Trực tiếp bóng đá Arsenal - Sporting: Đòn kết liễu trên sân nhà (Cúp C1)

C1 - Champions League | 2h, 16/4 | Emirates Arsenal 0 - 0 Sporting (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Arsenal vs Sporting Sporting Điểm Raya Hincapie Gabriel Saliba Ben White Zubimendi Rice Trossard Eze Madueke Gyokeres Điểm Rui Silva Araujo Diomande Inacio Fresneda Hjulmand Morita Pote Trincao Catamo Luis Suarez ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Raya, Hincapie, Gabriel, Saliba, Ben White, Zubimendi, Rice, Trossard, Eze, Madueke, Gyokeres Rui Silva, Araujo, Diomande, Inacio, Fresneda, Hjulmand, Morita, Pote, Trincao, Catamo, Luis Suarez

Duy trì thành tích hoàn hảo

Chiến dịch châu Âu của Arsenal đã gần như không có vệt đen nào, họ bất bại 11 trận (thắng 10) và tỏ ra cực kỳ chắc chắn trong phòng ngự, giữ sạch lưới tới 7 trận. Họ đã toàn thắng 5 trận tại sân nhà Emirates với chỉ 3 lần lọt lưới.

Sự chuẩn bị của Arsenal đang có sự phức tạp do chấn thương của một số trụ cột như Saka, Odegaard, Calafiori, Timber và Merino. Phong độ của họ cũng đang đi xuống ở các đấu trường trong nước, khi đã thua cả 2 trận đấu cúp lẫn thua thêm cuối tuần qua ở Premier League.

Khó khăn lớn cho các vị khách

Sporting sẽ phải ghi ít nhất 1 bàn trên sân khách để trụ lại trong cuộc đấu này, một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Bên cạnh đó là việc Sporting đã thường xuyên bị loại ở các cặp đấu knock-out châu Âu sau khi để thua lượt đi trên sân nhà, họ thua tới 13/14 cặp đấu với tình huống đó.

Sporting sẽ đến London với đủ bộ đôi tấn công chủ lực Luis Suarez - Francisco Trincao, tuy nhiên họ sẽ không có nhiều lựa chọn thay người từ ghế dự bị do chấn thương của những Luis Guilherme, Fotis Ioannidis và Nuno Santos.