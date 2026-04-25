5 điều Arsenal cần làm ngay để mơ về cú đúp Ngoại hạng Anh - Cúp C1

Trong nhiều năm, Arsenal bị xem là “kẻ ngoài cuộc” ở những cuộc đua lớn. Nhưng hai mùa gần đây, họ đã chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ cạnh tranh sòng phẳng tại Premier League mà còn trở lại nhóm tinh hoa ở UEFA Champions League. Vấn đề nằm ở chỗ: từ ứng viên đến nhà vô địch là một bước chuyển rất khác, và đòi hỏi nhiều hơn những gì Arsenal đang thể hiện.

Arsenal vượt qua Sporting Lisbon, ghi danh bán kết Champions League

1. Tăng “sát thương” hàng công: Từ kiểm soát sang kết liễu

Điểm yếu lớn nhất của Arsenal lúc này không nằm ở hệ thống, mà ở khả năng kết thúc. Họ vẫn kiểm soát tốt, tạo ra cấu trúc tấn công rõ ràng, nhưng thiếu sự lạnh lùng trong những thời điểm quyết định.

Điều đó được thể hiện ở thất bại 1-2 tại Etihad. Arsenal không phải thiếu cơ hội, nhưng họ thiếu khả năng tận dụng và tung đòn kết liễu. Nếu cú đánh đầu cuối trận của Kai Havertz đủ tốt, bóng đã đi vào lưới và "Pháo thủ" ra về với 1 điểm, thay vì đi vọt xà và trắng tay.

Trong khi đó, ở sân chơi Champions League, nơi các đối thủ như Atletico Madrid (gặp ở bán kết), Bayern Munich hay Paris Saint-Germain (gặp 1 trong 2 đội nếu vào chung kết) có thể trừng phạt sai lầm chỉ trong một khoảnh khắc, việc “chỉ làm đủ” rõ ràng là không đủ.

Arsenal cần một trung phong thực sự sắc bén hơn hoặc ít nhất, cải thiện hiệu suất của các mũi nhọn hiện tại. Những cái tên như Gabriel Jesus hay Kai Havertz đều có giá trị chiến thuật, nhưng chưa phải mẫu “sát thủ” định đoạt trận đấu. Trong khi đó, Viktor Gyokeres từng có giai đoạn thi đấu ấn tượng, nhưng thường mất hút ở các trận cầu đỉnh cao.

Arsenal cần có thêm nhiều phương án tấn công hiệu quả

2. Đa dạng hóa phương án tấn công

Một vấn đề khác là Arsenal đôi khi trở nên dễ đoán. Khi các hành lang bị khóa chặt, họ thiếu phương án B đủ sắc để xuyên phá.

Thời điểm thăng hoa đầu mùa, Arsenal nguy hiểm nhờ sự biến ảo trong cách tiếp cận – từ pressing tầm cao, các pha phối hợp nhanh, đến tận dụng tình huống cố định. Nhưng gần đây, sự sắc sảo đó đang giảm dần.

Để hướng tới cú đúp, Arteta cần tái kích hoạt “bộ não sáng tạo” của đội bóng, đặc biệt ở những cái tên như Martin Odegaard. Cầu thủ người Na Uy được đánh giá có thể tạo khác biệt bằng một đường chuyền hoặc một khoảnh khắc đột biến.

3. Giữ vững nền tảng phòng ngự, nhưng phải biết mạo hiểm đúng lúc

Không thể phủ nhận, hàng thủ là nền móng cho tham vọng của Arsenal. Họ thuộc nhóm đội bóng có tổ chức phòng ngự tốt nhất châu Âu, với khả năng kiểm soát không gian và chuyển trạng thái ấn tượng.

Hàng thủ luôn là điểm tựa thành công của Arsenal

Tuy nhiên, vấn đề là ở những trận cầu lớn, đôi khi bạn cần chấp nhận rủi ro để chiến thắng. Arsenal vẫn có xu hướng chơi an toàn quá mức khi đối đầu các đối thủ mạnh, dẫn đến việc đánh mất cơ hội tạo đột biến.

Ở cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, lúc này Arsenal đã ở thế yếu. Họ mất ngôi đầu vào tay Man City vì ghi ít bàn thắng hơn. Lẽ ra đội bóng của Arteta đã không rơi vào thảm cảnh như vậy nếu họ chơi mạo hiểm hơn ở các trận cầu trước đó.

Champions League cũng vậy. Nhà vô địch châu Âu không chỉ biết phòng ngự – mà còn phải biết “ra đòn” đúng thời điểm.

4. Bản lĩnh và kinh nghiệm: Yếu tố quyết định

Có một khoảng cách vô hình giữa Arsenal và những đội đã quen vô địch. Đó là bản lĩnh.

Những khoảnh khắc quyết định – một quả phạt góc, một pha phản công, một sai lầm cá nhân – thường được định đoạt bởi kinh nghiệm và sự lạnh lùng. Arsenal vẫn đang học cách tồn tại trong áp lực đó.

Đây là lúc vai trò của các thủ lĩnh trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Từ Declan Rice ở tuyến giữa đến các trụ cột khác, Arsenal cần nhiều hơn những tiếng nói dẫn dắt trên sân.

HLV Arteta còn nhiều việc phải làm

5. Bài toán thể lực và chiều sâu đội hình

Chinh chiến trên hai mặt trận khắc nghiệt đòi hỏi chiều sâu đội hình đủ dày. Một cú đúp danh hiệu lớn như Ngoại hạng Anh và Champions League không chỉ là câu chuyện chiến thuật, mà còn là bài toán xoay tua.

Arteta cần sử dụng lực lượng linh hoạt hơn, tránh việc các trụ cột bị quá tải trong giai đoạn cuối mùa, thời điểm mà chỉ một chấn thương cũng có thể phá hỏng tất cả.

Arsenal đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Nhưng để bước qua, họ phải thay đổi không chỉ về cách chơi, mà còn về tư duy chiến thắng.

Cú đúp Premier League – Champions League không dành cho đội bóng chơi hay trong phần lớn thời gian. Nó thuộc về những tập thể biết tàn nhẫn, thích nghi và chiến thắng khi không ở phong độ tốt nhất. Arsenal lúc này vẫn đang trên hành trình học cách trở thành điều đó.