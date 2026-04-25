Trực tiếp bóng đá Getafe - Barcelona: Chớp thời cơ bỏ xa Real Madrid (La Liga)

Laliga | 21h15, 25/4 | Maeso Getafe 0 - 0 Barcelona (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Getafe vs Barcelona Barcelona Điểm Soria Abqar Duarte Boselli Femenia Dakonam Milla Arambarri Iglesias Vazquez Satriano Điểm J Garcia Kounde Cubarsi Araujo Balde De Jong Pedri Bardghji Gavi Fermin Torres Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Getafe Getafe Barcelona Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Soria, Abqar, Duarte, Boselli, Femenia, Dakonam, Milla, Arambarri, Iglesias, Vazquez, Satriano J Garcia, Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde, De Jong, Pedri, Bardghji, Gavi, Fermin, Torres

Chớp thời cơ bỏ xa Real Madrid

Real Madrid đã sảy chân ở trận đá sớm vòng 32 La Liga khi bị Betis cầm hòa với tỷ số 1-1. Do vậy, Barcelona có cơ hội nâng cách biệt với đại kình địch lên thành 11 điểm nếu hạ Getafe ở trận tới.

Đây không phải nhiệm vụ bất khả thi đối với Barcelona dù họ phải chơi trên sân của Getafe. Nên nhớ trong 10 trận gần nhất 2 đội gặp nhau, Getafe không thắng trận nào. Thành tích tốt nhất họ làm được trước Barcelona là 4 trận hòa, còn lại là không ít trận thua với tỷ số cách biệt.