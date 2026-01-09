Flick là "ngáo ộp" ở chung kết, Barcelona dằn mặt Real Siêu cúp Tây Ban Nha

Barcelona chuẩn bị có cuộc đối đầu Real Madrid ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha (2h, 12/1). Cuộc đấu này rất quan trọng đối với cả 2 đội. Đó không chỉ là El Clasico, mà còn là cơ hội cho đôi bên giành danh hiệu đầu tiên ở mùa giải 2025/26.

Trước thềm cuộc đấu này, HLV Flick đang sở hữu thành tích khiến HLV Alonso phải thực sự dè chừng. Cụ thể, nhà cầm quân người Đức đã toàn thắng trong cả 7 trận tranh ngôi vương ông từng góp mặt.

HLV Flick đã sưu tầm đủ danh hiệu cao quý nhất trong màu áo CLB

Cụ thể, HLV Flick từng cùng Bayern Munich thắng ở các trận tranh Siêu cúp Đức, Cúp Quốc gia Đức, Cúp C1, Siêu cúp châu Âu, FIFA Club World Cup. Từ khi đến với Barcelona, ông thầy sinh năm 1965 đã thắng ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha và Cúp nhà Vua.

Mùa giải 2024/25 chứng kiến Real Madrid thất bại toàn tập trước Barcelona ở các trận chung kết. HLV Flick giúp đội chủ sân Camp Nou thắng 5-2 ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, tiếp đó hạ "Los Blancos" với tỷ số 3-2 tại chung kết Cúp nhà Vua.

Hành trình của Barcelona đến với chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha mùa bóng hiện tại rất trơn tru. Họ thắng 5-0 Athletic Bilbao tại bán kết, từ đó đang nắm trong tay chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Trái lại với Barcelona, Real Madrid hiện gặp nhiều bất ổn. Họ vất vả thắng 2-1 Atletico Madrid để có vé vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Ở trận tới, đoàn quân HLV Alonso còn có nguy cơ vắng Mbappe.

Mbappe hiện tích cực hồi phục chấn thương đầu gối trái. HLV Alonso cho biết ngôi sao người Pháp đã tập luyện trở lại, nhưng chưa chắc chắn ra sân đấu Barcelona.