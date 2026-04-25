Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Mainz 05 vs Bayern Munich
Köln vs Bayer Leverkusen
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Manchester City vs Southampton
Arsenal vs Newcastle United
Angers SCO vs Paris Saint-Germain
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Leeds United
Rennes vs Nantes
Borussia Dortmund vs Freiburg
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Dự đoán tỷ số trận HOT Ngoại hạng Anh: Arsenal phải thắng Newcastle, Liverpool vất vả

(Nhận định bóng đá Liverpool - Crystal Palace, 21h, 25/4 và Arsenal - Newcastle, 23h30, 25/4, vòng 34 Ngoại hạng Anh) Arsenal phải thắng Newcastle bằng mọi giá trong khi Liverpool sẽ vất vả trước Palace.

   

Liverpool - Crystal Palace, 21h, 25/4, vòng 34 Ngoại hạng Anh

Liverpool sẽ được thi đấu tại Anfield ở vòng 34 Ngoại hạng Anh và đối thủ của họ là Crystal Palace. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Arne Slot đòi lại món nợ ở lượt đi và hơn thế nữa là bám đuổi vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Hiện tại, Liverpool đang có 55 điểm, kém đúng 3 điểm so với đội xếp liền trên là Aston Villa.

Liverpool có lợi thế sân nhà nhưng Palace không phải là đội dễ bị bắt nạt

Liverpool có lợi thế sân nhà nhưng Palace không phải là đội dễ bị bắt nạt

Một điều đáng lo ngại cho "The Kop" là cả hai thủ môn chính của họ đều đang dính chấn thương. Alisson đang trong quá trình hồi phục trong khi Mamardashvili mới bị đau sau trận derby Merseyside diễn ra ở vòng trước. Nhiều khả năng, HLV Arne Slot sẽ phải sử dụng thủ thành thứ ba, Freddie Woodman, cho trận đấu này.

Ngoài ra, Liverpool chắc chắn không có được sự phục vụ của Bradley, Ekitike, Endo vì lý do tương tự. Một câu hỏi khác được đặt ra là Arne Slot liệu có để Isak đá chính hay tiếp tục cho cầu thủ này dự bị? Tiền đạo người Thụy Điển là bản hợp đồng kỷ lục của đội bóng nhưng chưa nhận được niềm tin từ HLV người Hà Lan.

Ở phía đối diện, Crystal Palace không còn mục tiêu quá rõ ràng cho phần còn lại của mùa giải. Họ đang xếp thứ 13 và cách nhóm dự cúp châu Âu tới 6 điểm nên không còn nhiều hy vọng. Thầy trò HLV Glasner đang có phong độ khá tốt với chuỗi 4 trận bất bại (2 thắng, 2 hòa).

Điểm đáng chú ý cuối cùng là Liverpool đang trải qua chuỗi 4 trận không thắng trước Crystal Palace. Họ có một trận hòa và 1 trận thua trước đội bóng này tại Ngoại hạng Anh và thua ở đấu trường League Cup lẫn trận tranh Siêu cúp Anh hồi đầu mùa. Đó là lý do thầy trò Arne Slot quyết thắng trong trận đấu này.

Dự đoán tỉ số: Liverpool 2-1 Crystal Palace

Đội hình xuất phát

Liverpool: Woodman; Jones, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Isak

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Richards, Lacroix; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Johnson; Mateta

Arsenal - Newcastle, 23h30, 25/4, vòng 34 Ngoại hạng Anh

Sau khi kết thúc vòng trước, Arsenal đã chính thức mất ngôi đầu vào tay Man City. Hiện tại, hai đội đang bằng điểm, bằng luôn cả hiệu số nhưng "Pháo thủ" rớt xuống thứ hai do kém hơn về số bàn thắng. Điều đó đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Mikel Arteta phải chơi "bùng nổ" trong phần còn lại nếu không muốn giấc mơ vô địch tan biến.

Đây là lúc Arsenal phải tự cứu lấy bản thân

Đây là lúc Arsenal phải tự cứu lấy bản thân

Thử thách đầu tiên trong chặng nước rút là Newcastle. Đây là đối thủ rất khó chịu với các ông lớn trong những năm gần đây. Tuy nhiên, đội bóng này đang trải qua chuỗi 3 trận thua liên tiếp với cùng tỉ số 1-2 tại Ngoại hạng Anh. Vị trí hiện tại của họ là thứ 14/20 và cơ hội dự cúp châu Âu chỉ còn trên lý thuyết.

Đó là cơ sở để Arsenal nghĩ đến việc giành trọn 3 điểm. Thật ra, phong độ của Arsenal cũng đang tệ không kém khi họ chỉ thắng 1 trong 5 lần ra sân gần nhất và đang có chuỗi 2 trận thua tại Ngoại hạng Anh. Nhưng đây là lúc thầy trò Mikel Arteta cần phải đứng dậy và chiến đấu hết mình.

"Pháo thủ" có lợi thế về mặt lực lượng khi chỉ vắng Merino, Saka và Timber vì chấn thương. Trong khi đó, Newcastle mất hàng loạt trụ cột như trung vệ Fabian Schar, hậu vệ cánh Livramento, tiền đạo Anthony Gordon vì chấn thương, trong khi Joelinton bị treo giò.

Arsenal cũng thắng trong cả hai lần đối đầu gần nhất với Newcastle. Mặc dù vậy, đó đều là những chiến thắng cực kỳ vất vả. Trận đấu này nhiều khả năng cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Dự đoán tỉ số: Arsenal 1-0 Newcastle

Đội hình dự kiến

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Havertz, Eze

Newcastle United: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Guimaraes, Tonali, Miley; Murphy, Osula, Barnes

Arsenal muốn vô địch phải bớt "yếu bóng vía", thắng tối thiểu là không đủ
Arsenal muốn vô địch phải bớt "yếu bóng vía", thắng tối thiểu là không đủ

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đang bước vào giai đoạn quyết định và nếu Arsenal không thay đổi cách tiếp cận trận đấu, đặc biệt là tư duy ghi bàn,...

