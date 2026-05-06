Quyết Chiến so tài cao thủ bi-a tại giải vô địch châu Á, xuất hiện nhiều bảng "tử thần"

🔥Trần Quyết Chiến so tài cao thủ bi-a Hàn Quốc

Chiều ngày 6/5, ban tổ chức giải Billiards vô địch carom châu Á lần thứ 14 năm 2026 đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng đấu chính thức. Tâm điểm sự chú ý trong buổi bốc thăm hướng về nội dung carom 3 băng nam. Theo đó, Trần Quyết Chiến (hạng 13 thế giới) nằm tại bảng C cùng một trong những tay cơ kỳ cựu bậc nhất Hàn Quốc là Choi Wan Young (hạng 48 thế giới). Hai cái tên còn lại trong bảng đấu này là Takahashi Tomotaka (Nhật Bản) và Kim Jung Deok (Hàn Quốc).

Bảng đấu của Quyết Chiến và các cơ thủ carom 3 băng tại giải vô địch châu Á 2026

Đáng chú ý, nhà đương kim vô địch giải cũng là cơ thủ số 1 thế giới Cho Myung Woo sẽ nằm tại bảng A. Người hâm mộ đang chờ đợi màn tái đấu giữa Quyết Chiến và Cho Myung Woo trong trận chung kết. Trước đó vào năm 2019, Quyết Chiến từng ngược dòng trước Myung Woo để vô địch châu Á. Nội dung carom 3 băng còn có sự tham dự của hàng loạt cao thủ như Heo Jung Han, Kim Haeng Jik, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực…

Giải Billiards vô địch carom châu Á 2026 diễn ra từ ngày 7-10/5 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (Phường Xuân Hòa, TP.HCM). Giải được đăng cai bởi Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng với Liên đoàn Billiards & Snooker Thành phố (HBSF) thông qua sự ủy quyền của Liên đoàn Billiards Carom châu Á (ACBC) và Liên đoàn quốc gia.

Các hảo thủ hàng đầu châu lục tranh tài ở nội dung carom 3 băng

Giải tranh tài ở 4 nội dung gồm carom 3 băng nam, U22 carom 3 băng nam, carom 3 băng nữ và carom 1 băng nam, quy tụ dàn hảo thủ chuyên nghiệp xuất sắc nhất châu lục, đặc biệt đến Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản…

🌟 Nhiều bảng đấu “tử thần” giữa cơ thủ Việt Nam và quốc tế

Ở nội dung carom 3 băng nữ, nhà đương kim vô địch giải Heo Chae Won (Hàn Quốc) sẽ nằm cùng bảng A với Phùng Kiện Tường, Fukao Noriko (Nhật Bản) và Yeom Hee Ju (Hàn Quốc). Trong khi đó, nữ cơ thủ hạng 2 thế giới Kim Ha Eun sẽ ở chung bảng D với Lê Thị Ngọc Huệ.

Các nữ cơ thủ tranh tài ở nội dung carom 3 băng nữ

Nội dung carom 3 băng trẻ mang đến những gương mặt thú vị

Tại nội dung carom 3 băng trẻ, hai tài năng sáng giá của Việt Nam là Nguyễn Minh Trí và Huỳnh Ngọc Khắc Huy nằm cùng bảng với nhà đương kim vô địch Kim Do Hyun (Hàn Quốc) và Jeong Min Gyo (Hàn Quốc).

Trong khi đó ở nội dung carom 1 băng (thi đấu theo thể thức loại trực tiếp), nhà đương kim vô địch Hồ Hoàng Hùng gặp Jang Sung Won (Hàn Quốc). Phạm Duy Thanh so tài Park Su Yeong hay Nguyễn Cao Nhân Minh Quân đối đầu Takahashi Tomotaka hứa hẹn mang đến những màn thư hùng hấp dẫn. Giải đấu chính thức khởi tranh từ 9h sáng ngày 7/5.

Bảng đấu ở 3 nội dung carom 1 băng, carom 3 băng của nữ và trẻ