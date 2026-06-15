Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha - Cape Verde: Bỏ lỡ đáng tiếc (World Cup) (Hết giờ)
(Bảng H World Cup 2026) ĐT Tây Ban Nha bỏ lỡ tất cả cơ hội kiếm được và phải chấp nhận kết quả hòa.
World Cup | 23h, 15/6 | Mercedes-Benz Stadium
Điểm
Simon 6.9
Llorente 7.6
Cubarsi 8.1
Laporte 8.3
Cucurella 7.6
Ruiz 6.9
Rodri 8.2
Pedri 8.6
F. Torres 6.5
M. Oyarzabal 6.9
Gavi 6.5
Điểm
Vozinha 8.8
Moreira 5.5
Pico Lopes 6.8
Borges 7.7
Lopes Cabral 6.4
Lenini 5.2
Duarte 5.6
Mendes 5.8
Monteiro 6.4
Cabral 6.0
Livramento 5.8
Thay người
Merino 6.9
Yamal 6.8
Olmo
Williams
Thay người
Semedo 5.8
Da Costa 6.3
Duarte 6.4
Joao Paulo 6.3
Arcanjo 6.6
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
1’
Trận đấu bắt đầu!
Cape Verde giao bóng.
5’
Vấp phải "bê tông"!
Tây Ban Nha đang gặp cực nhiều khó khăn khi Cape Verde phòng thủ toàn bộ 11 cầu thủ trên phần sân nhà.
6’
Suýt có bàn thắng!
Pedri cướp được bóng ở đáy biên bên phải và đưa bóng vào trong rất nhanh nhưng thủ môn của Cape Verde đã bắt gọn trái bóng.
11’
Phạt góc cho Tây Ban Nha!
Tây Ban Nha được hưởng phạt góc và Pedri là người thực hiện. Bóng được đưa vào trong nhưng hậu vệ Cape Verde đã phá ra ngoài.
12’
Giải nguy kịp thời!
Bóng được treo về phía cột xa khá đẹp nhưng hậu vệ Cape Verde đã băng về đánh đầu phá bóng kịp thời.
16’
Sút xa!
Pedri có bóng ở rìa vòng cấm, ngoặt bóng rồi sút bằng chân phải nhanh nhưng bóng đi quá nhẹ.
20’
Lại sút xa!
Cubarsi quyết định sút từ rất xa nhưng bóng lại đập vào chân Fabian Ruiz rồi bay ra ngoài.
23’
Tạm nghỉ uống nước!
Trọng tài ra dấu, hai đội sẽ tạm nghỉ 2 phút để uống nước giải nhiệt.
29’
Dứt điểm nhanh!
Cucurella đỡ được bóng trong vòng cấm và quyết định sút luôn. Bóng đi căng nhưng quá thiếu chính xác.
34’
Việt vị mất rồi!
Cape Verde định đánh nhanh với đường chuyền dài nhưng cầu thủ băng xuống đã việt vị mất rồi.
36’
Cứu thua tốt!
Pedri băng lên từ tuyến hai và quyết định vô lê luôn. Bóng đi căng nhưng thủ môn của Cape Verde vẫn đấm bóng thành công.
39’
BÓNG TRÚNG XÀ NGANG!
Cucurrella thoát xuống và trả ngược ra nhưng Torres lại đưa bóng trúng xà ngang bật ra. Oyarzabal đánh đầu bồi lại bị thủ môn Cape Verde bay người đẩy ra.
45’
Cứu thua đẳng cấp!
Thủ môn của Cape Verde tiếp tục có pha cứu thua cực kỳ hay trước cú dứt điểm trong vòng cấm của Torres.
45+2’
Lại cứu thua thành công!
Pedri đá phạt góc và Laporte băng vào đánh đầu về phía góc xa nhưng người thắng vẫn là thủ môn của Cape Verde.
45+4’
Hết hiệp một!
Tỉ số là 0-0.
46’
Hiệp hai bắt đầu!
Tây Ban Nha giao bóng.
51’
Dứt điểm không tốt!
Fabian Ruiz có liên tiếp 2 pha dứt điểm bằng chân trái về phía khung thành của Cape Verde trong vài phút nhưng tất cả đều lên khán đài.
53’
Suýt có bàn thắng!
Vozinha bắt bài Oyarzabal tạt bóng nhưng cầu thủ Tây Ban Nha lại sút thẳng. Đáng tiếc bóng lại đi ra ngoài một chút.
56’
Đánh đầu!
Bóng được treo vào vòng cấm và Fabian Ruiz băng vào đánh đầu cận thành nhưng bóng lại tìm tới tay Vozinha.
61’
Tiếp tục giải nguy!
Thủ môn Vozinha tiếp tục cứu thua tốt cho Cape Verde với cú đấm bóng giải nguy từ cú đá phạt góc của đối thủ.
65’
Chọc khe quá mạnh!
Tây Ban Nha cố gắng tấn công bằng cách chọc khe nhưng đường chuyền lần này quá mạnh.
71’
Thay người!
Yamal và Merino vào sân thay Gavi và Ruiz.
73’
Cơ hội!
Yamal qua người tốt và chuyền cho Llorente. Cầu thủ này tiếp tục chuyền ngang và cú đá nối cực nhanh được tung ra. Tuy nhiên, Vozinha tiếp tục cứu thua thành công.
79’
Giải nguy kịp thời!
Oyarzabal tạt bóng rất dẻo vào giữa khung thành đối thủ nhưng không cầu thủ nào của Tây Ban Nha kịp băng vào đánh đầu.
82’
Đánh đầu cận thành!
Cucurella có cơ hội đánh đầu cận thành nhưng Vozinha tiếp tục là người giành chiến thắng.
85’
Sút xa!
Bóng nảy ra và Rodri quăng chân dứt điểm cực nhanh, đáng tiếc bóng đi không chính xác.
88’
KHÔNG VÀO!
Yamal câu bóng tốt cho Olmo. Cầu thủ này bình tĩnh chuyền cho Oyarzabal nhưng cú đá nối cực nhanh của tiền đạo này lại đập người cầu thủ Cape Verde rồi bay vọt xà.
90’
Bù giờ!
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
90+1’
Suýt có bàn thắng!
Cape Verde được hưởng phạt góc và cú đánh đầu được tung ra. Bóng đi vào khung thành nhưng Simon vẫn cứu thua thành công.
90+3’
Thẻ vàng cho Tây Ban Nha!
Pedri nhận thẻ vàng sau pha kéo người chống phản công.
90+5’
Hết giờ!
Chung cuộc, hai đội hòa nhau 0-0.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Tây Ban Nha khởi đầu giấc mơ vô địch thế giới lần thứ hai
Sau khi đánh bại tuyển Anh 2-1 trong trận chung kết EURO 2024 tại Berlin, Tây Ban Nha bước vào World Cup 2026 với sự kỳ vọng rất lớn. Tuy nhiên, thành công tại World Cup vẫn là câu chuyện khác với đội bóng "xứ sở Bò tót".
Kể từ lần đăng quang lịch sử năm 2010, Tây Ban Nha chưa thể tái hiện vị thế số một thế giới. Những chiến dịch sau đó đều để lại không ít tiếc nuối, khiến người hâm mộ kỳ vọng đội tuyển sẽ có màn trình diễn thuyết phục hơn trên đất Mỹ hè này.
Dẫu vậy, HLV Luis De la Fuente sẽ không có trong tay lực lượng mạnh nhất ở trận mở màn. Hai ngôi sao chạy cánh Lamine Yamal và Nico Williams, những nhân tố nổi bật trong chức vô địch EURO 2024, đều đang trong quá trình hồi phục chấn thương gân kheo và sẽ không được mạo hiểm sử dụng.
Cape Verde sẵn sàng viết nên lịch sử
Bên kia chiến tuyến, Cape Verde chuẩn bị bước vào kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử với tâm thế đầy hứng khởi. Đội bóng có biệt danh "Tubaroes Azuis" (Những chú cá mập xanh) đã gây ấn tượng mạnh ở vòng loại khu vực châu Phi khi đứng đầu bảng đấu có sự góp mặt của Cameroon, một trong những thế lực hàng đầu của bóng đá "lục địa đen".
HLV Bubista đón tin vui khi toàn bộ các cầu thủ chủ chốt đều đạt thể trạng tốt nhất trước trận đấu lịch sử này. Điều đó giúp Cape Verde có thể tung ra đội hình mạnh nhất nhằm tạo nên bất ngờ trước ứng viên vô địch.
Nhiều người cho rằng chức vô địch EURO 2024 đánh dấu sự kết thúc của tiki-taka trong lối chơi của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, dưới bàn tay của HLV trưởng...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/06/2026 16:07 PM (GMT+7)