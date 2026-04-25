Trận đấu nổi bật

Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Mainz 05 vs Bayern Munich
Köln vs Bayer Leverkusen
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Manchester City vs Southampton
Arsenal vs Newcastle United
Angers SCO vs Paris Saint-Germain
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Leeds United
Rennes vs Nantes
Borussia Dortmund vs Freiburg
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Cửa vô địch rộng mở với cả Man City & Arsenal, nhưng sai một ly sẽ đi một dặm

Premier League 2025-26 Arsenal Manchester City

Man City cuối cùng đã soán ngôi Arsenal để chiếm vị trí dẫn đầu Ngoại hạng Anh nhờ số bàn thắng ghi được nhiều hơn. Khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu, đây là cách biệt nhỏ nhất có thể.

   

Khoảng cách sít sao

Arsenal đã dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh trong suốt 197 ngày mùa này, nhưng chiến thắng sít sao 1-0 đầy căng thẳng của Man City trước Burnley vào rạng sáng 23/4 (giờ Việt Nam) đã khiến “Pháo thủ” chính thức bị vượt mặt.

Man City đang có lợi thế sít sao trước Arsenal&nbsp;trong cuộc đua vô địch

Man City đang có lợi thế sít sao trước Arsenal trong cuộc đua vô địch

Man City vượt lên trên Arsenal trong cuộc đua vô địch nhờ số bàn thắng ghi được (66 so với 63), với 3 điểm quý giá tại Turf Moor, qua đó nối dài hưng phấn từ chiến thắng mang tính bước ngoặt trước Arsenal vào cuối tuần trước. Đoàn quân của Pep Guardiola đã san lấp khoảng cách với “Pháo thủ” và hiện nắm lợi thế trong chặng nước rút.

Tuy nhiên, khoảng cách là cực kỳ mong manh. Sau khi cân bằng cả về điểm số lẫn hiệu số bàn thắng bại, Man City chỉ xếp trên Arsenal nhờ số bàn thắng ghi được nhiều hơn. Khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu, đây là cách biệt nhỏ nhất có thể. Cuộc đua giờ đây sẽ là màn “đấu súng trực diện” cho đến phút chót.

Sai một ly, đi một dặm

Sau nhiều tuần đầy thất vọng với người hâm mộ Arsenal, tin tích cực là lịch thi đấu còn lại của họ, ít nhất trên lý thuyết, dễ thở hơn so với Man City. Ba trong năm trận cuối của “Pháo thủ” được chơi trên sân nhà, bắt đầu bằng cuộc tiếp đón Newcastle đang sa sút phong độ vào cuối tuần này (23h30, 25/4). “Chích chòe” đã thua cả 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Arsenal Man City
25/4 - Newcastle (sân nhà) 5/5 - Everton (sân khách)
2/5 - Fulham (sân nhà) 9/5 - Brentford (sân nhà)
10/5 - West Ham (sân khách) 17/5 - Bournemouth (sân khách)
17/5 - Burnley (sân nhà) 24/5 - Aston Villa (sân nhà)
24/5 - Crystal Palace (sân khách) Chưa xác định - Crystal Palace (sân nhà)

Các đối thủ còn lại của Arsenal và Man City ở Ngoại hạng Anh

Sân Emirates sau đó sẽ chào đón Fulham trong trận đấu mở màn tháng Năm, chỉ vài ngày sau khi Arsenal đối đầu với Atletico Madrid ở trận bán kết lượt đi Champions League. Trận bán kết lượt về sẽ diễn ra ngay trước chuyến làm khách tới sân của West Ham, đội đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng, vào ngày 10/5.

Arsenal sẽ chạm trán Burnley, đội đã xuống hạng, trong trận sân nhà cuối cùng của mùa giải, trước khi khép lại chiến dịch bằng chuyến làm khách trên sân của Crystal Palace. “Đại bàng” hoàn toàn có thể giữ sức cho trận đấu này nếu họ lọt vào chung kết Conference League, diễn ra chỉ 3 ngày sau đó.

Trong khi đó, Man City không phải bận tâm đến đấu trường châu Âu, nhưng vẫn đang cạnh tranh tại FA Cup. Trận bán kết với Southampton diễn ra vào cuối tuần này.

Pep Guardiola kỳ vọng sẽ tạo lợi thế cho các học trò bằng việc xoay tua đội hình tại Wembley, dù ông thừa nhận việc thay đổi quá nhiều trước Southampton đang thăng hoa ở Championship (hạng Nhất Anh) là quyết định tiềm ẩn rủi ro, nhất là khi mục tiêu “cú ăn ba quốc nội” vẫn còn nguyên. Vấn đề thể lực cũng đang trở nên đáng lo.

“Bây giờ chúng tôi phải cân nhắc rất nhiều. Tôi đã có không ít băn khoăn về đội hình hôm nay vì sự mệt mỏi từ trận đấu với Arsenal. Giờ sẽ là ba trận liên tiếp, rồi trong vòng ba ngày lại phải đến London. Tôi hiểu rằng nếu thắng, đó sẽ là quyết định đúng; còn nếu thua, đó sẽ là quyết định sai. Tôi cần phải tính toán kỹ”, Pep Guardiola chia sẻ sau trận thắng Burnley.

Nếu vượt qua Southampton để vào chung kết FA Cup lần thứ tư liên tiếp, Man City sẽ góp mặt ở trận chung kết vào ngày 16/5, đồng nghĩa với việc họ không thể thi đấu trận làm khách trên của Bournemouth vào ngày 17/5.

Chuyến làm khách tại Vitality, có thể là trận sân nhà cuối cùng của HLV Andoni Iraola tại Bournemouth, được dự báo sẽ rất khó khăn với Man City. “The Cherries” mới chỉ thua 2 trận sân nhà mùa này và đang duy trì chuỗi bất bại kéo dài từ tháng 1.

Cuộc đua vẫn còn rất dài

Do bận đá bán kết FA Cup, Man City phải chờ thêm 10 ngày mới đá trận tiếp theo tại Ngoại hạng Anh trên sân của Everton, còn Arsenal sẽ thi đấu tới 2 trận trong quãng thời gian đó, trước khi đoàn quân của Pep Guardiola có cơ hội tích lũy thêm điểm số.

Cuộc đua vô địch có thể sẽ chỉ được định đoạt ở những vòng đấu cuối cùng

Cuộc đua vô địch có thể sẽ chỉ được định đoạt ở những vòng đấu cuối cùng

Sau chuyến làm khách trước Everton, Man City sẽ trở về sân nhà tiếp đón Brentford. Nên nhớ, cả Everton lẫn Brentford đều vẫn còn mục tiêu trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu.

Man City khép lại mùa giải trên sân nhà trước Aston Villa vào ngày 24/5. Ngoài ra, đội chủ sân Etihad vẫn còn 1 trận chưa được sắp lịch là cuộc tiếp đón Crystal Palace, bị hoãn từ đầu mùa. Trong bối cảnh quỹ thời gian hạn hẹp do còn Crystal Palace vẫn còn chinh chiến tại Conference League, viễn cảnh Man City phải đá các trận giữa tuần trong hai tuần cuối mùa là hoàn toàn có thể xảy ra.

Man City đã không thể thắng đậm Burnley dù tung ra tới 28 cú dứt điểm và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 3,5, qua đó vừa đủ để vượt lên trên Arsenal. Còn nhớ sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Etihad hôm 19/4, Declan Rice đã bị máy quay bắt gặp khoảnh khắc mấp máy môi nói: “chưa xong đâu”. Và dù Arsenal đã mất ngôi đầu, nếu Man City tiếp tục phung phí cơ hội như vậy, nhận định của anh hoàn toàn có cơ sở.

Với kinh nghiệm của mình, Pep Guardiola không cần ai nhắc nhở rằng chặng nước rút phía trước vốn đã vô cùng phức tạp. Cánh cửa vẫn rộng mở để một trong hai đội bứt phá và giành lấy danh hiệu Ngoại hạng Anh mùa này.

Man City hạ đội "chiếu dưới" nhưng còn phung phí, lên đỉnh Ngoại hạng Anh chớ vội mừng
Man City có thể không chơi xuất sắc trước Burnley, nhưng dù sao họ vẫn đạt được điều mình cần.

Man City có thể không chơi xuất sắc trước Burnley, nhưng dù sao họ vẫn đạt được điều mình cần.

25/04/2026 11:50 AM (GMT+7)
