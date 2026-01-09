HLV Simeone mỉa mai Vinicius sẽ bị "bố già" Perez đuổi khỏi Real Madrid

Thay vì ghi bàn hay kiến tạo trong chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Atletico Madrid, Vinicius lại sa đà vào những cuộc cãi vã. Anh và HLV Diego Simeone tranh cãi gay gắt ở phút 81, khiến đôi bên bị trọng tài phạt thẻ vàng.

Trên thực tế, mâu thuẫn đã xuất hiện trong hiệp một. Camera truyền hình ghi lại được cảnh Simeone chế nhạo Vinicius về tình hình khó khăn hiện tại của anh tại Real Madrid: "Chủ tịch Florentino Perez sẽ đuổi cậu khỏi Real Madrid, hãy nhớ lấy điều này".

Vinicius bị HLV Alonso chế nhạo

Sau trận đấu, HLV Simeone được hỏi về những cuộc xung đột với Vinicius. Ông tìm cách xoa dịu căng thẳng, nhưng thực tế lại làm tình hình thêm phần nóng hơn: "Tôi không có gì để nói. Tôi luôn nói từ khi bắt đầu chơi bóng rằng những gì xảy ra trên sân thì để lại trên sân. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.

Tôi rất tôn trọng Carvajal, tôn trọng tất cả các cầu thủ Real Madrid, và tôi đã nói rõ với cậu ấy về những gì người ngoài nhìn vào Real Madrid cũng như tình hình đang xảy ra với họ".

Về phần Vinicius, anh cũng không vừa. Cầu thủ người Brazil bình luận trong bài đăng về trận đấu giữa Real Madrid và Atletico Madrid của chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano để đáp trả HLV Simeone: "Ông ta lại thua thêm trận nữa".

Không thể phủ nhận rằng vị thế của Vinicius tại Real Madrid đang ngày càng đi xuống. Các cổ động viên của "Los Blancos" đã bắt đầu quay lưng với anh trong những tuần gần đây do phong độ sa sút. Với việc hợp đồng hiện tại của Vinicius chỉ còn 18 tháng, khả năng cao anh có thể rời sân Bernabeu vào năm 2026 hoặc năm 2027.

HLV Simeone có thể đã gây ảnh hưởng đến tâm lý của Vinicius qua những lời nói kể trên, bởi cầu thủ người Brazil lại có trận đấu mờ nhạt nữa. Tuy nhiên, anh sẽ có cơ hội đập tan mọi chỉ trích khi chạm mặt Barcelona ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha (2h, 12/1).