Trực tiếp bóng đá Bỉ - Ai Cập: Sóng gió trước cầu môn Ai Cập (World Cup) (Hết giờ)

World Cup | 2h, 16/6 | Lumen Field Bỉ 1 - 1 Ai Cập (H1: 0-1) Thông tin trước trận Bỉ vs Ai Cập Ai Cập Điểm Courtois 6.9 Meunier 6.2 Castagne 7.8 Ngoy 7.0 Mechele 7.4 Onana 6.9 Tielemans 7.7 Trossard 7.1 De Bruyne 6.5 Doku 6.5 De Ketelaere 7.1 Điểm Shoubir 7.4 Hany 6.1 Ibrahim 6.8 Ashour 7.8 Fatouh 6.8 Lashino 7.1 Fathy 6.8 Ziko 6.1 Attia 6.3 Salah 6.5 Marmoush 7.0 Thay người De Cuyper 6.7 Raskin 7.2 Lukaku 6.2 Vanaken 6.5 Fernandez-Pardo 6.4 Thay người Zizo 6.3 Hamza 6.7 Rabia 6.8 Adel Hafez Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Bỉ Bỉ Ai Cập Sút khung thành 15(3) 14(3) Thời gian kiểm soát bóng 54% 46% Phạm lỗi 15 15 Thẻ vàng 2 2 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 1 Phạt góc 2 7 Cứu thua 2 3 Hany 66' 20' Ashour Tình huống nổi bật 1’ HIỆP 1 BẮT ĐẦU Bỉ giao bóng. 6’ TROSSARD DỨT ĐIỂM Trossard xuất hiện ở trung lộ và bật tường với đồng đội, nhưng cú sút xa của anh bị chắn. 7’ DE BRUYNE SÚT CHỆCH CỘT DỌC!! De Bruyne xuất hiện ở góc trái khu chữ D trước vòng cấm Ai Cập và đón bóng từ đồng đội, anh sút ngay vào góc gần nhưng bóng đi chệch cột!! 13’ THẺ VÀNG Ngoy từ sân nhà có pha dốc bóng lên trung lộ rất bất ngờ, vượt qua 2 cầu thủ Ai Cập nhưng bị Attia ngáng chân. 14’ THẺ VÀNG Đến lượt Salah với một pha đột phá trung lộ ở giữa sân trước khi bị Castagne kéo tay. 20’ VÀO!!! BỈ 0-1 AI CẬP!!! Ai Cập tấn công bên cánh phải nhưng Salah đã nhận thấy Ashour đứng thoáng ở ngoài vòng cấm tại trung lộ. Không ai phía Bỉ kịp áp vào Ashour, người tung cú đá chân phải rất căng xoáy vào góc chết đánh bại Courtois!!! 30’ CƠ HỘI CỦA TIELEMANS!! Castagne từ cánh trái đã quan sát được pha chạy vào vòng cấm của Tielemans, nhưng Tielemans phải đổ người thực hiện cú đánh đầu ngược và bóng đi hết cột xa!! 33’ COURTOIS CẢN PHÁ ZIKO!!! Ziko đã lọt xuống góc phải vòng cấm Bỉ và anh tung cú sút chéo góc đi qua khe chân Castagne, nhưng Courtois đã đổ người đấm bóng ở phía góc xa!!! 34’ THẺ VÀNG Ai Cập đá phạt góc không tốt, Doku dốc bóng phản công nhưng bị đốn ngã sát đường biên bởi Fatouh. 38’ TROSSARD ĐÁ TRƯỢT BÓNG! Một thoáng hoảng loạn của hàng thủ Ai Cập nhưng Onana ở khu chữ D đã không kịp sút và bị che góc. Bóng được đẩy sang trái, quả tạt vào quá sâu, nhưng Doku đón được và đẩy ra cho De Bruyne không bị ai kèm ở sát vạch 16m50, nhưng Trossard lại sút trượt bóng!! 45+1’ DOKU ĐÁ VỌT XÀ!! Bỉ ném biên từ cánh trái thẳng vào vòng cấm Ai Cập, De Ketelaere đã khống chế được và gảy ra sau cho Doku ở gần chấm 11m, nhưng cú đá của Doku ăn ra má ngoài và đưa bóng vọt xà!! 45+4’ MARMOUSH BỎ LỠ!! Ngoy đánh đầu về rất lơ đễnh và Marmoush lao xuống cướp bóng bên cánh trái rồi lọt vào vòng cấm, nhưng anh lại tìm cách sút cố ở góc hẹp và bị Courtois cản phá!! 45+5’ SUÝT NỮA LÀ 2-0!! Phạt góc bên cánh phải cho Ai Cập, Salah treo vào. Courtois băng ra nhưng anh bị hớ bởi pha đánh đầu của De Ketelaere, không khác gì đường chuyền ngang cắt mặt khung thành, nhưng bóng lại đi hơi cao khiến Lasheen không thể đánh đầu bồi vào cầu môn đã bỏ trống hoàn toàn!!! HIỆP 1 KẾT THÚC Ai Cập tạm dẫn Bỉ 1-0. 46’ HIỆP 2 BẮT ĐẦU Ai Cập giao bóng. 48’ 2 CÚ DỨT ĐIỂM CỦA AI CẬP!! Ashour dốc bóng lên bên cánh trái, đường chuyền của anh cho Lasheen được chuyển thành quả căng ngang vào, nhưng lần lượt Ziko và Marmoush sút trúng Castagne và Machele đứng trước mặt!! 53’ DE BRUYNE ĐÁ PHẠT TRÚNG CỘT DỌC!!! Doku đột phá vào trung lộ và câu được quả đá phạt ở ngay sát vòng cấm, bên trái khu chữ D. De Bruyne đưa bóng vượt qua hàng rào, thủ môn Shoubir không thể bay người tới, nhưng bóng đã đập cột dọc bật ra!! 55’ KHÔNG VÀO!!! Khung thành Bỉ rung chuyển!! Ziko đón được đường chuyền xuống cánh trái, anh nhả cho Marmoush băng vào đột phá nhưng Machele kịp cắt được bóng ngay trước khi Marmoush sắp thoát xuống đối mặt thủ môn. Ai Cập đoạt lại bóng và Fatouh tạt vào từ cánh trái, ở cột xa Courtois đã phải bay người đấm ra cú đánh đầu của không ai khác chính là Salah, và Ashour ở góc bên phải vòng cấm sau đó sút bồi đưa bóng đi cắt mặt cầu môn đi hết đường biên!! 60’ MARMOUSH BỎ LỠ!! Ai Cập chặn được một pha phối hợp rất nguy hiểm của De Bruyne trong vòng cấm và tổ chức phản công. Marmoush đón bóng ở giữa sân và xoay người vượt qua Ngoy để lao xuống góc phải vòng cấm Bỉ, nhưng Ngoy vẫn bám theo phía sau và rất ranh ma đẩy khẽ khiến Marmoush mất thăng băng và sút vọt xà!! 62’ SUÝT NỮA LÀ SIÊU PHẨM!! Phạt góc cho Bỉ, bóng bị phá ra, Tielemans chờ ở ngoài khu chữ D và bắt vô-lê chân trái đi chệch cột dọc!! 63’ DE BRUYNE BỎ LỠ!! Rất phí phạm!! Trossard từ cánh phải căng ngang và De Bruyne đã không bị ai kèm sát ở mé ngoài khu 16m50 Ai Cập, nhưng anh tiếp bóng không tốt và đưa bóng đi thẳng vào thủ môn Shoubir! Romelu Lukaku đang khởi động bên ngoài sân. 65’ CƠ HỘI CHO MARMOUSH!! Ai Cập phản công và Marmoush thoát xuống cánh trái. Anh quyết định quặt vào trong, lách qua 2 cầu thủ Bỉ, nhưng cú đá của anh chạm Ngoy và đổi hướng đi sạt cột dọc góc xa!! 66’ VÀO!!! BỈ 1-1 AI CẬP!!! ↵ HIỆU ỨNG TỨC THÌ CỦA LUKAKU!!! Một cú phất của De Bruyne đưa Meunier thoát xuống cánh phải không việt vị. Anh căng ngang vào và dù bị 2 cầu thủ Ai Cập đeo bám, Lukaku đã lao vào gây áp lực và bóng chạm chân Hany đi vào lưới nhà!! Chỉ chưa đầy 20 giây sau khi Lukaku vào thay De Ketelaere!! 73’ CƠ HỘI CHO MEUNIER!! Trossard đưa Meunier thoát xuống góc phải vòng cấm Ai Cập nhưng Meunier sút chìm quá nhẹ về phía Shoubir! 75’ THẺ VÀNG De Cuyper xử lý bóng hỏng sát đường biên bên cánh trái, và anh kéo ngã Ziko ngay trước khi cầu thủ của Ai Cập kịp thoát đi. 76’ AI CẬP THAY NGƯỜI Ngày sinh nhật của Salah sẽ được đánh dấu với 1 kiến tạo. Anh và Ziko nhường chỗ cho Zizo và Hamza Abdelkarim 78’ CƠ HỘI CHO LUKAKU! De Bruyne từ nách trái chuyền ra giữa rất tốt để Lukaku có góc sút từ góc chữ D, nhưng Ibrahim và Fathy lăn xả lao vào chắn cú sút. 83’ SHOUBIR CẢN PHÁ MECHELE!!! Đá phạt cho Bỉ bên cánh trái nhưng Shoubir đấm ra quả treo vào của De Bruyne. Quả lật trở lại vòng cấm của Tielemans đã đến được Mechele ở góc xa, nhưng cú đánh đầu chéo góc của anh bị Shoubir bay người đẩy ra bằng tay trái!!! 86’ BỈ THAY NGƯỜI Doku và De Bruyne được thay bằng Vanaken & Fernando-Pardo. 87’ LUKAKU ĐÁNH ĐẦU VỌT XÀ!! Raskin tạt vào như đặt từ cánh phải và Lukaku đã chiếm vị trí, nhưng anh lại đánh đầu vọt xà ngang!! 89’ AI CẬP THAY NGƯỜI Adel và Hafez thế chỗ Fatouh & Fathy 90+4’ VỌT XÀ NGANG!! Tielemans đá phạt bên cánh trái cho Bỉ, anh treo thấp vào cột gần và Mechele đã cắt vào để thực hiện cú tâng bóng chân phải, nhưng bóng đi quá cao! TRẬN ĐẤU KẾT THÚC Bỉ và Ai Cập hòa nhau 1-1. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Courtois, Meunier, Castagne, Ngoy, Mechele, Onana, Tielemans, Trossard, De Bruyne, Doku, De Ketelaere Shoubir, Hany, Ibrahim, Ashour, Fatouh, Lashino, Fathy, Ziko, Attia, Salah, Marmoush

Salah và đồng đội chờ phá "dớp" lịch sử

Trong lịch sử, Ai Cập có 3 lần tham dự World Cup (1934, 1990, 2018), tuy nhiên điều đáng ngạc nhiên là họ chưa từng thắng trận nào và cũng chưa từng vượt qua vòng bảng. Theo thống kê, họ trở thành quốc gia châu Phi hoặc Ả Rập đầu tiên không thắng được trận nào tại World Cup. Giờ đây, Salah và đồng đội đang phải gánh vác trọng trách phá "dớp" đáng buồn này.

Bỉ tự tin với phong độ ấn tượng và sức sống mới

Dù thế hệ vàng của bóng đá Bỉ đã dần lui vào quá khứ, đội tuyển này vẫn sở hữu nhiều lý do để được đánh giá cao tại World Cup năm nay. Dưới sự dẫn dắt của HLV Rudi Garcia, “Quỷ đỏ” trình làng một diện mạo mới với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, đồng thời vượt qua vòng loại khu vực châu Âu mà không phải nhận bất kỳ thất bại nào.

Thành tích thắng 5, hòa 3 giúp Bỉ ghi dấu ấn mạnh mẽ trên hành trình đến vòng chung kết. Chỉ có Na Uy ghi nhiều bàn thắng hơn họ tại vòng loại khi Bỉ sở hữu 29 pha lập công, cho thấy sức mạnh đáng gờm nơi hàng tấn công.

World Cup 2026 đánh dấu lần thứ 15 Bỉ góp mặt ở vòng chung kết, thành tích nhiều nhất trong số các đội tuyển châu Âu chưa từng vô địch thế giới. Sau nỗi thất vọng bị loại từ vòng bảng ở World Cup 2022, thầy trò HLV Garcia đang hướng tới mục tiêu lấy lại vị thế. Lịch sử cũng đứng về phía họ khi Bỉ chỉ thua 1 trong 15 trận vòng bảng World Cup gần nhất, với 8 chiến thắng và 6 trận hòa.

Ai Cập mang khát vọng phá bỏ lời nguyền

Ở phía đối diện, Ai Cập trở lại sân khấu World Cup với rất nhiều quyết tâm. Đây mới là lần thứ tư trong lịch sử đội tuyển Bắc Phi góp mặt tại vòng chung kết, nhưng họ đến giải đấu năm nay với sự tự tin không nhỏ sau chiến dịch vòng loại đầy thuyết phục.

“Những Pharaoh” trải qua vòng loại bất bại với thành tích thắng 8, hòa 2, đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1934 họ làm được điều này. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất của Ai Cập nằm ở lịch sử không mấy vui vẻ tại World Cup.

Cho đến nay, Ai Cập vẫn chưa có được chiến thắng nào tại sân chơi danh giá nhất hành tinh. Họ đã thi đấu 7 trận tại các kỳ World Cup trước đây, với thành tích hòa 2 và thua 5. Chỉ có Honduras từng chơi nhiều trận hơn mà chưa biết đến mùi chiến thắng.

Điều thú vị là Ai Cập lại đang chiếm ưu thế trong những lần chạm trán trước đây với Bỉ. Đại diện châu Phi đã thắng tới 3 trong 4 cuộc đối đầu giữa hai đội và chỉ để thua 1 trận. Lần gặp gần nhất diễn ra ngay trước thềm World Cup 2022.