Medvedev vượt Djokovic, "Sharapova mới" lọt top 5 thế giới (Bảng xếp hạng tennis 15/6)

Bảng xếp hạng tennis ATP và WTA công bố ngày 15/6 ghi nhận những bứt phá từ các tài năng trẻ. Trong khi Novak Djokovic bị đẩy xuống vị trí thứ 8 thế giới, thì ở phía các tay vợt nữ, thần đồng 19 tuổi Mirra Andreeva đã áp sát nhóm dẫn đầu bằng việc điền tên mình vào top 5.

Medvedev (bên trái) tạm chiếm vị trí thứ 7 của Djokovic (bên phải)

Bảng xếp hạng ATP: Medvedev vượt mặt Djokovic, Sinner vững vàng

Tâm điểm của bảng xếp hạng đơn nam (ATP) tuần này chính là cuộc hoán đổi vị trí đầy kịch tính ở rìa top 5. Tay vợt Daniil Medvedev (30 tuổi) đã tích lũy thêm 50 điểm để đạt tổng điểm 3.810, tăng 1 bậc và chiếm lấy vị trí số 7 thế giới. Bước tiến của tay vợt Nga đã đẩy huyền thoại 39 tuổi Novak Djokovic xuống vị trí thứ 8 (3.760 điểm) do "Nole" không tham gia thi đấu tích lũy điểm tuần này.

Ở nhóm đầu, Sinner (24 tuổi) tiếp tục thể hiện sự thống trị tuyệt đối với 15.500 điểm, bỏ xa Carlos Alcaraz (23 tuổi, 9.960 điểm). Alexander Zverev dù bị trừ 115 điểm vẫn giữ ngôi số 3. Trong khi đó, Ben Shelton (+150 điểm) và Alex De Minaur (+155 điểm) đang bám đuổi quyết liệt ở vị trí số 5 và số 6.

Sau danh hiệu Roland Garros 2026, Mirra lại đón thêm tin vui trên bảng xếp hạng WTA

Bảng xếp hạng WTA: "Sharapova mới" thiết lập cột mốc lịch sử

Bất ngờ lớn nhất của làng quần vợt nữ thế giới (WTA) tuần này gọi tên Mirra Andreeva. Ở tuổi 19, tay vợt tài năng người Nga đã chứng minh biệt danh "Búp bê Nga thế hệ mới" hay "Sharapova mới" là hoàn toàn xứng đáng. Với việc sở hữu 5.751 điểm sau 21 giải đấu, Andreeva chính thức tăng 1 bậc để lọt vào top 5 thế giới, đẩy Amanda Anisimova (5,631 điểm) xuống hạng 6. Đây là lần thứ hai tay vợt Nga vươn lên hạng 5 WTA.

Ở nhóm dẫn đầu, bộ ba Aryna Sabalena (9.090 điểm), Elena Rybakina (8.143 điểm) và Iga Swiatek (6.733 điểm) vẫn chia nhau các vị trí thống trị tuyệt đối. Ngoài ra, tài năng trẻ 18 tuổi Iva Jovic của Mỹ cũng gây sốt khi tăng liền 2 bậc để vươn lên hạng 17 thế giới.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT Tay vợt Tuổi +-XH so với tuần trước Điểm 1 Jannik Sinner (Ý) 24 0 13.500 2 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 23 0 9.960 3 Alexander Zverev (Đức) 29 0 7.190 4 Felix Auger-Aliassime (Canada) 25 0 4.390 5 Ben Shelton (Mỹ) 23 0 4.070 6 Alex de Minaur (Australia) 27 0 4.060 7 Daniil Medvedev (Nga) 30 +1 3.810 8 Novak Djokovic (Serbia) 39 -1 3.760 9 Taylor Fritz (Mỹ) 28 0 3.635 10 Flavio Cobolli (Ý) 24 0 3.540 11 Alexander Bublik (Kazakhstan) 28 0 3.020 12 Jiri Lehecka (CH Czech) 24 0 2.640 13 Andrey Rublev (Nga) 28 0 2.460 14 Casper Ruud (Na Uy) 27 0 2.425 15 Lorenzo Musetti (Ý) 24 +1 2.315 16 Jakub Mensik (CH Czech) 20 +1 2.300 17 Luciano Darderi (Ý) 24 +1 2.300 18 Karen Khachanov (Nga) 30 -3 2.280 19 Learner Tien (Mỹ) 20 0 2.270 20 Valentin Vacherot (Monaco) 27 -1 2.138 21 Arthur Fils (Pháp) 22 0 1.940 22 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 27 0 1.860 23 Rafael Jodar (Tây Ban Nha) 19 0 1.849 24 Arthur Rinderknech (Pháp) 30 0 1.776 25 Joao Fonseca (Brazil) 19 0 1.735 26 Frances Tiafoe (Mỹ) 28 0 1.730 27 Francisco Cerundolo (Argentina) 27 0 1.660 28 Tommy Paul (Mỹ) 29 0 1.645 29 Cameron Norrie (Vương quốc Anh) 30 0 1.595 30 Tomas Martin Etcheverry (Argentina) 26 0 1.510

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA