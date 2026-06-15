Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Medvedev vượt Djokovic, "Sharapova mới" lọt top 5 thế giới (Bảng xếp hạng tennis 15/6)

Sự kiện: ATP Tour Novak Djokovic WTA Tour

Bảng xếp hạng ATP và WTA tuần này chứng kiến nhiều biến động đáng chú ý khi Novak Djokovic tụt xuống hạng 8 thế giới, còn thần đồng Mirra Andreeva tiếp tục thăng tiến mạnh mẽ để góp mặt trong top 5.

  

Bảng xếp hạng tennis ATP và WTA công bố ngày 15/6 ghi nhận những bứt phá từ các tài năng trẻ. Trong khi Novak Djokovic bị đẩy xuống vị trí thứ 8 thế giới, thì ở phía các tay vợt nữ, thần đồng 19 tuổi Mirra Andreeva đã áp sát nhóm dẫn đầu bằng việc điền tên mình vào top 5.

Medvedev (bên trái) tạm chiếm vị trí thứ 7 của Djokovic (bên phải)

Medvedev (bên trái) tạm chiếm vị trí thứ 7 của Djokovic (bên phải)

Bảng xếp hạng ATP: Medvedev vượt mặt Djokovic, Sinner vững vàng

Tâm điểm của bảng xếp hạng đơn nam (ATP) tuần này chính là cuộc hoán đổi vị trí đầy kịch tính ở rìa top 5. Tay vợt Daniil Medvedev (30 tuổi) đã tích lũy thêm 50 điểm để đạt tổng điểm 3.810, tăng 1 bậc và chiếm lấy vị trí số 7 thế giới. Bước tiến của tay vợt Nga đã đẩy huyền thoại 39 tuổi Novak Djokovic xuống vị trí thứ 8 (3.760 điểm) do "Nole" không tham gia thi đấu tích lũy điểm tuần này.

Ở nhóm đầu, Sinner (24 tuổi) tiếp tục thể hiện sự thống trị tuyệt đối với 15.500 điểm, bỏ xa Carlos Alcaraz (23 tuổi, 9.960 điểm). Alexander Zverev dù bị trừ 115 điểm vẫn giữ ngôi số 3. Trong khi đó, Ben Shelton (+150 điểm) và Alex De Minaur (+155 điểm) đang bám đuổi quyết liệt ở vị trí số 5 và số 6.

Sau danh hiệu Roland Garros 2026, Mirra lại đón thêm tin vui trên bảng xếp hạng WTA

Sau danh hiệu Roland Garros 2026, Mirra lại đón thêm tin vui trên bảng xếp hạng WTA

Bảng xếp hạng WTA: "Sharapova mới" thiết lập cột mốc lịch sử

Bất ngờ lớn nhất của làng quần vợt nữ thế giới (WTA) tuần này gọi tên Mirra Andreeva. Ở tuổi 19, tay vợt tài năng người Nga đã chứng minh biệt danh "Búp bê Nga thế hệ mới" hay "Sharapova mới" là hoàn toàn xứng đáng. Với việc sở hữu 5.751 điểm sau 21 giải đấu, Andreeva chính thức tăng 1 bậc để lọt vào top 5 thế giới, đẩy Amanda Anisimova (5,631 điểm) xuống hạng 6. Đây là lần thứ hai tay vợt Nga vươn lên hạng 5 WTA.

Ở nhóm dẫn đầu, bộ ba Aryna Sabalena (9.090 điểm), Elena Rybakina (8.143 điểm) và Iga Swiatek (6.733 điểm) vẫn chia nhau các vị trí thống trị tuyệt đối. Ngoài ra, tài năng trẻ 18 tuổi Iva Jovic của Mỹ cũng gây sốt khi tăng liền 2 bậc để vươn lên hạng 17 thế giới.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

 Jannik Sinner (Ý) 24

0

 13.500

2

 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 23

0

 9.960

3

 Alexander Zverev (Đức) 29

0

 7.190

4

 Felix Auger-Aliassime (Canada) 25

0

 4.390

5

 Ben Shelton (Mỹ) 23

0

 4.070

6

 Alex de Minaur (Australia) 27

0

 4.060

7

 Daniil Medvedev (Nga) 30

+1

 3.810

8

 Novak Djokovic (Serbia) 39

-1

 3.760

9

 Taylor Fritz (Mỹ) 28

0

 3.635

10

 Flavio Cobolli (Ý) 24

0

 3.540

11

 Alexander Bublik (Kazakhstan) 28

0

 3.020

12

 Jiri Lehecka (CH Czech) 24

0

 2.640

13

 Andrey Rublev (Nga) 28

0

 2.460

14

 Casper Ruud (Na Uy) 27

0

 2.425

15

 Lorenzo Musetti (Ý) 24

+1

 2.315

16

 Jakub Mensik (CH Czech) 20

+1

 2.300

17

 Luciano Darderi (Ý) 24

+1

 2.300

18

 Karen Khachanov (Nga) 30

-3

 2.280

19

 Learner Tien (Mỹ) 20

0

 2.270

20

 Valentin Vacherot (Monaco) 27

-1

 2.138

21

 Arthur Fils (Pháp) 22

0

 1.940

22

 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 27

0

 1.860

23

 Rafael Jodar (Tây Ban Nha) 19

0

 1.849

24

 Arthur Rinderknech (Pháp) 30

0

 1.776

25

 Joao Fonseca (Brazil) 19

0

 1.735

26

 Frances Tiafoe (Mỹ) 28

0

 1.730

27

 Francisco Cerundolo (Argentina) 27

0

 1.660

28

 Tommy Paul (Mỹ) 29

0

 1.645

29

 Cameron Norrie (Vương quốc Anh) 30

0

 1.595

30

 Tomas Martin Etcheverry (Argentina) 26

0

 1.510

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Aryna Sabalenka (Belarus) 28

0

 9.090

2

Elena Rybakina (Kazakhstan) 26

0

 8.143

3

Iga Swiatek (Ba Lan) 25

0

 6.733

4

Jessica Pegula (Mỹ) 32

0

 6.056

5

Mirra Andreeva (Nga) 19

+1

 5.751

6

Amanda Anisimova (Mỹ) 24

-1

 5.631

7

Coco Gauff (Mỹ) 22

0

 4.879

8

Elina Svitolina (Ukraine) 31

0

 4.315

9

Victoria Mboko (Canada) 19

0

 3.670

10

Karolina Muchova (CH Czech) 29

0

 3.388

11

Belinda Bencic (Thụy Sĩ) 29

0

 3.385

12

Marta Kostyuk (Ukraine) 23

0

 3.157

13

Linda Noskova (CH Czech) 21

0

 3.054

14

Jasmine Paolini (Ý) 30

0

 2.617

15

Naomi Osaka (Nhật Bản) 28

0

 2.571

16

Diana Shnaider (Nga) 22

0

 2.458

17

Iva Jovic (Mỹ) 18

+2

 2.436

18

Sorana Cirstea (Romania) 36

0

 2.415

19

Ekaterina Alexandrova (Nga) 31

-2

 2.411

20

Anna Kalinskaya (Nga) 27

0

 2.212

21

Maja Chwalinska (Ba Lan) 24

0

 1.996

22

Leylah Fernandez (Canada) 23

+1

 1.844

23

Clara Tauson (Đan Mạch) 23

+1

 1.800

24

Elise Mertens (Bỉ) 30

-2

 1.698

25

Emma Navarro (Mỹ) 25

0

 1.681

26

Anastasia Potapova (Nga) 25

+1

 1.669

27

Marie Bouzkova (CH Czech) 27

+1

 1.659

28

Madison Keys (Mỹ) 31

-2

 1.642

29

Ann Li (Mỹ) 25

0

 1.601

30

Hailey Baptiste (Mỹ) 24

0

 1.513

8

Anh - Croatia 18.06

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Anh
Croatia
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 18/06
Thể lệ
Sao Ý lập kỷ lục "hành xác" ở Roland Garros, Nadal - Djokovic cũng phải "ngả mũ"
Sao Ý lập kỷ lục "hành xác" ở Roland Garros, Nadal - Djokovic cũng phải "ngả mũ"

(Tin thể thao, tin tennis) Matteo Arnaldi tạo nên kỳ tích chưa từng có tại Roland Garros 2026 khi vào tứ kết sau hành trình dài 17 giờ 42 phút thi...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/06/2026 16:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
ATP Tour Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN