastle 0 - 0 West Ham (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Newcastle vs West Ham West Ham Điểm Pope Hall Thiaw Botman Burn Tonali Guimaraes Barnes Woltemade Ramsey Osula Điểm Hermansen Todibo Disasi Mavropanos Wan Bissaka Soucek Bowen Fernandes Diouf Summerville Castellanos Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Newcastle Newcastle West Ham Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Pope, Hall, Thiaw, Botman, Burn, Tonali, Guimaraes, Barnes, Woltemade, Ramsey, Osula Hermansen, Todibo, Disasi, Mavropanos, Wan Bissaka, Soucek, Bowen, Fernandes, Diouf, Summerville, Castellanos

Tình cảnh ngặt nghèo của đội khách

West Ham đang là đội có nguy cơ cao nhất phải nhận tấm vé cuối cùng xuống chơi ở hạng dưới mùa sau tại Ngoại hạng Anh. "Búa tạ" mới kiếm được 36 điểm sau 36 vòng và đang kém đội xếp liền trên là Tottenham đúng 2 điểm. Nếu như vòng đấu này họ không thể giành được 3 điểm, khả năng thầy trò HLV Nuno Santo xuống hạng sớm 1 vòng đấu là rất cao.