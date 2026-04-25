Arsenal & 5 trận "chung kết" Ngoại hạng Anh, Arteta có dám chơi tấn công tổng lực?

Cơ hội vẫn còn nguyên cho Arsenal

Ở thất bại 1-2 trên sân Etihad trước Manchester City, tiền vệ Declan Rice đã lập tức nhắn nhủ các đồng đội: “Cuộc đua chưa kết thúc”. Đó không chỉ là lời động viên, mà còn là sự thật. Arsenal vẫn còn nguyên cơ hội đăng quang.

Arsenal thua Man City nhưng cơ hội còn nguyên

Chiến thắng 1-0 nhọc nhằn của Man City trước Burnley giữa tuần càng củng cố nhận định ấy. Dù vươn lên dẫn đầu bảng, đoàn quân của Pep Guardiola mới chỉ nhỉnh hơn Arsenal về số bàn thắng ghi được. Khoảng cách mong manh ấy cho thấy cuộc đua vẫn đang ở thế giằng co nghẹt thở.

Khi Erling Haaland ghi bàn từ rất sớm tại Turf Moor, nhiều người nghĩ Man City sẽ tạo ra một chiến thắng hủy diệt để bứt lên về hiệu số. Nhưng rốt cuộc, họ chỉ ra về với chiến thắng tối thiểu, bất chấp việc tung ra tới 28 cú sút, trong đó có 9 lần trúng đích.

Đó là một cơ hội bị bỏ lỡ của Man City, và cũng là tín hiệu tích cực dành cho Arsenal. Ở thời điểm tinh thần đang xuống thấp, việc đối thủ không thể tạo khoảng cách có thể trở thành cú hích quan trọng cho đội bóng Bắc London.

Khi sự thận trọng trở thành rào cản

Thực tế, Arsenal lẽ ra không nên rơi vào tình thế hiện tại. Chỉ hơn một tháng trước, họ từng hơn Man City tới 10 điểm và được xem là ứng viên sáng giá cho hàng loạt danh hiệu.

HLV Arteta cần loại bỏ sự thận trọng

Nhưng rồi mọi thứ đảo chiều chóng mặt. Hai thất bại liên tiếp tại Premier League, trận thua Man City ở chung kết League Cup, cùng cú sốc bị Southampton loại khỏi FA Cup đã làm dấy lên những nghi ngờ quen thuộc về bản lĩnh của Arsenal ở thời khắc quyết định.

Đội bóng của Arteta đang chịu sức ép cực lớn. Họ không chỉ phải chứng minh khả năng giành danh hiệu, mà còn phải tránh kịch bản sụp đổ đau đớn bậc nhất lịch sử bóng đá Anh.

Trớ trêu thay, chính hoàn cảnh ấy có thể trở thành chất xúc tác. Arsenal không còn nhiều lựa chọn ngoài việc phải tấn công mạnh mẽ hơn. Như Wayne Rooney từng nhận xét, họ đã dành cả mùa giải để “cố gắng thắng 1-0”. Cách tiếp cận đó từng hiệu quả, nhưng giờ đây, nó không còn đủ để đưa Arsenal đến đỉnh cao.

Đã đến lúc chơi với tâm thế của kẻ săn mồi

Một trong những lý do khiến Arsenal chưa thực sự chinh phục được số đông trung lập là lối chơi ngày càng thực dụng. Dù sở hữu đội hình trẻ trung, giàu kỹ thuật và đầy tiềm năng, “Pháo thủ” lại thường xuyên trình diễn thứ bóng đá thiên về kiểm soát, chặt chẽ và đôi khi thiếu cảm xúc.

Arsenal vẫn là tập thể có khả năng tấn công đa dạng

Những tình huống cố định, cách câu giờ, hay sự toan tính quá mức khiến Arsenal đánh mất phần nào bản sắc tấn công từng làm nên sức hút của họ. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại đòi hỏi Arsenal trình diễn một bộ mặt khác. Với 5 vòng đấu còn lại, mỗi trận đấu giờ chẳng khác nào "chung kết".

Hai trận sân nhà liên tiếp trước Newcastle (23h30, 25/4) và Fulham (23h30, 2/5) là cơ hội vàng để họ không chỉ giành trọn 6 điểm, mà còn cải thiện đáng kể hiệu số bàn thắng. Newcastle đang sa sút nghiêm trọng, chỉ thắng 3 trong 12 trận gần nhất và gần như không còn sự chắc chắn nơi hàng thủ. Fulham cũng không khá hơn là bao, đặc biệt trong khâu phòng ngự.

Đây là thời điểm lý tưởng để Arsenal tấn công, áp đặt thế trận và gửi thông điệp mạnh mẽ tới Man City.

Arteta phải dũng cảm để thay đổi số phận

Dù vừa trải qua giai đoạn khó khăn, Arsenal vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực trong trận gặp Man City. Họ chơi cởi mở hơn dự đoán, tạo ra không ít cơ hội trong hiệp hai và thậm chí xứng đáng có ít nhất một điểm.

Đó là bằng chứng cho thấy Arsenal hoàn toàn có thể chơi chủ động mà vẫn tạo ra hiệu quả. Vấn đề là Arteta có dám duy trì cách tiếp cận ấy hay không.

Không phải lúc để chơi an toàn nữa, Arteta!

Trước Newcastle, Arsenal không cần lao lên một cách mù quáng. Đội khách vẫn sở hữu những cầu thủ nguy hiểm trong phản công, đặc biệt là Anthony Gordon. Nhưng điều tối quan trọng là Arsenal phải nhập cuộc với tinh thần tấn công, duy trì cường độ cao và liên tục gây sức ép.

Vấn đề của Arsenal lúc này không hẳn nằm ở thể lực. Sau quãng nghỉ trọn tuần, những trụ cột như Declan Rice hay Martin Zubimendi sẽ có điều kiện hồi phục. Điều họ cần nhất là sự giải phóng về tâm lý.

Arteta từng nói rằng chặng đường “Premier League mới” đã bắt đầu sau trận thua Man City. Nếu đúng như vậy, đây sẽ là giai đoạn mà sự tích cực được tưởng thưởng, còn sự thận trọng quá mức sẽ bị trừng phạt.

“Thắng 1-0 kiểu Arsenal” không còn là công thức đủ an toàn nữa. Nếu muốn vô địch, Arsenal phải chấp nhận mạo hiểm, phải chơi với sự tự do, khát khao và bản lĩnh lớn hơn.

Nếu Arteta thực sự tháo bỏ chiếc phanh đã kìm hãm đội bóng suốt thời gian qua, Arsenal hoàn toàn có thể giành lại thế chủ động. Và biết đâu, cả ngôi đầu bảng nữa, trong chặng nước rút nghẹt thở của mùa giải.