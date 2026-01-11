Dự đoán tỉ số Real Madrid - Barcelona: "Siêu kinh điển" quyết định ngôi vương (Siêu cúp Tây Ban Nha)

"Siêu kinh điển" trên đất Saudi Arabia

Kể từ năm 2022 tới nay, Siêu cúp Tây Ban Nha được tổ chức trên đất Saudi Arabia với thể thức hai trận bán kết và một trận chung kết. Và cũng chỉ đúng năm 2022, Real Madrid không đụng độ Barcelona trong trận đấu cuối cùng của giải. Giải đấu đó, Kền kền trắng lên ngôi vô địch.

Barcelona và Real Madrid đối đầu trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha 2026

Năm 2023 và 2025, Barcelona là đội giành chiến thắng. Trong khi đó, Real Madrid đăng quang năm 2024, liệu năm nay có theo đúng quy luật ấy khi hai đội lại tạo nên trận "Siêu kinh điển" trên đất Saudi Arabia?

Phong độ gần đây của hai đội

Điều đó thực sự khó dự đoán khi đôi bên đang có phong độ thực sự tốt. Barcelona đang có 9 chiến thắng liên tiếp tính trên mọi đấu trường, trong đó có 6 trận La Liga, 1 trận Champions League, 1 trận Cúp Nhà vua Tây Ban Nha và gần nhất là chiến thắng 5-0 trước Bilbao trong trận bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha.

Hai đội đều toàn thắng 5 trận gần nhất

Lần cuối họ nhận thất bại là chuyến làm khách của Chelsea hồi cuối tháng 11 năm ngoái. Kể từ đó tới nay, thầy trò HLV Hansi Flick giữ được thành tích luôn ghi ít nhất 2 bàn/trận và không thủng lưới trong 5 trận gần nhất.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Real Madrid cũng đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp tính trên mọi đấu trường. Từng trải qua giai đoạn bất ổn nhưng cuối cùng HLV Xabi Alonso cũng giúp các học trò tìm lại được phong độ vốn có.

Điểm đáng chú ý là hai chiến thắng gần nhất đó là đánh bại Real Betis với tỉ số 5-1 tại La Liga và thắng Atletico 2-1 tại bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha, đều không có sự góp mặt của Mbappe. Đây có thể nói là thành công rất lớn của HLV Xabi Alonso. Trước đó, "Kền kền trắng" cực kỳ phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của tiền đạo người Pháp.

Thành tích đối đầu trong lịch sử

Real Madrid Chỉ số Barcelona 106 Thắng 104 52 Hòa 52 442 Bàn thắng 436

Cuộc chiến của những siêu sao

Trước trận chung kết, Real Madrid đón tin cực vui khi chấn thương của Mbappe tiến triển tốt và nhiều khả năng tiền đạo người Pháp sẽ ra sân. Nếu điều đó trở thành sự thật, giới mộ điệu lại có dịp so sánh xem ai giỏi hơn, Mbappe hay Yamal.

Đây sẽ là cuộc đại chiến của những ngôi sao bóng đá đương đại

Tiền đạo người Pháp vẫn thể hiện được phong độ ghi bàn tuyệt vời trong mùa giải. Mbappe ghi được 18 bàn sau 18 trận ra sân tại La Liga, đạt tỉ lệ 1 bàn/trận. Ngoài ra, cầu thủ này còn có thêm 4 kiến tạo sau 1.576 phút thực chiến.

Trong khi đó, Yamal cân bằng hơn trong khâu ghi bàn và kiến tạo. Tài năng trẻ người Tây Ban Nha có 7 bàn và 7 kiến tạo sau 15 lần ra sân tại La Liga. So với Mbappe, số phút thực chiến của Yamal kém hơn với 1.261 phút. So với mùa giải trước, Yamal thi đấu có phần không bùng nổ bằng nhưng tài năng trẻ người Tây Ban Nha vẫn luôn thích tỏa sáng trong những trận đấu lớn.

Ngoài ra, trận "Siêu kinh điển" còn có những cặp đối đầu rất thú vị. Đó là Vinicius và Raphinha, hai cầu thủ chạy cánh người Brazil sẽ thi xem ai là người có ảnh hưởng lên trận đấu tốt hơn. Ở tuyến giữa, Bellingham sẽ đấu với Pedri. Cả hai cầu thủ này còn rất trẻ nhưng đã chứng minh được năng lực. Họ sẽ sắm vai cầu nối ở khu trung tuyến. Ai làm tốt hơn, đội bóng của họ sẽ dễ có chiến thắng hơn.

Điểm mạnh điểm yếu của hai đội

Tiêu chí Real Madrid Barcelona Điểm mạnh - Hàng công có khả năng bùng nổ, nhiều cá nhân tạo đột biến

- Phản công nhanh, tận dụng tốt khoảng trống

- Bản lĩnh và kinh nghiệm trong các trận lớn - Kiểm soát bóng và pressing tốt

- Tổ chức tấn công mạch lạc, nhịp độ cao

- Khả năng tạo áp lực liên tục lên đối thủ Điểm yếu - Phòng ngự chưa ổn định, để lộ khoảng trống khi dâng cao

- Phụ thuộc nhiều vào phong độ các ngôi sao tấn công

- Gặp khó khi bị đối thủ kiểm soát bóng lâu - Hàng thủ dễ bị khai thác khi chơi dâng cao

- Dễ tổn thương trước các pha phản công nhanh

- Phụ thuộc vào các trụ cột trên hàng công

Dự đoán kịch bản của trận đấu

Với kỹ năng chơi bóng của hai đội, trận đấu sẽ được bắt đầu với tốc độ rất cao. Hiệp một chắc chắn sẽ rất sôi động bởi cả hai đều khát khao ghi bàn. Khi một đội có bàn thắng, đội còn lại càng muốn tấn công. Bởi vậy, người hâm mộ nhiều khả năng sẽ được chứng kiến "bữa tiệc tấn công" trong 45 phút đầu tiên.

Tuy nhiên, câu chuyện trong hiệp hai sẽ rất khác. Dẫu sao đây cũng là trận đấu mang tính chất "sinh tử" nên cuộc chiến trên sân sẽ cân não hơn. Đôi bên sẽ chú trọng vào khâu giữ sạch lưới nhiều hơn việc tìm bàn thắng. Cũng có khả năng thế trận giằng co sẽ diễn ra ngay từ đầu. Tất cả sẽ phụ thuộc vào cách tiếp cận trận đấu của Xabi Alonso.

Tỉ số của trận đấu này thực sự rất khó đoán. Tuy nhiên, nhiều khả năng đôi bên sẽ cầm hòa trong 90 phút và mỗi đội sẽ có từ 1 đến 2 bàn thắng. Trận đấu nhiều khả năng sẽ được định đoạt ở loạt luân lưu và Real Madrid là đội giành chiến thắng.

AI dự đoán

Kịch bản Tỉ lệ (%) Barcelona thắng 40% Hòa 30% Real Madrid thắng 30%

Dự đoán tỉ số: Real Madrid 2-2 Barcelona (Real Madrid thắng trong loạt luân lưu)

Đội hình dự kiến:

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, E Garcia, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Raphinha, Fermin; F Torres

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius