Trực tiếp bóng đá Liverpool - Crystal Palace: Ác mộng kéo dài sang trận thứ 4? (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h, 25/4 | Anfield Liverpool 0 - 0 Crystal Palace (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Liverpool vs Crystal Palace Crystal Palace Điểm Woodman Kerkez Van Dijk Konate Frimpong Gravenberch Mac Allister Wirtz Szoboszlai Salah Isak Điểm Henderson Canvot Lacroix Richards Mitchell Munoz Hughes Wharton Pino Sarr Mateta Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Liverpool Liverpool Crystal Palace Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Woodman, Kerkez, Van Dijk, Konate, Frimpong, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz, Szoboszlai, Salah, Isak Henderson, Canvot, Lacroix, Richards, Mitchell, Munoz, Hughes, Wharton, Pino, Sarr, Mateta

Động lực khác nhau

Liverpool đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League với 55 điểm sau 33 trận. Đội bóng vùng Merseyside sở hữu thành tích sân nhà khá ấn tượng với 9 chiến thắng, nhưng phong độ gần đây đang có dấu hiệu bất ổn. Trong 5 trận đấu gần nhất, thầy trò HLV Liverpool chỉ giành được 2 chiến thắng, hòa 1 và để thua 2 trận.

Crystal Palace xếp vị trí thứ 13 với 43 điểm. Dù đứng thấp hơn đối thủ, đội bóng này lại cho thấy sự nguy hiểm đặc biệt khi thi đấu xa nhà với 7 chiến thắng trên sân khách mùa này. Phong độ 5 trận gần nhất của Palace là thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận.

Trong khi Palace đã chắc chắn trụ hạng và chỉ còn tập trung vào mục tiêu vô địch Conference League, Liverpool vẫn phải thi đấu để củng cố vị trí dự cúp C1 mùa sau. Họ đã hơn Brighton 5 điểm trong khi còn 1 trận chưa đá, nên vị trí tạm thời là khá vững cho "The Reds".

Sẽ có lần thứ 4 liên tiếp?

5 lần chạm trán gần nhất đang nghiêng hẳn về phía đội khách, biến Crystal Palace trở thành nỗi ám ảnh thực sự với Liverpool. Trong chuỗi trận này, Liverpool chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng, trong khi đã để thua 2 trận và hòa 2 trận, trong đó có 1 trận hòa ở Community Shield nhưng Palace vẫn là bên thắng cuộc sau loạt luân lưu.

