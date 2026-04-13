Arsenal tìm HLV mới nếu đuổi Arteta, Fabregas có thể trở lại

Câu chuyện gia hạn trở nên phức tạp

Arsenal vẫn đang đứng đầu bảng Premier League nhưng sau trận thua Bournemouth 1-2, họ đã bị Man City rút ngắn cách biệt trên BXH. Kết hợp với đó là Arsenal đã thua chung kết League Cup trước Man City và bị Southampton loại khá muối mặt ở tứ kết FA Cup.

Arsenal đã sa sút dưới thời Arteta từ tháng 3 đến nay

Từ chỗ là kiến trúc sư cho sự trỗi dậy về mặt thành tích của CLB, Mikel Arteta giờ trở thành “cột thu lôi” tại sân Emirates. Ông bị chỉ trích vì lối chơi ngày càng tệ, thiếu sáng tạo và gây nhàm chán cho người xem. Nếu các fan trước đây có thể chịu đựng vì lối đá mang lại kết quả, thì bây giờ không phải là lúc ông còn có thể nói chắc rằng ghế của mình vững vàng.

Mới đây đã xuất hiện một số thông tin cho biết ban lãnh đạo Arsenal đang chuẩn bị cho khả năng thay thế Arteta, dù đó là một khả năng còn đang rất thấp. Arteta chỉ còn hợp đồng tới hết mùa sau và dù hai bên đang nói chuyện gia hạn, các quan chức Arsenal vẫn có sự dè chừng do lối đá của Arsenal, kết quả không tốt gần đây, lẫn khả năng chính Arteta không muốn ở lại.

Fabregas trở lại?

Tờ The Athletic cho biết nếu Arsenal mùa này không có danh hiệu, họ sẽ phải gây những áp lực nhất định cho Arteta trên bàn đàm phán. Ông có thể sẽ không được tăng lương như ý muốn, hoặc bản hợp đồng mới có thể có thời hạn ngắn hơn những gì Arteta yêu cầu. Nói ngắn gọn, HLV người xứ Basque sẽ mất đi đáng kể ưu thế thương lượng nếu kết quả đội bóng gây thất vọng.

Cesc Fabregas đang dẫn dắt Como cạnh tranh vé dự Cúp C1

Trong trường hợp Arteta ra đi, Arsenal đã nhắm đến Cesc Fabregas. Cựu tiền vệ của “The Gunners” đang giúp Como tranh vé dự Cúp C1 mùa sau và lối đá của Como cũng rất đẹp mắt, mặc dù không thể phủ nhận rằng Como khác với các CLB tỉnh lẻ nước Ý khác khi họ được đầu tư rất nhiều tiền.

Fabregas đang là gương mặt “nóng hổi” của làng HLV khi không chỉ Arsenal, cả Barcelona, AC Milan và thậm chí Real Madrid cũng đang chú ý tới cựu danh thủ người Catalan. Fabregas thậm chí còn được coi là một ứng cử viên tại Man City nếu Pep Guardiola quyết định chia tay sân Etihad sau mùa giải này.

Ngoài Fabregas, Arsenal cũng đang ngắm nghía các ứng viên khác như Andoni Iraola (Bournemouth), Fabian Hurzeler (Brighton) và Sebastian Hoeness (Stuttgart).