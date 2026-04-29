Arsenal gặp lại Atletico ở Cúp C1: Từ thắng tưng bừng tới bi quan trước "giờ G"

Không khí bi quan

Arsenal chuẩn bị cho cặp đấu bán kết Champions League gặp Atletico Madrid (2h, 30/4) trong sự ngổn ngang cả về chuẩn bị lẫn tâm lý. Họ đã dứt mạch thua sau khi hạ Newcastle với tỷ số tối thiểu cuối tuần qua, nhưng tỷ số 1-0 là điều không làm các fan Arsenal yên tâm.

Arsenal thắng đậm Atletico 4-0 ở vòng bảng, nhưng giờ thắng đậm là điều Arsenal khó làm được

“The Gunners” đã phải rơi vào thế rượt đuổi với Man City cho ngôi đầu bảng sau khi thua trận đấu trực tiếp. Cho dù hai đội sẽ còn phải so kè nhau về hiệu số, Man City đang có ưu thế khi họ đã tấn công tốt hơn thời gian qua, còn Arsenal thắng quá nhiều trận với chỉ cách biệt 1 bàn, chưa kể những trận thua cho thấy hàng phòng ngự của họ cũng không còn vững như trước.

Giờ là đối đầu Atletico, một đối thủ đã yên vị với vị trí trong top 4 ở La Liga nên gần đây không đá nghiêm túc. Arsenal đã thắng 4-0 trước Atletico ở vòng bảng, nhưng tình thế giờ đã đổi khác và Atletico, vốn được xem là đội chơi phòng ngự phản công dưới thời Diego Simeone, mùa này đã ghi bàn thường xuyên hơn Arsenal.

Điều gì đã xảy ra trong những tháng qua cho Arsenal? Vì sao họ gặp Atletico trong tâm trạng bi quan dù đã thắng đậm hồi tháng 10?

Tình trạng quá tải

Chấn thương và thể lực xuống thấp đang trở thành vấn đề nghiêm trọng cho Arsenal. Hiện họ đang mất một loạt cầu thủ và dù thắng Newcastle, Kai Havertz đã phải rời sân từ cuối hiệp 1 do bị đau, trong khi người ghi bàn Eberechi Eze được thay ra sớm đầu hiệp 2 để đề phòng.

Havertz bị đau phải rời sân ở trận thắng Newcastle, không phải điều tốt lành cho Arsenal

Cách đây 2 tháng đã có nhiều tranh luận về khả năng “ăn 4” của Arsenal, nhưng đó như một điềm gở: Càng nhiều đấu trường, Arsenal càng kiệt sức. Ngay cả những mùa trước đây khi họ không cùng đá ở nhiều mặt trận một lúc, “Pháo thủ” đã gặp vấn đề trong giai đoạn kết thúc mùa, nên không ngạc nhiên khi chứng kiến họ tiếp tục rơi vào tình trạng tương tự.

Đây xem ra là vấn đề chung của thời Arteta. Ví như 2 vị trí tiền vệ của Declan Rice và Martin Zubimendi, họ đều đá rất hay ở đầu mùa nhưng hiện đã chơi kém dần do kiệt sức, nhưng Arteta lại không tỏ ra tin tưởng vào Christian Norgaard bất chấp đây là một dự bị nhiều kinh nghiệm đá ở Premier League và được mua cho mục đích xoay vòng với Rice & Zubimendi. Kể cả những trận Arsenal đã chắc thắng thì Norgaard vẫn không được tung vào.

Nhưng mặt khác, đá ở Premier League khiến Arsenal không thể xoay vòng, trong khi Bayern Munich với Paris Saint-Germain đôi khi có thể tung ra đội hình B với nhiều dự bị và cầu thủ trẻ ở giải trong nước để dưỡng sức (chưa kể Bundesliga có ít vòng đấu hơn và có kỳ nghỉ đông). Xui cho Arsenal ở chỗ họ có 6 tiền vệ trong mùa này, thì một nửa số đó đã bị chấn thương dài hạn ở những thời điểm khác nhau.

Rice và Zubimendi đã trở nên quá tải, mỗi người đều đá hơn 2.600 phút chỉ riêng ở Premier League

Chưa kể đã có cầu thủ Arsenal mùa này mất phong độ do tình trạng thể lực suy sút kéo dài. Bukayo Saka là ví dụ tiêu biểu, kể từ sau chấn thương Saka đã có dấu hiệu quá tải rõ rệt. Chỉ riêng khâu phạt góc của Arsenal gần đây đã kém nguy hiểm đi nhiều do Saka vắng mặt.

Bộ ba nòng cốt

Vậy trước trận gặp Atletico tới đây, Arsenal có điều gì phải lo lắng nhất? Đó chắc chắn là khu vực giữa sân, nơi dù Atletico không trội hơn hoàn toàn về mặt trình độ nhưng lại có yếu tố sung sức, và đôi khi cả quân số, để chiếm ưu thế trước Arsenal tại Metropolitano.

Arsenal gần đây đã có Odegaard và Eze trở lại, họ tạo ra sự tiến bộ rõ rệt cho Arsenal về cách chơi kể cả trong trận thua Man City. Tuy nhiên Mikel Merino đã nghỉ hết mùa, khiến Arsenal vắng một chuyên gia không chiến kiêm một “máy ủi” giàu cơ bắp ở giữa sân để tranh bóng và tịnh tiến bóng.

Việc Havertz bị đau ở trận Newcastle cũng gây lo lắng, bởi Havertz gần đây chơi tốt hơn hẳn Gyokeres và khả năng kết nối giữa anh ở vị trí trung phong với các tiền vệ là tốt hơn nhiều so với đồng đội người Thụy Điển. Chưa kể Havertz không chiến và giữ bóng ở giữa sân tốt hơn hẳn Gyokeres mặc dù về lý thuyết anh không phải một trung phong thực thụ.

Arsenal đã chơi khởi sắc hơn phần nào từ khi Odegaard và Eze trở lại

Có đủ Odegaard, Eze và Havertz trên sân giúp Arsenal lên bóng tốt thời gian gần đây, và vắng 2 trong số họ sẽ khiến Atletico có điều kiện kiểm soát. Atletico như thường lệ chơi 4-4-2 nhưng Griezmann hay có xu hướng lùi xuống trở thành một tiền vệ trung tâm thứ 3. Atletico thường không pressing tầm cao mà họ “đào hào” ở giữa sân, chờ đối thủ lên bóng tới gần rồi mới tổ chức áp sát.

Chính kiểu chơi này đã được Man City áp dụng để hạ Arsenal ở chung kết League Cup, và gần đây một số đối thủ của Arsenal đã bắt đầu bắt chước chiến thuật trên. Khi đã bị bắt bài và chưa có giải pháp đối phó, Arteta vẫn phải trông cậy vào khả năng xử lý của các ngôi sao của mình, do đó trong bối cảnh cả đội đã kiệt sức vì mùa giải kéo dài, vắng những cầu thủ trên sẽ càng khiến Arsenal khổ.