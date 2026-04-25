Tennis đỉnh cao Madrid Open: Zverev đấu cao thủ đất nện, Medvedev - Tien gặp hiểm họa

Mariano Navone - Alexander Zverev: Khoảng 21h, 25/4 (Madrid Open, vòng 2 đơn nam)

Cuộc chạm trán giữa Mariano Navone (Argentina, hạng 45 ATP) và Alexander Zverev (Đức, hạng 3) là màn đối đầu đáng chú ý giữa một chuyên gia sân đất nện Nam Mỹ và một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Navone (bên phải) đối thủ của Zverev (bên trái) là chuyên gia trên mặt sân đất nện

Navone giành quyền đi tiếp sau chiến thắng thuyết phục trước Nuno Borges. Tay vợt Argentina tiếp tục thể hiện lối chơi đặc trưng trên đất nện với khả năng di chuyển bền bỉ, phòng ngự chắc chắn và những pha bóng kéo dài đầy khó chịu. Tuy nhiên, hạn chế của Navone nằm ở việc thiếu những cú đánh kết liễu đủ uy lực khi phải đối đầu các tay vợt đẳng cấp cao.

Ở phía bên kia, Zverev bắt đầu hành trình tại Madrid với vị thế ứng viên nặng ký. Tay vợt người Đức vốn rất ưa thích điều kiện thi đấu tại đây, nơi mặt sân đất nện có tốc độ nhanh hơn, phù hợp với lối chơi dựa trên giao bóng uy lực và những cú đánh tấn công sớm. Phong độ ổn định xuyên suốt mùa giải, cùng việc thường xuyên tiến sâu ở các giải lớn, giúp Zverev duy trì sự nguy hiểm ở mọi thời điểm.

Đây là lần đầu hai tay vợt gặp nhau, và sự khác biệt về đẳng cấp cũng như khả năng tạo đột biến là khá rõ ràng. Nếu duy trì sự chắc chắn trong các game cầm giao bóng, Zverev hoàn toàn có thể kiểm soát thế trận và hạn chế tối đa cơ hội kéo dài rally của đối thủ.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng 2-0.

Daniil Medvedev - Fabian Marozsan: Khoảng 0h, 26/4 (Madrid Open, vòng 2 đơn nam)

Cuộc chạm trán giữa Daniil Medvedev (Nga, hạng 10) và Fabian Marozsan (Hungary, hạng 50) là bài test không hề dễ cho tay vợt Nga, đặc biệt trong điều kiện sân đất nện tại Madrid.

Medvedev (bên trái) có thể vất vả trước Marozsan (bên phải)

Medvedev vẫn là cái tên thuộc nhóm đầu với nền tảng ổn định xuyên suốt mùa giải, nhưng phong độ gần đây có phần chững lại sau những thất bại trước các đối thủ chơi tốt trên sân đất nện. Điểm yếu cố hữu của anh vẫn nằm ở khả năng thích nghi với mặt sân chậm, nơi những cú đánh bóng bạt không còn tạo ra hiệu quả tối đa. Tuy vậy, kinh nghiệm, khả năng điều tiết nhịp độ và bản lĩnh ở các thời điểm quan trọng vẫn giúp Medvedev duy trì thế cạnh tranh.

Ở chiều ngược lại, Marozsan tiếp tục cho thấy anh là “ẩn số khó chịu” trên sân đất nện. Tay vợt Hungary từng gây tiếng vang với những chiến thắng trước các đối thủ lớn, trong đó có cả những màn trình diễn bùng nổ nhờ lối đánh giàu biến hóa và sẵn sàng tăng tốc bất ngờ. Chiến thắng gần đây tại Madrid giúp anh có thêm sự tự tin trước cuộc đối đầu này.

Xét về đối đầu, Medvedev đang toàn thắng, nhưng đáng chú ý là không ít trận diễn ra giằng co. Điều đó cho thấy Marozsan đủ khả năng gây áp lực nếu duy trì được nhịp độ tấn công và hạn chế sai số.

Trận đấu vì thế nhiều khả năng không dễ dàng một chiều. Medvedev có thể kiểm soát thế trận nhờ đẳng cấp, nhưng Marozsan đủ sức kéo trận đấu vào thế giằng co nếu tận dụng tốt những cơ hội.

Dự đoán kết quả: Medvedev thắng 2-1.

Learner Tien - Adolfo Daniel Vallejo: Khoảng 20h30, 25/4 (Madrid Open, vòng 2 đơn nam)

Cuộc đối đầu giữa Learner Tien (Mỹ, hạng 21) và Adolfo Daniel Vallejo (Paraguay, hạng 96) mang đến thế trận khó lường, khi cả hai đều là những tay vợt trẻ đang tìm cách khẳng định mình trên sân khấu lớn.

Tien được đánh giá cao hơn nhưng bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra

Vallejo vừa tạo dấu ấn lớn khi đánh bại Grigor Dimitrov một cách thuyết phục. Tay vợt Paraguay phát huy rõ nét sở trường sân đất nện với lối đánh bền bỉ, khả năng phòng thủ chắc chắn và sự kiên nhẫn trong các loạt bóng dài. Quan trọng hơn, chiến thắng này giúp anh có thêm sự tự tin và hưng phấn khi bước vào vòng đấu tiếp theo.

Trong khi đó, Tien được đánh giá cao hơn về tiềm năng và thứ hạng, nhưng kinh nghiệm trên mặt sân đất nện vẫn còn hạn chế. Việc mới chỉ chơi rất ít trận trên đất nện mùa này khiến tay vợt Mỹ chưa thực sự đạt độ “nhuyễn” trong di chuyển và xử lý bóng, đặc biệt trước những đối thủ có thiên hướng phòng ngự như Vallejo.

Sự khác biệt lớn nằm ở khả năng thích nghi mặt sân. Nếu Tien không sớm áp đặt được nhịp độ và rút ngắn các pha bóng, anh rất dễ bị cuốn vào lối chơi bền bỉ của đối thủ.

Dự đoán kết quả: Vallejo thắng 2-1.

Lịch thi đấu Madrid Open ngày 25/4