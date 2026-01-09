Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

HLV Simeone mỉa mai Vinicius sẽ bị "bố già" Perez đuổi khỏi Real Madrid

Sự kiện: Real vs Atletico: Derby rực lửa Real Madrid Vinicius Junior

Cuộc va chạm giữa Vinicius Junior và HLV Diego Simeone là tâm điểm của trận bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha.

  

Thay vì ghi bàn hay kiến tạo trong chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Atletico Madrid, Vinicius lại sa đà vào những cuộc cãi vã. Anh và HLV Diego Simeone tranh cãi gay gắt ở phút 81, khiến đôi bên bị trọng tài phạt thẻ vàng. 

Trên thực tế, mâu thuẫn đã xuất hiện trong hiệp một. Camera truyền hình ghi lại được cảnh Simeone chế nhạo Vinicius về tình hình khó khăn hiện tại của anh tại Real Madrid: "Chủ tịch Florentino Perez sẽ đuổi cậu khỏi Real Madrid, hãy nhớ lấy điều này".

Vinicius bị HLV Alonso chế nhạo

Vinicius bị HLV Alonso chế nhạo

Sau trận đấu, HLV Simeone được hỏi về những cuộc xung đột với Vinicius. Ông tìm cách xoa dịu căng thẳng, nhưng thực tế lại làm tình hình thêm phần nóng hơn: "Tôi không có gì để nói. Tôi luôn nói từ khi bắt đầu chơi bóng rằng những gì xảy ra trên sân thì để lại trên sân. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.

Tôi rất tôn trọng Carvajal, tôn trọng tất cả các cầu thủ Real Madrid, và tôi đã nói rõ với cậu ấy về những gì người ngoài nhìn vào Real Madrid cũng như tình hình đang xảy ra với họ".

Về phần Vinicius, anh cũng không vừa. Cầu thủ người Brazil bình luận trong bài đăng về trận đấu giữa Real Madrid và Atletico Madrid của chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano để đáp trả HLV Simeone: "Ông ta lại thua thêm trận nữa".

Không thể phủ nhận rằng vị thế của Vinicius tại Real Madrid đang ngày càng đi xuống. Các cổ động viên của "Los Blancos" đã bắt đầu quay lưng với anh trong những tuần gần đây do phong độ sa sút. Với việc hợp đồng hiện tại của Vinicius chỉ còn 18 tháng, khả năng cao anh có thể rời sân Bernabeu vào năm 2026 hoặc năm 2027.

HLV Simeone có thể đã gây ảnh hưởng đến tâm lý của Vinicius qua những lời nói kể trên, bởi cầu thủ người Brazil lại có trận đấu mờ nhạt nữa. Tuy nhiên, anh sẽ có cơ hội đập tan mọi chỉ trích khi chạm mặt Barcelona ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha (2h, 12/1).

Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/01/2026 06:20 AM (GMT+7)
